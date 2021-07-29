Психічні розлади

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На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, який шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.