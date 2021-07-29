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Психічні розлади

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "психічні розлади".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що мають спільного музика й секс в умовах пандемії?

Що мають спільного музика й секс в умовах пандемії? 29.07.2021

Доведено науково: музика позитивно впливає на нас і навіть допомагає емоційно долати кризи на кшталт пандемії коронавірусної хвороби. Науковці з Інституту Макса Планка нещодавно опублікували відповідне дослідження.

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку 28.07.2021

Під час пандемії деякі люди переживають різкі зміни настрою, дратівливість й інші симптоми депресії. Епідеміологиня Еліз Пол зазначає - люди мають звертати на це увагу.
Хочу повернути своє життя: на що Брітні Спірс поскаржилася у суді

"Хочу повернути своє життя": на що Брітні Спірс поскаржилася у суді 24.06.2021

Американська поп-зірка Брітні Спірс виступила у суді. Вона зажадала вийти з-під опікунства свого батька, який з 2008 року контролює її концертну діяльність.

COVID-19 шкодить психіці або нервам кожного третього, хто перехворів, - дослідження

COVID-19 шкодить психіці або нервам кожного третього, хто перехворів, - дослідження 07.04.2021

Кожен третій, хто подолав COVID-19, страждає від неврологічного або психіатричного розладу впродовж шести місяців після одужання. Про це свідчить дослідження даних понад 230 тисяч пацієнтів в США.
COVID-19: довгострокові наслідки коронавірусної хвороби

COVID-19: довгострокові наслідки коронавірусної хвороби 13.01.2021

Біль у м'язах, втома і психічні розлади. Згідно з новим китайським дослідженням, дві третини важкохворих із COVID-19 ще пів року відчувають наслідки захворювання.

Що таке "зелена" терапія (29.12.2020) 29.12.2020

Садівництво як терапія? Психологи стверджують, що "зелена" терапія допомагає при стресах, депресіях та інших психічних розладах. Дивіться, як саме.

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців 12.11.2020

Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету.
Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку

Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку 15.07.2020

Кожен другий житель Німеччини нервово реагує на COVID-19, з'ясували соціологи. Хто відчуває найбільший психологічний дискомфорт: чоловіки чи жінки, молодь чи літні люди?
Психотерапія в часи пандемії. Досвід німецьких спеціалістів

Психотерапія в часи пандемії. Досвід німецьких спеціалістів 01.06.2020

Що робити людям, які страждають від нервових розладів на карантині? Німецькі експерти - про психотерапію під час пандемії COVID-19.
Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео)

Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео) 05.11.2019

На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, який шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.
Як спорт допомагає не лише тілу, але й душі

Як спорт допомагає не лише тілу, але й душі 11.06.2019

Спорт допомагає залишатися здоровим. І стосується це не лише фізичного, але й психічного здоров'я. Хто займається спортом, почувається щасливішим. Але лише в тому разі, якщо він обрав правильний вид спорту.
Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса

Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса 21.07.2018

У прокуратурі заявляють, що підозрюваний не йде на контакт зі слідством, а батько підозрюваного повідомив, що його син має психічні розлади.
Слідчі переконані в намірі нападника в Мюнстері скоїти самогубство

Слідчі переконані в намірі нападника в Мюнстері скоїти самогубство 09.04.2018

Дії водія мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, а потім наклав на себе руки, говорять про намір скоїти самогубство. Цю версію підтверджують і виявлені в його помешканні предмети, стверджують слідчі.
Поліція підтвердила суїцидальні нахили нападника в Мюнстері

Поліція підтвердила суїцидальні нахили нападника в Мюнстері 08.04.2018

Водій мікроавтобуса, що скоїв наїзд на людей у центрі Мюнстера, а потім наклав на себе руки, й раніше думав про самогубство, стверджують у поліції.

Наїзд у Мюнстері: поліція не вбачає ісламістського підґрунтя

Наїзд у Мюнстері: поліція не вбачає ісламістського підґрунтя 07.04.2018

За кермом мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, сидів громадянин ФРН, який, за попередніми даними, не був пов'язаний з ісламістами. За даними ЗМІ, у водія були психічні розлади.
У німецькому Мюнстері автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та травмовані

У німецькому Мюнстері автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та травмовані 07.04.2018

У МВС ФРН підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. За даними ЗМІ, водій мав психічні розлади.

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