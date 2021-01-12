Коронавірус: у Барселоні провели музичний концерт з 5 тисячами учасників

У Барселоні в суботу, 27 березня, відбувся великий концерт гурту Love of Lesbians, на який прийшли п'ять тисяч людей. Це перший такий масовий захід у місті з початку пандемії COVID-19.

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Концерт відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, яка зазвичай вміщує до 24 тисяч людей. Цей концерт повинен був перевірити, чи можна проводити такі заходи під час пандемії із дотриманням суворих гігієнічних правил. Квитки на концерт були розпродані.

Вартість квитків складала від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус та захисну маску для обличчя. Їхнє носіння було обов’язковим, люди могли їх знімати лише під час того, як вони їли або пили у спеціально відведених для цього місцях.

"Ласкаво просимо на один із найзворушливіших концертів у нашому житті", - звернувся до глядачів соліст групи Санті Балмес, - "Минуло півтора року з того часу, коли ми востаннєвиходили на сцену як гурт. Це так. (…) Деякі музиканти тут плачуть".

Тестування перед концертом

Усім глядачам довелося перед концертом зробити тест на коронавірус. Всього виявили шість позитивних результатів, повідомляє видання La Vanguardia.

На концерт могли піти лише зареєстровані особи віком від 18 до 65 років зі смартфонами, чиї параметри дозволяють отримувати результати тестування. Учасники також повинні були поділитися інформацією про себе з міністерством охорони здоров'я Іспанії.

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"На деякий час ми змогли уникнути реальності. Ми опинились у нашій маленькій концертній бульбашці і навіть змогли згадати часи, коли такі події були буденними. Події, які, на жаль, сьогодні не є такими нормальними", - сказав глядач Хосе Парехо в коментарі агентству AP.

Місцева влада підтримала проведення концерту. Його організували за підтримки барселонського фонду "Боротьба зі СНІДом та інфекційними хворобами", який у ​​грудні 2020 року провів схоже дослідження, але під час меншого концерту з 500 глядачами.

Зазначається, що відвідувачі концертів мають повідомити дослідникам, якщо вони заразяться коронавірусом протягом наступних тижнів після нього. Далі на основі цих даних дослідники проаналізують рівень зараження серед 5000 відвідувачів концерту порівняно із показниками серед усього населення, щоб перевірити, чи є якісь розбіжності, які можуть вказувати на зараження на концерті.