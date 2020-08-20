Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців

"Ми із задоволенням взяли участь у дослідженні, за допомогою якого науковці з'ясують, чи можна проводити масові культурні заходи під час пандемії. Це крута ідея", - кажуть Кіра і Фелікс Штюц (Kira und Felix Stütz). Хоча й досить ризикована - як для перебування тривалий час у натовпі у величезній залі закритого стадіону Arena Leipzig. Особливо, якщо врахувати, що в Німеччині, де досі є чинними суворі обмеження, за день до концерту кількість нових заражень коронавірусною інфекцією перевищила дві тисячі.

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Тим не менш, Кіра і Фелікс Штюц у суботу зранку стояли в черзі з 1500 іншими добровольцями в Лейпцигу, аби взяти участь у дослідженні під назвою Restart19. Мета експериментального концерту, який дав популярний німецький попспівак Тім Бендцко (Tim Bendzko), - свого роду симуляція трьох сценаріїв проведення масових заходів.

Три сценарії

У першому сценарії подія була змодельована так, наче вона відбувалася б до початку пандемії - тобто лише з двома входами для глядачів. Після 20-хвилинного концерту було оголошено перерву, а глядачів попросили залишити концертний майданчик. У другому сценарії після перерви входів на арену було більше і, відповідно, більша відстань між відвідувачами концерту. У третьому сценарії між глядачами на трибунах дотримувалися дистанції у півтора метра.

Відвідувачі концерту Кіра та Фелікс Штюц

Захід, організований університетською клінікою Галле, мав допомогти зібрати якомога більше свідчень про поведінку глядачів на аренах і в концертних залах. Це, своєю чергою, дасть можливість краще оцінити ризики зараження під час великих заходів у майбутньому, заявив у розмові з DW Міхаель Ґекле (Michael Gekle), декан медичного факультету університету Галле.

"Наше дослідження має зробити зрозумілим ухвалення рішень про те, чи можна проводити масові заходи у майбутньому в умовах пандемії. Ми прагнемо дати надійну інформацію і передбачити ймовірність ризиків зараження інфекцією на подібних івентах", - наголосив Міхаель Ґекле.

Безпечніше за поїздки в електричках і поїздах

Кіра і Фелікс Штюц із задоволенням витратили цілий день та зробили свій внесок у дослідження. За їхніми словами, участь в експериментальному концерті їм здалася безпечнішою, ніж подорож Німеччиною електричками і поїздами. Під час відбору охочих взяти участь у науковому проєкті діяли дуже суворі правила: кожен глядач мав протягом 48 годин до початку заходу пройти тест на SARS-CoV-2, а до концерту допускали лише глядачів із негативним результатом. Люди із симптомами захворювання чи ті, що нещодавно повернулися з країн із підвищеним ризиком зараження, з експерименту були виключені.

Глядачі концерту мали маски підвищеного захисту FFP2

Після того, як глядачам поміряли температуру, кожному дали захисну маску FFP2 і датчики, які реєстрували їхні пересування.

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Учасникам експерименту також видали дезінфекційні засоби, змішані з флюоресцентним спреєм. Це мало допомогти науковцям визначити, яких поверхонь люди найчастіше торкаються під час концерту та перерв.

Відсутність реальних умов для дослідження?

Результати дослідження будуть оголошені у вересні. Керівник проєкту Штефан Моріц (Stefan Moritz) наголосив, що дуже задоволений якістю даних, які університетські лікарі збирали за допомогою датчиків. "У результаті у нас з'явилася база даних, яку ми можемо проаналізувати", - запевнив він. Для отримання результатів на основі цих даних потрібно кілька тижнів. "Це перше дослідження такого роду", - каже Міхаель Ґекле, з яким уже зв'язалися три університети з Австралії, Бельгії та Данії. Вони проводять аналогічні дослідження. За словами Моріца, співпраця допоможе підкріпити результати в Лейпцигу додатковими даними.

Експеримент, який обійдеться майже в один мільйон євро, має не лише прибічників, але й противників. Критики зазначають, що дослідження не відбувалося в реальних умовах, коли люди п'ють алкоголь, танцюють і підспівують без масок із фільтром високого ступеню захисту, які були запропоновані учасникам експерименту. "Будь-яке дослідження не відображає повною мірою реальний перебіг подій, - зазначає Міхаель Ґекле. - Ми стояли перед вибором: залишитися без інформації чи отримати дані, які не цілковито відображають реальність". На його думку, краще пройти пів шляху, ніж тупцювати на місці.

Співак Тім Бендцко задоволений концертом

Надія для індустрії розваг

"Ми з нетерпінням чекаємо на результати дослідження, усвідомлюючи, що вони не вирішать усіх проблем", - своєю чергою, наголосив Маттіас Кельмель (Matthias Kölmel), директор Arena Leipzig, де відбувався концерт. Він вказує на те, що індустрія розваг, яка налічує близько півтора мільйона співробітників, а річна виручка якої становить близько 130 мільярдів євро, є шостою за обсягами галуззю економіки Німеччини. "Стадіони першими зачинилися під час пандемії коронавірусної хвороби і, ймовірно, будуть серед останніх закладів, які знову відчиняться", - додав він.

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Тім Бендцко, погодившись на експериментальний концерт, був щасливий знову співати перед публікою. "Ми отримали більше задоволення, ніж я міг собі уявити. Я побоювався, що маски зроблять живий концерт надто стерильним, але це був на диво хороший досвід", - заявив співак. У будь-якому разі, Тім Бендцко віддає перевагу тому, аби стояти на сцені перед людьми в масках, аніж перед публікою, яка сидить в авто. Живі емоції глядачів на концерті, на думку співака, були більш автентичними, ніж мигання автомобільних фар замість аплодисментів.