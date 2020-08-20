 Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.08.2020

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Культура й стиль життя

Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців

У Лейпцигу відбувся незвичний концерт попзірки Тіма Бендцко - німецькі вірусологи проаналізували ризик зараження коронавірусом на великих івентах. Вони очікують важливих результатів.

Експериментальний концерт Тіма Бендцко в Лейпцигу

Експериментальний концерт Тіма Бендцко в Лейпцигу

"Ми із задоволенням взяли участь у дослідженні, за допомогою якого науковці з'ясують, чи можна проводити масові культурні заходи під час пандемії. Це крута ідея", - кажуть Кіра і Фелікс Штюц (Kira und Felix Stütz). Хоча й досить ризикована - як для перебування тривалий час у натовпі у величезній залі закритого стадіону Arena Leipzig. Особливо, якщо врахувати, що в Німеччині, де досі є чинними суворі обмеження, за день до концерту кількість нових заражень коронавірусною інфекцією перевищила дві тисячі. 

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Тим не менш, Кіра і Фелікс Штюц у суботу зранку стояли в черзі з 1500 іншими добровольцями в Лейпцигу, аби взяти участь у дослідженні під назвою Restart19. Мета експериментального концерту, який дав популярний німецький попспівак Тім Бендцко (Tim Bendzko), - свого роду симуляція трьох сценаріїв проведення масових заходів.

Три сценарії

У першому сценарії подія була змодельована так, наче вона відбувалася б до початку пандемії - тобто лише з двома входами для глядачів. Після 20-хвилинного концерту було оголошено перерву, а глядачів попросили залишити концертний майданчик. У другому сценарії після перерви входів на арену було більше і, відповідно, більша відстань між відвідувачами концерту. У третьому сценарії між глядачами на трибунах дотримувалися дистанції у півтора метра.

Відвідувачі концерту Кіра та Фелікс Штюц

Відвідувачі концерту Кіра та Фелікс Штюц

Захід, організований університетською клінікою Галле, мав допомогти зібрати якомога більше свідчень про поведінку глядачів на аренах і в концертних залах. Це, своєю чергою, дасть можливість краще оцінити ризики зараження під час великих заходів у майбутньому, заявив у розмові з DW Міхаель Ґекле (Michael Gekle), декан медичного факультету університету Галле.

"Наше дослідження має зробити зрозумілим ухвалення рішень про те, чи можна проводити масові заходи у майбутньому в умовах пандемії. Ми прагнемо дати надійну інформацію і передбачити ймовірність ризиків зараження інфекцією на подібних івентах", - наголосив Міхаель Ґекле.

Безпечніше за поїздки в електричках і поїздах

Кіра і Фелікс Штюц із задоволенням витратили цілий день та зробили свій внесок у дослідження. За їхніми словами, участь в експериментальному концерті їм здалася безпечнішою, ніж подорож Німеччиною електричками і поїздами. Під час відбору охочих взяти участь у науковому проєкті діяли дуже суворі правила: кожен глядач мав протягом 48 годин до початку заходу пройти тест на SARS-CoV-2, а до концерту допускали лише глядачів із негативним результатом. Люди із симптомами захворювання чи ті, що нещодавно повернулися з країн із підвищеним ризиком зараження, з експерименту були виключені.

Глядачі концерту мали маски підвищеного захисту FFP2

Глядачі концерту мали маски підвищеного захисту FFP2

Після того, як глядачам поміряли температуру, кожному дали захисну маску FFP2 і датчики, які реєстрували їхні пересування.

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Учасникам експерименту також видали дезінфекційні засоби, змішані з флюоресцентним спреєм. Це мало допомогти науковцям визначити, яких поверхонь люди найчастіше торкаються під час концерту та перерв.

Відсутність реальних умов для дослідження?

Результати дослідження будуть оголошені у вересні. Керівник проєкту Штефан Моріц (Stefan Moritz) наголосив, що дуже задоволений якістю даних, які університетські лікарі збирали за допомогою датчиків. "У результаті у нас з'явилася база даних, яку ми можемо проаналізувати", - запевнив він. Для отримання результатів на основі цих даних потрібно кілька тижнів. "Це перше дослідження такого роду", - каже Міхаель Ґекле, з яким уже зв'язалися три університети з Австралії, Бельгії та Данії. Вони проводять аналогічні дослідження. За словами Моріца, співпраця допоможе підкріпити результати в Лейпцигу додатковими даними.

Експеримент, який обійдеться майже в один мільйон євро, має не лише прибічників, але й противників. Критики зазначають, що дослідження не відбувалося в реальних умовах, коли люди п'ють алкоголь, танцюють і підспівують без масок із фільтром високого ступеню захисту, які були запропоновані учасникам експерименту. "Будь-яке дослідження не відображає повною мірою реальний перебіг подій, - зазначає Міхаель Ґекле. - Ми стояли перед вибором: залишитися без інформації чи отримати дані, які не цілковито відображають реальність". На його думку, краще пройти пів шляху, ніж тупцювати на місці.

Співак Тім Бендцко задоволений концертом

Співак Тім Бендцко задоволений концертом

Надія для індустрії розваг

"Ми з нетерпінням чекаємо на результати дослідження, усвідомлюючи, що вони не вирішать усіх проблем", - своєю чергою, наголосив Маттіас Кельмель (Matthias Kölmel), директор Arena Leipzig, де відбувався концерт. Він вказує на те, що індустрія розваг, яка налічує близько півтора мільйона співробітників, а річна виручка якої становить близько 130 мільярдів євро, є шостою за обсягами галуззю економіки Німеччини. "Стадіони першими зачинилися під час пандемії коронавірусної хвороби і, ймовірно, будуть серед останніх закладів, які знову відчиняться", - додав він.

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Тім Бендцко, погодившись на експериментальний концерт, був щасливий знову співати перед публікою. "Ми отримали більше задоволення, ніж я міг собі уявити. Я побоювався, що маски зроблять живий концерт надто стерильним, але це був на диво хороший досвід", - заявив співак. У будь-якому разі, Тім Бендцко віддає перевагу тому, аби стояти на сцені перед людьми в масках, аніж перед публікою, яка сидить в авто. Живі емоції глядачів на концерті, на думку співака, були більш автентичними, ніж мигання автомобільних фар замість аплодисментів.

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

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    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

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    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


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