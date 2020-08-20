Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців

У Лейпцигу відбувся незвичний концерт попзірки Тіма Бендцко - німецькі вірусологи проаналізували ризик зараження коронавірусом на великих івентах. Вони очікують важливих результатів.
"Ми із задоволенням взяли участь у дослідженні, за допомогою якого науковці з'ясують, чи можна проводити масові культурні заходи під час пандемії. Це крута ідея", - кажуть Кіра і Фелікс Штюц (Kira und Felix Stütz). Хоча й досить ризикована - як для перебування тривалий час у натовпі у величезній залі закритого стадіону Arena Leipzig. Особливо, якщо врахувати, що в Німеччині, де досі є чинними суворі обмеження, за день до концерту кількість нових заражень коронавірусною інфекцією перевищила дві тисячі.
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Тим не менш, Кіра і Фелікс Штюц у суботу зранку стояли в черзі з 1500 іншими добровольцями в Лейпцигу, аби взяти участь у дослідженні під назвою Restart19. Мета експериментального концерту, який дав популярний німецький попспівак Тім Бендцко (Tim Bendzko), - свого роду симуляція трьох сценаріїв проведення масових заходів.
У першому сценарії подія була змодельована так, наче вона відбувалася б до початку пандемії - тобто лише з двома входами для глядачів. Після 20-хвилинного концерту було оголошено перерву, а глядачів попросили залишити концертний майданчик. У другому сценарії після перерви входів на арену було більше і, відповідно, більша відстань між відвідувачами концерту. У третьому сценарії між глядачами на трибунах дотримувалися дистанції у півтора метра.
Захід, організований університетською клінікою Галле, мав допомогти зібрати якомога більше свідчень про поведінку глядачів на аренах і в концертних залах. Це, своєю чергою, дасть можливість краще оцінити ризики зараження під час великих заходів у майбутньому, заявив у розмові з DW Міхаель Ґекле (Michael Gekle), декан медичного факультету університету Галле.
"Наше дослідження має зробити зрозумілим ухвалення рішень про те, чи можна проводити масові заходи у майбутньому в умовах пандемії. Ми прагнемо дати надійну інформацію і передбачити ймовірність ризиків зараження інфекцією на подібних івентах", - наголосив Міхаель Ґекле.
Кіра і Фелікс Штюц із задоволенням витратили цілий день та зробили свій внесок у дослідження. За їхніми словами, участь в експериментальному концерті їм здалася безпечнішою, ніж подорож Німеччиною електричками і поїздами. Під час відбору охочих взяти участь у науковому проєкті діяли дуже суворі правила: кожен глядач мав протягом 48 годин до початку заходу пройти тест на SARS-CoV-2, а до концерту допускали лише глядачів із негативним результатом. Люди із симптомами захворювання чи ті, що нещодавно повернулися з країн із підвищеним ризиком зараження, з експерименту були виключені.
Після того, як глядачам поміряли температуру, кожному дали захисну маску FFP2 і датчики, які реєстрували їхні пересування.
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Учасникам експерименту також видали дезінфекційні засоби, змішані з флюоресцентним спреєм. Це мало допомогти науковцям визначити, яких поверхонь люди найчастіше торкаються під час концерту та перерв.
Результати дослідження будуть оголошені у вересні. Керівник проєкту Штефан Моріц (Stefan Moritz) наголосив, що дуже задоволений якістю даних, які університетські лікарі збирали за допомогою датчиків. "У результаті у нас з'явилася база даних, яку ми можемо проаналізувати", - запевнив він. Для отримання результатів на основі цих даних потрібно кілька тижнів. "Це перше дослідження такого роду", - каже Міхаель Ґекле, з яким уже зв'язалися три університети з Австралії, Бельгії та Данії. Вони проводять аналогічні дослідження. За словами Моріца, співпраця допоможе підкріпити результати в Лейпцигу додатковими даними.
Експеримент, який обійдеться майже в один мільйон євро, має не лише прибічників, але й противників. Критики зазначають, що дослідження не відбувалося в реальних умовах, коли люди п'ють алкоголь, танцюють і підспівують без масок із фільтром високого ступеню захисту, які були запропоновані учасникам експерименту. "Будь-яке дослідження не відображає повною мірою реальний перебіг подій, - зазначає Міхаель Ґекле. - Ми стояли перед вибором: залишитися без інформації чи отримати дані, які не цілковито відображають реальність". На його думку, краще пройти пів шляху, ніж тупцювати на місці.
"Ми з нетерпінням чекаємо на результати дослідження, усвідомлюючи, що вони не вирішать усіх проблем", - своєю чергою, наголосив Маттіас Кельмель (Matthias Kölmel), директор Arena Leipzig, де відбувався концерт. Він вказує на те, що індустрія розваг, яка налічує близько півтора мільйона співробітників, а річна виручка якої становить близько 130 мільярдів євро, є шостою за обсягами галуззю економіки Німеччини. "Стадіони першими зачинилися під час пандемії коронавірусної хвороби і, ймовірно, будуть серед останніх закладів, які знову відчиняться", - додав він.
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Тім Бендцко, погодившись на експериментальний концерт, був щасливий знову співати перед публікою. "Ми отримали більше задоволення, ніж я міг собі уявити. Я побоювався, що маски зроблять живий концерт надто стерильним, але це був на диво хороший досвід", - заявив співак. У будь-якому разі, Тім Бендцко віддає перевагу тому, аби стояти на сцені перед людьми в масках, аніж перед публікою, яка сидить в авто. Живі емоції глядачів на концерті, на думку співака, були більш автентичними, ніж мигання автомобільних фар замість аплодисментів.