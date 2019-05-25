Наслідки пандемії: новий гібридний формат кінофестивалю у Локарно

Цього року у зв'язку з коронавірусними обмеженнями під час кінофестивалю у швейцарському місті Локарно довелося відмовитися від демонстрацій фільмів під відкритим небом на площі П'яцца-Гранде, які особливо до вподоби глядачам. Кінофестиваль у Локарно відбувся у 2020 році у сильно урізаному та переважно цифровому форматі. Попри це, організатори фестивалю підбили його підсумки з оптимізмом.

В останні роки фільми на площі П'яцца-Гранде, що демонструвалися на гігантському полотні, переглядало щовечора близько восьми тисяч глядачів. Квитки на такі перегляди завжди розпродавалися дуже швидко. Глядачам пропонувалися обрані організаторами фільми з програм фестивалю. Тут же, під відкритим небом, відбувалися урочисті церемонії вручення головної нагороди фестивалю - статуетки "Золотого леопарда". У 2020 році традиційного міжнародного конкурсу й присудження "Золотого леопарда" не відбулося.

Глядачі на П'яцца-Гранде під час 72-го кінофестивалю у Локарно, 14 серпня 2019 року

Новий гібридний формат кінофестивалю

Але, тим не менш, присудження грошових винагород і самі нагородження у Локарно і цього разу мали місце. У започаткованій цього року категорії "Фільми після завтра" (Films After Tomorrow), що була основою фестивалю, було представлено 10 фільмів міжнародного і 10 - швейцарського виробництва. При цьому готових фільмів увазі членів журі представлено не було - оцінювалися лише проєкти кінострічок. Усі засідання членів журі відбувалися у віртуальному форматі.

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Тому головні нагороди фестивалю цього року у розмірі 70 тисяч швейцарських франків (65 тисяч євро) були вперше присуджені кінострічкам, що ще не вийшли на екрани. Відзначені були аргентинська режисерка Лукресія Мартель за її політичний документальний проєкт "Шокобар" (Chocobar),а також швейцарка Марі Алессандріні за ще не завершену стрічку "Захорі" (Zahori) - зворушливу історію дружби між дівчинкою, яка походить з швейцарського кантону Тічино, та хлопцем-представником народу мапуче з Південної Америки.

Загалом заявки на участь у цій номінації подали понад 500 фільмів з 90 країн - робота над ними усіма, у зв'язку з пандемією коронавірусу, була призупинена.

"Золотих леопардів" планують знову роздавати у 2021 році

"Золоті леопарди" - знову лише 2021 року

Попередньо планується, що міжнародний конкурс та присудження "Золотих леопардів" відновиться вже на 74-му кінофестивалі у Локарно у 2021 році. Попри це директорка фестивалю Лілі Анстін підвела позитивний підсумок цьогорічного заходу. Схоже, що спроба просунути цифровізацію фестивалю організаторам вдалася. Вони повідомили, що з 5 по 15 серпня онлайн-програму кінофестивалю переглянуло близько 320 тисяч осіб. Їхній увазі пропонувалися повнометражні та короткометражні кінострічки, майстеркласи та інтерв'ю з режисерами та кіновиробниками. Фільм, яким відкрився кінофестиваль, був виробництва США: "Перша корова" (First Cow), знятий американською режисеркою Келлі Райхардт.

Фільми та івенти віртуальної програми були переглянуті понад 80 тисяч разів, повідомили організатори. Крім того, в рамках фестивалю - вперше з моменту запровадження карантину - у Локарно відновили роботу кінотеатри. До них на перегляд фільмів прийшло близько шести тисяч глядачів, що також було схвально сприйнято організаторами.

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"Неочікувані реакції публіки дуже нас зворушили та примусили задуматися про майбутнє кіно, - зауважила директорка фестивалю Лілі Анстін. - Вони показали, що кіно та відео за запитом не повинні бути протилежними одне одному, а навпаки, що вони можуть співіснувати поруч та разом сприяти розкриттю того, що не вписується у звичні рамки".

Директорка фестивалю у Локарно Лілі Анстін

Після того, як на початку року був скасований найважливіший у світі Канський кінофестиваль, організатори кінофестивалю у Локарно були змушені задуматися над змінами формату. Для його директорки Лілі Анстін лише онлайн та цифрових пропозицій для глядачів було замало. Тому вона вирішила вдатися до спроби створення цього року гібридних форматів, які поєднували б демонстрування фільмів онлайн та в кінотеатрах. І це, судячи з усього, вдалося. Президент фестивалю Марко Соларі заявив, що тим самим було продемонстровано солідарність з кіноіндустрією.

Як з оптимізмом обіцяє Соларі, 74-й кінофестиваль у Локарно має пройти з 4 до 14 серпня 2021 року знову у традиційному форматі, у кінотеатрах та на площі П'яцца-Гранде. Локарно, за словами Марко Соларі, має стати "моделлю кінофестивалю майбутнього".