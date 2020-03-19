Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube

Німецький кінофестиваль "Берлінале" приєднався до спільної ініціативи близько 20 інших відомих міжнародних кінофестивалів. Про це повідомляється на Twitter-сторінці "Берлінале" в понеділок, 27 квітня.
"#Терміново. Сьогодні ми пишаємося тим, що разом із іншими головними кінофестивалями з усього світу оголошуємо про "Ми єдині: глобальний кінофестиваль", безпрецедентну цифрову подію на YouTube", - йдеться у твіті.
Безкоштовний "We Are One: A Global Film Festival" відбудеться з 29 травня по 7 червня. У програмі - ігрове й документальне кіно, короткометражки й віртуальні "круглі столи". Організатори демонструватимуть як новинки, так і кінострічки минулих років, пише інформагенція AFP.
Усі кошти, зібрані під час фестивалю, пожертвують організаціям, які борються з поширенням хвороби COVID-19, вказано на YouTube-каналі "We Are One: A Global Film Festival".
Окрім "Берлінале", до проведення онлайн-фестивалю долучаться Каннський, Венеційський, Нью-Йоркський, Єрусалимський кінофестивалі, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival та низка інших.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ