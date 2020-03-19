 Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube

Німецький "Берлінале" та близько 20 інших найвідоміших кінофестивалів світу, серед яких Каннський та Венеційський, проведуть на YouTube глобальний кінофест. Фільми демонструватимуть безкоштовно.

YouTube

Німецький кінофестиваль "Берлінале" приєднався до спільної ініціативи близько 20 інших відомих міжнародних кінофестивалів. Про це повідомляється на Twitter-сторінці "Берлінале" в понеділок, 27 квітня.

"#Терміново. Сьогодні ми пишаємося тим, що разом із іншими головними кінофестивалями з усього світу оголошуємо про "Ми єдині: глобальний кінофестиваль", безпрецедентну цифрову подію на YouTube", - йдеться у твіті.

Безкоштовний "We Are One: A Global Film Festival" відбудеться з 29 травня по 7 червня. У програмі - ігрове й документальне кіно, короткометражки й віртуальні "круглі столи". Організатори демонструватимуть як новинки, так і кінострічки минулих років, пише інформагенція AFP.

Усі кошти, зібрані під час фестивалю, пожертвують організаціям, які борються з поширенням хвороби COVID-19, вказано на YouTube-каналі "We Are One: A Global Film Festival".

Окрім "Берлінале", до проведення онлайн-фестивалю долучаться Каннський, Венеційський, Нью-Йоркський, Єрусалимський кінофестивалі, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival та низка інших.

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


Також за темою

65. Cannes Film Festival (2009) | Palmen-Symbol des Internationalen Filmfestivals von Cannes

Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус 19.03.2020

Через пандемію організатори кінофестивалю мають намір перенести його проведення на кінець червня чи початок липня.

Berlinale Filmstill | My Salinger Year

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" 20.02.2020

70-й кінофестиваль "Берлінале", який стартує 20 лютого у німецькій столиці, пройде під новим керівництвом та з оновленою програмою. Найбільш очікувані фільми - у фотодобірці DW.

Berlinale Wettbewerb | The Roads Not Taken von Sally Potter

"Берлінале" - найочікуваніші новинки кінофестивалю (фотогалерея) 20.02.2020

70-й кінофестиваль "Берлінале", який стартує 20 лютого у німецькій столиці, пройде під новим керівництвом та з оновленою програмою. Найбільш очікувані фільми - у фотодобірці DW.

Реклама

Докладно

На вулицях В'єтнаму

Таємниця успіху В'єтнаму в боротьбі з коронавірусом

DW - про те, як владі сусіднього з Китаєм небагатого В'єтнаму вдається стримувати епідемію COVID-19.  

Що буде з туризмом після пандемії?

Що буде з туризмом після пандемії?

Наскільки сильно пандемія змінить сферу туризму? На це питання відповідає експерт Ульф Зоннтаґ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  