Канни на тлі коронавірусу: "рекомендації" замість фестивалю

Одна з найважливіших подій у світі кіно цього року не відбудеться через пандемію COVID-19. Провести Каннський кінофестиваль планували у середині травня. Але цього не сталося. Для організаторів це було катастрофою, адже художній керівник кінофестивалю Т'єррі Фремо та його соратники вже вклали у підготовку події багато своєї праці.
План перенести фестиваль на пізнішу дату цього ж року також довелося відкинути. Літо не підходило через запроваджені внаслідок пандемії заходи соціального дистанціювання та обмеження подорожей. А восени дати фестивалів світового рівня щільно заповнюють календар. Канни не хотіли складати конкуренцію двом великим фестивалям вересня: у Венеції та Торонто. Запланувати свою подію на більш пізній термін не мало б сенсу - конкуренти вже встигнуть залучити до себе в програму найцікавіші фільми та запросять найзнаменитіших акторів. Конкуренція у світі кінофестивалів є жорсткою.
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Канни радять56 фільмів
То що ж робити у такій ситуації? Адже робота з підготовки була виконана чимала. Для відбору організаторам передали більше двох тисяч фільмів, розповів Фремо цієї середи у Парижі. Усі вони були переглянуті, і тут стало відомо, що фестивалю не буде. Просто скласти руки і чекати, поки інші фестивалі по всьому світу знімуть вершки цього кінороку, - було занадто для французького почуття власної гідності. Зрештою, йдеться про один з найважливіших фестивалів міжнародного кінематографу.
Через пандемію COVID-19 Каннського кінофестивалю цього року не буде
Тому керівництво Канн вирішило оприлюднити свій вибір "найкращих з": було обрано 56 стрічок, які цього року отримали так звану печатку якості Каннського фестивалю. Авжеж, більшість з цих фільмів будуть пізніше представлені на інших кінофестивалях, але публіка має знати: "Це та стрічка, яку мали б ще у травні показати у Каннах!" Таким чином французький фестиваль все ж збереже певну, нехай і віртуальну, ексклюзивність.
Новачкита зірки Каннського фестивалю
Обираючи свій перелік з 56 фільмів, Фремо та його колеги цьогоріч відмовилися від категорій чи рейтингів. Якщо не можна вручити Золоту пальмову гілку 2020, то нехай не буде конкурсу, мабуть, вирішили у Парижі. Під час презентації списку обраних фільмів, організатори вдалися до іншої класифікації: 14 стрічок були від режисерок та режисерів, які вже колись брали участь у Каннському фестивалі, також були 14 "новачків", 15 дебютних фільмів, три документальних стрічки, чотири анімаційних фільми, один спільний доробок багатьох режисерів та п'ять комедій. З усіх них 16 стрічок - створені жінками.
При цьому помітно, що серед фільмів мало американського кіно. Культовий режисер Вес Адерсон - найвідоміший серед представлених у переліку колег з США. Його частково знятий у Берліні фільм "Французький диспетчер" розповідає історію, що відбувається в повоєнні роки в підрозділі редакції американського журналу у Парижі. Серед зірок списку також і володар "Оскара" британський режисер Стів Макквін, який у двох своїх телевізійних фільмах Mangrove та Lovers Rock приділив увагу дискримінації чорношкірих людей у 1960-70-х роках. Нині ж він присвячує ці стрічки Джорджу Флойду, який загинув у Міннеаполісі від рук поліцейських.
Серед інших, позначених Каннами, стрічки з Франції, Болгарії, Грузії, Вірменії, Литви, Лівану, Єгипту, Ізраїлю, Конго та Південної Кореї.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Канни - шляхетні декорації
Той, хто чує про Канни, одразу згадує про відомий кінофестиваль. Центр цього чарівного дійства щотравня знаходиться на бульварі Круазет. Тут знаходяться шикарні великі готелі. Побудова набережної Круазет у 1868 році стала початком перетворення колишнього рибацького села Канни. З того часу містечко зробило блискавичну кар'єру, перетворившись на улюблене місце європейської аристократії.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Кассіс та Каланк
Лазурове узбережжя - це частина французького Середземномор'я. Воно починається на Заході у Кассісі та закінчується на Сході, у Ментоні. Та вже у гавані містечка Кассіс на туриста очікує справжнє диво природи, Національний парк Каланк. Його візитівкою є схожі на фіорди бухти, оточені ламаними лініями високих скель. У Кассісі вам запропонують дістатися до них на човні.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Дорога - це мета
Той, хто подорожує вздовж узбережжя на авто, зможе насолодитися 250 неймовірно гарними кілометрами між Кассісом та Ментоном. Скелі та пляжі змінюють одне одного. Бухти запрошують покупатися, а невеличкі містечка - до знайомства із французьким способом життя. Як, наприклад, тут, у Ле-Лаванду, де свій будиночок є у співачки та дружини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карли Бруні.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Міф Сан-Тропе
На пляжі Сан-Тропе у 1955 році було знято фільм "І створив Бог жінку" із Бріжит Бардо у головній ролі. Для неї це стало поворотним моментом у кінокар'єрі, а для Сан-Тропе - у розвитку міста. Із за забутого містечка воно перетворилося на місце паломництва для світського товариства. Влітку місто безнадійно переповнене людьми - знаменитостями, їхніми фанами та спраглими до сонця туристами.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Човном краще - Сан-Рафаель
Мальовниче узбережжя із його чарівними бухтами є улюбленим містом відпочинку для любителів яхтингу та інших водних видів спорту. Лише з відстані, у морі, можна побачити усе Лазурове узбережжя. Для цього треба замовити у одному з містечок денну морську прогулянку. Наприклад, у містечку Сан-Рафаель.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Антіб - Хай живе Пікассо!
У 1946 році іспанський художник Пабло Пікассо три місяці прожив у занедбаному замку в Антібі. Картини, малюнки, килими та кераміка - величезну кількість робіт, що були там створені, Пікассо потім подарував місту. Місцева адміністрація пізніше, у 1966 році зробила із замка музей художника. Відвідувачі можуть тут добре зрозуміти, що саме надихало відомого митця у Антібі.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Краса Ніцци
П'ятикілометровий пляж із ошатною набережною, відомою як "Англійський променад", - є візитівкою Ніцци. Її побудували у ХІХ столітті для англійських туристів та туристок, що любили ходити на підборах. Сьогодні такому передбачливому рішенню радіють бігуни, велосипедисти і просто любителі прогулянок. Добрий вид на Ніццу відкривається з замкової гори над старим містом.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Золотий серпантин - Корніш д'Ор
Корніш з французької означає - карниз, чи дорогу над проваллям. Корніш д'Ор - "золотий карніз" - між Фрежюсом та Манделу вважається одним з найкрасивіших шляхів лазурового узбережжя. Він має таку назву, бо під сонцем скелі виблискують яскравими червоними та золотими відтінками. Але тут потрібно бути обережним. Замилування відволікає від дороги та змушує водіїв постійно вдаряти по гальмах.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Царство віражів - Монако
Знаходиться у Франції, але залишається незалежним? Так, це Монако. Гламурне місто-держава між Ніццею та Ментоном є другою з кінця країною світу за розміром. З 1955 року воно щороку приймає перегони "Формули-1". Під час Гран-прі Монако звичайні вулиці міста перетворюються на надзвичайно складну трасу для перегонів.
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Літа блакить - Лазурове узбережжя
Кінцева точка - Ментон
У Ментоні переважно відпочивають французи та італійці. Подалі від гамору Канн та Ніцци. Ментон залишається автентичним та розслабленим. Взимку це мальовниче містечко залишається найтеплішим місцем на Лазуровому узбережжі. Цитрусові дозрівають тут особливо добре. Це відзначають тут щороку у лютому, на барвистому святі лимонів.
Автор: Анн Термеш, Олександр Голубов