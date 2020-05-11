Канни на тлі коронавірусу: "рекомендації" замість фестивалю

Одна з найважливіших подій у світі кіно цього року не відбудеться через пандемію COVID-19. Провести Каннський кінофестиваль планували у середині травня. Але цього не сталося. Для організаторів це було катастрофою, адже художній керівник кінофестивалю Т'єррі Фремо та його соратники вже вклали у підготовку події багато своєї праці.

План перенести фестиваль на пізнішу дату цього ж року також довелося відкинути. Літо не підходило через запроваджені внаслідок пандемії заходи соціального дистанціювання та обмеження подорожей. А восени дати фестивалів світового рівня щільно заповнюють календар. Канни не хотіли складати конкуренцію двом великим фестивалям вересня: у Венеції та Торонто. Запланувати свою подію на більш пізній термін не мало б сенсу - конкуренти вже встигнуть залучити до себе в програму найцікавіші фільми та запросять найзнаменитіших акторів. Конкуренція у світі кінофестивалів є жорсткою.

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Канни радять56 фільмів

То що ж робити у такій ситуації? Адже робота з підготовки була виконана чимала. Для відбору організаторам передали більше двох тисяч фільмів, розповів Фремо цієї середи у Парижі. Усі вони були переглянуті, і тут стало відомо, що фестивалю не буде. Просто скласти руки і чекати, поки інші фестивалі по всьому світу знімуть вершки цього кінороку, - було занадто для французького почуття власної гідності. Зрештою, йдеться про один з найважливіших фестивалів міжнародного кінематографу.

Через пандемію COVID-19 Каннського кінофестивалю цього року не буде

Тому керівництво Канн вирішило оприлюднити свій вибір "найкращих з": було обрано 56 стрічок, які цього року отримали так звану печатку якості Каннського фестивалю. Авжеж, більшість з цих фільмів будуть пізніше представлені на інших кінофестивалях, але публіка має знати: "Це та стрічка, яку мали б ще у травні показати у Каннах!" Таким чином французький фестиваль все ж збереже певну, нехай і віртуальну, ексклюзивність.

Новачкита зірки Каннського фестивалю

Обираючи свій перелік з 56 фільмів, Фремо та його колеги цьогоріч відмовилися від категорій чи рейтингів. Якщо не можна вручити Золоту пальмову гілку 2020, то нехай не буде конкурсу, мабуть, вирішили у Парижі. Під час презентації списку обраних фільмів, організатори вдалися до іншої класифікації: 14 стрічок були від режисерок та режисерів, які вже колись брали участь у Каннському фестивалі, також були 14 "новачків", 15 дебютних фільмів, три документальних стрічки, чотири анімаційних фільми, один спільний доробок багатьох режисерів та п'ять комедій. З усіх них 16 стрічок - створені жінками.

При цьому помітно, що серед фільмів мало американського кіно. Культовий режисер Вес Адерсон - найвідоміший серед представлених у переліку колег з США. Його частково знятий у Берліні фільм "Французький диспетчер" розповідає історію, що відбувається в повоєнні роки в підрозділі редакції американського журналу у Парижі. Серед зірок списку також і володар "Оскара" британський режисер Стів Макквін, який у двох своїх телевізійних фільмах Mangrove та Lovers Rock приділив увагу дискримінації чорношкірих людей у 1960-70-х роках. Нині ж він присвячує ці стрічки Джорджу Флойду, який загинув у Міннеаполісі від рук поліцейських.

Серед інших, позначених Каннами, стрічки з Франції, Болгарії, Грузії, Вірменії, Литви, Лівану, Єгипту, Ізраїлю, Конго та Південної Кореї.