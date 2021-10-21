 COVID-19 в Україні: найвищі показники інфікувань та смертей за всю епідемію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

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Новини

COVID-19 в Україні: найвищі показники інфікувань та смертей за всю епідемію

В Україні зростає кількість інфікованих та померлих від COVID-19. За добу зафіксували понад 22 тисячі нових інфікувань та 546 летальних випадків. Це рекордні показники за всю епідемію.

Медичний працівник у в українській лікарні (архівне фото)

За добу в Україні померли 546 осіб, хворих на COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 546 осіб померли. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вранці четверга, 21 жовтня, на своєму сайті. 

Серед інфікованих - 345 медпрацівників, 1 771 дитина. Також за минулу добу госпіталізовано 5468 осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

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Найбільше смертей на Донеччині, Дніпропетровщині та у Києві

Згідно з офіційною статистикою, найбільше летальних випадків за минулу добу зафіксували в Донецькій (68), Дніпропетровській (45), Харківській областях (34) та у Києві (39).

Зареєстровані показники інфікувань перевищили попередній добовий рекорд у 20 341 випадок, зафіксований у квітні поточного року. Також це новий найвищий показник смертей за добу. 19 жовтня повідомлялося про 538 померлих.

Продовження вакцинації від коронавірусу

За минулу добу вакцину від коронавірусної хвороби отримали 251 254 особи. "Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 117 165 щеплень", - уточнюють в міністерстві.

95 відсотків осіб, госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня, - невакциновані, наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, з 18 жовтня Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області перейшли до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. На території цих регіонів діють найжорсткіші карантинні обмеження.

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