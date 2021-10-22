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Локдаун в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "локдаун в Україні".

Термін локдаун походить з англійської і означає примусове обмеження соціального та ділового життя черех епідемію чи інше стихійне лихе чи загрозу для населення. Особливого поширення це слово в українській мові набуло 2020 року, коли планету охопила пандемія COVID-19, що її викликає коронавірус SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі? 22.10.2021

В Україні загострюється ситуація з поширенням COVID-19: збільшується кількість хворих і смертей, переповнені реанімації. Натомість рівень вакцинації й надалі низький. Чи стане вся Україна "червоною зоною"?
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде 20.10.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні, однак кілька областей найближчим часом ще можуть потрапити у "червону" зону.
Українські ресторатори занепокоєні ймовірним локдауном

Українські ресторатори занепокоєні ймовірним локдауном 27.09.2021

Представники закладів громадського харчування наголошують, що, навіть не працюючи, вони мусять сплачувати оренду та комунальні платежі. Тож вони вимагають скасувати орендну плату під час локдаунів.
Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде 14.09.2021

У міністерстві охорони здоров'я України анонсують посилення протиепідемічних обмежень уже найближчим часом. Якими вони будуть та чи допоможуть стримати COVID-19?
Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну

Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну 13.08.2021

Заступник голови КМДА заявив про тестування електронної реєстрації для доступу у громадський транспорт під час локдауну. Столиця готується до третьої хвилі пандемії, пояснив Олексій Кулеба.
Коронавірус в Україні: ще дві області віднесено до червоної зони

Коронавірус в Україні: ще дві області віднесено до "червоної зони" 07.04.2021

Запорізька і Хмельницька області з 9 квітня поповнять список регіонів України, що віднесено до "червоної зони" епіднебезпеки.

Київ з 5 квітня закриває усі школи й дитсадки, транспорт - лише за спецперепустками

Київ з 5 квітня закриває усі школи й дитсадки, транспорт - лише за спецперепустками 31.03.2021

У громадський транспорт в Києві пускатимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури, усі інші мають працювати з дому або піти у відпустки, наголосив Віталій Кличко.
Олександр Ірванець: РоКОВІД, або Рік коронавірусу в Україні

Олександр Ірванець: РоКОВІД, або Рік коронавірусу в Україні 23.03.2021

"Бодай мінімально небайдужі громадяни за цей рік вивчили різницю між просто карантином і локдауном й навіть почали розбиратися в кольорах зон, на які поділена Україна", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.

В Україні добігає кінця посилений карантин

В Україні добігає кінця посилений карантин 24.01.2021

В Україні 24 січня закінчується локдаун. Утім, у країні залишаються чинними чимало карантинних обмежень, нагадав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль: Продовжувати локдаун немає потреби, а карантин діятиме до 31 березня

Шмигаль: Продовжувати локдаун немає потреби, а карантин діятиме до 31 березня 18.01.2021

Потреби продовжувати локдаун після 24 січня немає, Україна повернеться до "помаранчевої" зони, яка діяла раніше, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок

Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок 11.01.2021

Відгулявши новорічні свята, українці пішли на новий коронавірусний локдаун - з відкритими гірськолижними курортами, але без можливості купити предмети першої необхідності в супермаркетах, пише Сергій Руденко.
Голова Тернопільської ОДА стверджує, що вдруге інфікувався коронавірусом

Голова Тернопільської ОДА стверджує, що вдруге інфікувався коронавірусом 11.01.2021

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш закликав відповідально поставитися до карантинних обмежень через високий ризик зростання захворюваності коронавірусом.
На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ

На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ 08.01.2021

З контрольованого Києвом боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Однак проросійські сепаратисти блокують рух через більшість з них - пройти можна лише через пункти "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати побутовими товарами

У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати побутовими товарами 08.01.2021

У МОЗ України вирішили, що відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування.
МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята

МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята 08.01.2021

Глава МОЗ Максим Степанов стверджує, що у період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зріс ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширеною.

Пандемія COVID-19: в Україні розпочався локдаун

Пандемія COVID-19: в Україні розпочався локдаун 08.01.2021

В Україні у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 00:00 8 січня почав діяти посилений карантин (локдаун).
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