На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "локдаун в Україні".

Термін локдаун походить з англійської і означає примусове обмеження соціального та ділового життя черех епідемію чи інше стихійне лихе чи загрозу для населення. Особливого поширення це слово в українській мові набуло 2020 року, коли планету охопила пандемія COVID-19, що її викликає коронавірус SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.