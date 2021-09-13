Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Ще 6 вересня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що вже найближчим часом Україна вийде з "зеленого" рівня епідемічної небезпеки. За його словами, в більшості областей ситуація з поширенням коронавірусу погіршується. "Ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону. Будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів, спортзалів", - заявив Кузін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Менше ніж за тиждень його прогноз почав справджуватися. Станом на суботу, 11 вересня, динаміка госпіталізацій у чотирьох областях - Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській - перевищила граничний показник, встановлений для "зеленої" зони. При цьому в перших двох регіонах ця тенденція на той момент зберігалася вже три дні поспіль, а на Львівщині досягла на третій день показника в 72,3 відсотка при граничній нормі у 50 відсотків. На наступний день ці цифри продовжили зростати в усіх чотирьох регіонах, а кількість хворих з розрахунку на 100 тисяч населення перевищила граничний показник у 75 осіб одразу у 11 областях та Києві.

На серйозність ситуації в розмові з DW вказує і директорка програми "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська: "Офіційна статистика по захворюваності на COVID-19 говорить про те, що останні сім тижнів ми бачимо постійне зростання абсолютної кількості нових випадків, паралельно з цим зростає й кількість госпіталізацій, лише за останній тиждень приріст госпіталізації склав майже 20 відсотків". За її словами, зростання навантаження на систему охорони здоров'я є одним з індикаторів, які сигналізують про необхідність введення локдауну. Першими "на черзі" при цьому можуть стати Чернівецька та Луганська області, припускає експертка.

Коли Україна перейде в "жовту" зону

Перші обмеження можуть чекати на українців уже найближчим часом. Так, у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України ще минулого тижня заявили, що подали до кабінету міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки. Ухвалювати це рішення буде Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У МОЗ при цьому попередили, що додаткові обмеження, які передбачені для "жовтого рівня", стосуються в основному масових заходів.

Слід зазначити, що "зелений" і "жовтий" рівні епідемічної небезпеки запроваджують одночасно на всій території України, а ось "помаранчевий" і "червоний" визначають для окремих регіонів. Але, не чекаючи рішення уряду, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков оголосив, що його регіон вже з 20 вересня перейде у "жовту" зону епідемічної небезпеки.

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні

За словами Кузіна, він очікує на запровадження жорсткого локдауну в країні не раніше листопада. Але про загрозу входження у "червону" зону вже активно говорять і у місцевій владі.

Мер Львова Андрій Садовий попередив, що попри перебування міста у "зеленій" зоні, динаміка госпіталізацій викликає занепокоєння. "Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі - близько 200 таких пацієнтів", - заявив Садовий, додавши, що в разі збереження такої динаміки впродовж наступного місяця на місто чекатиме жорсткий карантин.

Уникнути таких заходів поки що сподівається мер Києва Віталій Кличко, але він визнає, що місто вивчає ситуацію і готується й до такого розвитку подій. При цьому готуватися до третьої хвилі COVID-19 столиця почала набагато раніше. Ще на початку серпня заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олексій Кулеба повідомив, що у Києві в тестовому режимі запрацювала система електронної реєстрації для доступу у громадський транспорт столиці у разі запровадження чергового локдауну.

Тимошевська, однак, упевнена: "З наявною динамікою локдаун неминучий і, як в попередні рази, він поступово запроваджуватиметься в регіонах, які перевищуватимуть певні показники за кількістю нових випадків, госпіталізацій та завантаженістю медичної системи".

Якими будуть обмеження цієї осені

Наразі перелік обмежень "жовтої" зони передбачає заборону проводити масові заходи за участі більш ніж однієї людини з розрахунку на чотири квадратних метри площі будівлі або території, заборону заповнювати кінозали й зали інших закладів культури на понад 50 відсотків місць, а заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів має становити не більше ніж одну людину на 10 квадратних метрів.

В уряді обіцяють не закривати громадський транспорт під час карантину

В уряді обіцяють, що найближчим часом внесуть зміни до "карантинної" постанови, яка й визначає перелік обмежень для кожного з рівнів епідемічної небезпеки. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у понеділок, 14 вересня, на засіданні кабінету міністрів України озвучив пропозицію, аби обмеження жовтої та червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, в яких колектив і відвідувачі мають сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу COVID-19.

Поки точних даних щодо того, як виглядатимуть нові обмеження немає, однак тижнем раніше Ляшко розповідав про бачення МОЗ, згідно з яким для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини для працівників та відвідувачів закладів, а вже для "червоного" рівня потрібен буде повний курс щеплень. Наприклад, за його словами, роботу закладів освіти у "жовтій" зоні не обмежуватимуть, якщо 80 відсотків викладачів матимуть документ про вакцинацію хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу. При цьому, впевнений Ляшко, запроваджувати "жовту" зону варто лише після затвердження відповідних пом'якшень для щеплених від коронавірусу осіб.

Слід зазначити, що у вівторок, 14 вересня, таке ж бачення майбутніх обмежень озвучив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, такий крок дозволить одночасно "захистити людей і не дати померти бізнесу". Напередодні уряд запровадив так звані "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати. "Жовтий" сертифікат зможуть мати ті, хто отримав одну дозу вакцини від коронавірусу, "зелений" - ті, хто пройшов повний курс вакцинації. У кабінеті міністрів України також окремо пообіцяли не закривати громадський транспорт під час локдауну.

Про те, що із запровадженням "жовтої" зони на Закарпатті діятимуть озвучені Ляшком раніше правила, повідомив і Полосков, хоча у своєму дописі у Facebook він так і не уточнив, наскільки його заява була узгоджена з центральною владою.

Навіщо потрібні послаблення для вакцинованих

Ідею запровадження обмежень, які не стосуватимуться вакцинованих осіб українські фахівці в галузі охорони здоров'я обговорюють уже давно. Так, ще в серпні експерти Центру економічної стратегії та Українського центру охорони здоров'я розробили для уряду рекомендації щодо того, яким саме має бути адаптивний карантин цієї осені. Ці поради містять і пропозицію додати до моделі адаптивного карантину вакцинальний статус громадян, засвідчений сертифікатом вакцинації в додатку "Дія" чи його паперовим аналогом, а також враховувати результати тестування для відвідування громадських місць і подій.

Нові обмеження можуть стати стимулом для вакцинації населення

У аналітичному документі, представленому двома центрами, зазначається, що низька частка вакцинованих в Україні та дельта-варіант коронавірусу восени фактично не залишать уряду вибору у запровадженні жорстких карантинних обмежень. Однак у новій моделі карантину експерти закликають владу бути гнучкою не тільки щодо епідеміологічних показників, але й щодо вакцинального статусу. Мовляв, таким чином рішення про те, чи вакцинуватися, набуде цілком практичного значення як для громадян, так і для бізнесу, що зможе уникнути втрат від можливого нового карантину. "Я наполегливо раджу всім вакцинуватися, а уряду запровадити систему, в якій вакцинована людина відчуває, що пандемія має на неї менший вплив", - наголосив співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк під час презентації рекомендацій.

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Якими є ризики послаблень для щеплених

Такий крок вважає логічним і Тимошевська. Однак вона наголошує й на ризиках карантину, полегшеного для щеплених від коронавірусу. "Зараз ми бачимо, як люди не дотримуються рекомендацій щодо носіння масок та дотримання дистанції - чи то від почуття хибної безпеки чи то від того, що, наприклад, у Києві кожна п'ята особа є повністю вакцинованою", - пояснює експертка. Таке недотримання заходів безпеки й низький рівень вакцинації серед найбільш вразливих до тяжкого перебігу хвороби та летальних наслідків осіб, на її думку, ускладнює оголошення "гібридного" локдауну.

Тимошевська зазначає, що за таких умов ризики стрімкого інфікування значної кількості осіб залишаються високими та помножуються на складність контролюю за дотриманням нових, ще більш складних правил. Як приклад вона наводить сферу освіту, де охоплення вакцинацією залишається низьким. "Це колективи, де перетинаються по суті невакциновані діти, підлітки та вчителі й інший персонал - вони одні з перших у зоні ризику, і для них варто визначити чіткі вимоги переходу на карантин та дистанційну освіту для збереження здоров’я та життя і дітей, і освітян, паралельно стимулюючи більше охоплення вакцинацією", - попереджає експертка.