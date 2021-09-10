МОЗ України каже про новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу - більше 183 тисяч

В Україні за останню добу проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей - 183 527, повідомило міністерство охорони здоров'я вранці у суботу, 11 вересня. Одну дозу отримали 71 388 людей, повністю імунізовані - 112 139 людей. До вакцинації були залучені 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 860 642 людини. З них отримали одну дозу - 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 730 712 людей. Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Водночас за добу 10 вересня в Україні було зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу. Зокрема, за даними МОЗ України, захворіли 387 дітей та 76 медпрацівників. Госпіталізовано 1 102 особи, померло від хвороби за добу 69 людей, а одужало 1 738. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Львівській (379), в Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.