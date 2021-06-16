 Через дельта-варіант коронавірусу Україна запроваджує тестування при перетині кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Новини

Через дельта-варіант коронавірусу Україна запроваджує тестування при перетині кордону

З 25 червня прибулим із РФ, Португалії, Індії, Великобританії та Північної Ірландії заборонено перетин кордону без негативного результату експрестесту. Тести проводитимуть в пунктах пропуску, пояснили в МОЗ.

Заходи проти поширення дельта-варіанту коронавірусу

Кабінет Міністрів України підтримав на засіданні в середу, 23 червня, запровадження низки заходів задля зменшення ризику поширення дельта-варіанта коронавірусу в Україні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє сайт міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

За словами Кузіна, з 25 червня громадянам, які прибули з Індії, Великобританії та Північної Ірландії, Росії та Португалії або перебували на їхній території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такі тести проводитимуть безпосередньо в пунктах пропуску, зазначають у МОЗ.

Два випадки дельта-варіанта в Україні

Також Кузін додав, що станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим дельта-варіантом. Зараз пацієнти перебувають у лікарні в Києві під медичним наглядом, їхній стан стабільний,

"Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - зазначив Кузін, слова якого наводить сайті МОЗ.

Що таке дельта-варіант і наскільки він поширений

Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спочатку його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у травні цього року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).

Симптоми коронавірусу

Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, а часто різниця є несуттєвою.

Дельта-варіант дедалі більше поширюється у всьому світі. Досі його виявили вже у понад 90 країнах - і ця тенденція зростає. Найбільше випадків цього захворювання виявили в Великобританії, Індії, США, Росії та Португалії.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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