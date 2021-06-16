Через дельта-варіант коронавірусу Україна запроваджує тестування при перетині кордону

Кабінет Міністрів України підтримав на засіданні в середу, 23 червня, запровадження низки заходів задля зменшення ризику поширення дельта-варіанта коронавірусу в Україні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє сайт міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

За словами Кузіна, з 25 червня громадянам, які прибули з Індії, Великобританії та Північної Ірландії, Росії та Португалії або перебували на їхній території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такі тести проводитимуть безпосередньо в пунктах пропуску, зазначають у МОЗ.

Два випадки дельта-варіанта в Україні

Також Кузін додав, що станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим дельта-варіантом. Зараз пацієнти перебувають у лікарні в Києві під медичним наглядом, їхній стан стабільний,

"Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - зазначив Кузін, слова якого наводить сайті МОЗ.

Що таке дельта-варіант і наскільки він поширений

Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спочатку його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у травні цього року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).

Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, а часто різниця є несуттєвою.

Дельта-варіант дедалі більше поширюється у всьому світі. Досі його виявили вже у понад 90 країнах - і ця тенденція зростає. Найбільше випадків цього захворювання виявили в Великобританії, Індії, США, Росії та Португалії.