COVID-19: у Великобританії подовжили карантинні обмеження

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив у понеділок, 14 червня, про продовження обмежувальних заходів в Англії ще на місяць. Таким чином, послаблення мають початися не з 21 червня, а 19 липня. Це рішення ухвалили через стрімке поширення "дельта"-варіанту коронавірусу, який вперше виявили в Індії. Якщо ситуація з поширенням інфекції покращиться, тоді послаблення можуть запровадити раніше, сказав Джонсон. Раніше планувалося, що з наступного понеділка всі запроваджені через пандемію обмеження контактів, які ще зберігалися, будуть скасовані.

Водочас Шотландія, Уельс та Північна Ірландія ухвалюють власні правила щодо протидії коронавірусу. Однак, вони мають незначні відмінності від правил в Анлії, уточнює агентство dpa.

Британський прем'єр також заявив, що прагне прискорення темпів вакцинації від коронавірусу. "До 19 липня ми вакцинуємо двома дозами дві третини дорослого населення, включно з особами старших за 50 років, усіх вразливих осіб, усіх медпрацівників, які перебувають на передовій боротьби з пандемією - Ред.) і соціальних працівників, і всіх осіб, яким більше 40 років, які отримали першу дозу до середини травня", - наводять слова Джонсона британські ЗМІ.

Попри значні успіхи британської кампанії з вакцинації та повне щеплення майже 57 відсотків населення дорослих, "дельта"-варіант коронавірусу спричинив стрімке зростання заражень в країні. Джонсон додав, що ця мутація передається швидше, ніж вважали раніше. Раніше глава британського МОЗ Метт Генкок заявляв, що у Великобританії 91 відсоток нових випадків COVID-19 становить зараження "дельта"-варіантом коронавірусу".

Загалом від початку пандемії COVID-19 у Великобританії діагностували понад 4,57 мільйона заражень коронавірусом, з них більше 127,9 тисячі хворих померли.

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