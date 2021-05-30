COVID-19: у Великобританії подовжили карантинні обмеження
Це рішення ухвалили через швидке поширення "дельта"-варіанту коронавірусу, який вперше виявили в Індії. Натомість уряд країни хоче зосередитися на збільшенні темпів вакцинації.
Магазини та ресторани відновили роботу кілька тижнів тому у Великобританії
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив у понеділок, 14 червня, про продовження обмежувальних заходів в Англії ще на місяць. Таким чином, послаблення мають початися не з 21 червня, а 19 липня. Це рішення ухвалили через стрімке поширення "дельта"-варіанту коронавірусу, який вперше виявили в Індії. Якщо ситуація з поширенням інфекції покращиться, тоді послаблення можуть запровадити раніше, сказав Джонсон. Раніше планувалося, що з наступного понеділка всі запроваджені через пандемію обмеження контактів, які ще зберігалися, будуть скасовані.
Водочас Шотландія, Уельс та Північна Ірландія ухвалюють власні правила щодо протидії коронавірусу. Однак, вони мають незначні відмінності від правил в Анлії, уточнює агентство dpa.
Британський прем'єр також заявив, що прагне прискорення темпів вакцинації від коронавірусу. "До 19 липня ми вакцинуємо двома дозами дві третини дорослого населення, включно з особами старших за 50 років, усіх вразливих осіб, усіх медпрацівників, які перебувають на передовій боротьби з пандемією - Ред.) і соціальних працівників, і всіх осіб, яким більше 40 років, які отримали першу дозу до середини травня", - наводять слова Джонсона британські ЗМІ.
Попри значні успіхи британської кампанії з вакцинації та повне щеплення майже 57 відсотків населення дорослих, "дельта"-варіант коронавірусу спричинив стрімке зростання заражень в країні. Джонсон додав, що ця мутація передається швидше, ніж вважали раніше. Раніше глава британського МОЗ Метт Генкок заявляв, що у Великобританії 91 відсоток нових випадків COVID-19 становить зараження "дельта"-варіантом коронавірусу".
Загалом від початку пандемії COVID-19 у Великобританії діагностували понад 4,57 мільйона заражень коронавірусом, з них більше 127,9 тисячі хворих померли.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.