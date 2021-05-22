Коронавірус: у ФРН знижується число заражень, але попереджають про індійський варіант

У Німеччині продовжує знижуватися число заражень коронавірусом. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 26,3 випадку зараження, повідомив Інститут імені Роберта Коха у п'ятницю, 4 червня. Днем раніше цей показник становив 29,7.

Добовий приріст заражень становив 2 294 випадки. За останні 24 години з або від COVID-19 померли 122 людини.

Тим часом медики застерігають щодо поширення в Німеччині варіанта коронавірусу, який був виявлений в Індії. Президент Німецької міждисциплінарної асоціації інтенсивної терапії та невідкладної меддопомоги Ґернот Маркс (Gernot Marx) заявив, що головним фактором невизначеності є нова мутація B.1.617.2. Вона може бути більш заразною, ніж звичайний варіант коронавірусу, передає видання Rheinische Post. За словами Маркса, "дельта" - варіант коронавірусу поступово переважатиме у Німеччині протягом найближчих тижнів.

Загалом з початку пандемії у Німеччині виявлено 3,697 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від або з COVID-19 померли понад 89 тисяч людей.