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Індійський варіант коронавірусу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "індійський варіант коронавірусу".

Індійський варіант коронавірусу - варіант B.1.617 коронавірусу SARS-CoV-2 уперше виявили в Індії. Цей варіант коронавірусу характеризується подвійною мутацією спайкового протеїну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: у ФРН знижується число заражень, але попереджають про індійський варіант

Коронавірус: у ФРН знижується число заражень, але попереджають про індійський варіант 05.06.2021

Число заражень COVID-19 в Німеччині за 7 днів на 100 тисяч людей знизилось до 26 випадків. Однак науковці попереджають про можливість поширення у країні індійського варіанта коронавірусу.
ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами

ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами 01.06.2021

У ВООЗ називатимуть нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути стигматизації країн їхнього походження.
Коронавірус: вакцина Pfizer менш ефективна проти індійського варіанта, але діє

Коронавірус: вакцина Pfizer менш ефективна проти індійського варіанта, але діє 29.05.2021

Серед учасників дослідження ті, хто отримав два щеплення Pfizer, мав достатньо антитіл проти індійського варіанта коронавірусу. Водночас вакцина AstraZeneca виявилась недостатньо ефективною проти нього.
ВООЗ: Індійський варіант коронавірусу виявили у 53 країнах

ВООЗ: Індійський варіант коронавірусу виявили у 53 країнах 26.05.2021

Індійський варіант коронавірусу є більш заразним, ніж раніше відомі варіанти. Між тим в Індії число жертв COVID-19 перевищило 311 тисяч.
В Англії зробили вже 50 мільйонів щеплень від коронавірусу

В Англії зробили вже 50 мільйонів щеплень від коронавірусу 22.05.2021

Понад 50 мільйонів щеплень від коронавірусу вже зробили в Англії. Тим часом Німеччина класифікувала Великобританію як зону поширення варіанта коронавірусу.
Коронавірус: ФРН віднесла Великобританію до зони найвищого ризику

Коронавірус: ФРН віднесла Великобританію до зони найвищого ризику 22.05.2021

Берлін ухвалив рішення у зв'язку з швидким поширенням індійського варіанту коронавірусу у Великобританії. Ця країна - єдина у Європі, зарахована Берліном до категорії найвищого ризику.

Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди

Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди 07.05.2021

Протягом минулої доби в Індії зареєстрували 414,2 тисячі випадки заражень коронавірусом. Уряд Індії досі відмовляється від запровадження локдауну у всій країні.
В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу

В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу 01.05.2021

Індія стала першою у світі країною, де кількість виявлених за добу нових інфікувань коронавірусом перевищила позначку у 400 тисяч.
Індійський варіант коронавірусу вже розповсюдився на 17 країн

Індійський варіант коронавірусу вже розповсюдився на 17 країн 28.04.2021

Найбільше інфікувань цим варіантом коронавірусу виявили в з Індії, Великобританії, США та Сінгапурі. В Індії цей варіант коронавірусу поширюється найшвидше у порівнянні з іншими.
Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл

Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл 27.04.2021

У нового варіанту коронавірусу, який виявили в Індії, помітили відразу дві мутації спайкового протеїну. Цим варіантом можуть заразитись як ті, хто вже переніс COVID-19, так і вакциновані.
Коронавірус в Індії: ситуація близька до апокаліпсиса (фотогалерея)

Коронавірус в Індії: ситуація близька до апокаліпсиса (фотогалерея) 27.04.2021

Пандемія коронавірусної хвороби з усією силою обрушилась на Індію. Слабка система охорони здоров'я країни не витримує. У деяких регіонах катастрофічно бракує кисню для пацієнтів.
Коронавірус лютує в Індії: Це просто апокаліпсис

Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис" 27.04.2021

Пандемія коронавірусної хвороби з усією силою обрушилась на Індію. Слабка система охорони здоров'я країни не витримує. У деяких регіонах катастрофічно бракує кисню для пацієнтів.