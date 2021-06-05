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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "індійський варіант коронавірусу".
Індійський варіант коронавірусу - варіант B.1.617 коронавірусу SARS-CoV-2 уперше виявили в Індії. Цей варіант коронавірусу характеризується подвійною мутацією спайкового протеїну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.