Індійський варіант коронавірусу

Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл

У нового варіанту коронавірусу, який виявили в Індії, помітили відразу дві мутації спайкового протеїну. Цим варіантом можуть заразитись як ті, хто вже переніс COVID-19, так і вакциновані.