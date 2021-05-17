Коронавірус: ФРН віднесла Великобританію до зони найвищого ризику

Німеччина відкоригувала класифікацію країн за ризиком зараження коронавірусом і, зокрема, віднесла Великобританію до категорії найвищого ризику, тобто до переліку країн, де значну загрозу становить поширення варіантів коронавірусу. Причиною цього кроку стало швидке поширення індійського варіанту коронавірусу у цій країні. Про це у п'ятницю, 21 травня, повідомили в Інституті Роберта Коха (RKI).

Цей крок передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня. Зокрема, з Великобританії до Німеччини дозволять в'їзд лише для громадян та резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотиженового карантину, дію якого не можна буде скоротити завдяки негативному тесту на коронавірус.

Речник федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn) пояснив, що цей крок необхідний для "запобігання швидкому поширенню індійського варіанту в Німеччині". "Якщо ми хочемо продовжувати знижувати кількість заражень, ми повинні запобігати інфікуванням заразними варіантами", - сказав прессекретар і додав, що "ми будемо озброєні проти такого роду небезпеки лише тоді, коли ще більше людей будуть щеплені".

Великобританія - перша країна Європи, яку у ФРН віднесли до найвищої категорії ризику - "зони поширення варіанту вірусу". Наразі до неї належать 11 країн Африки, Азії та Південної Америки.

Вважається, що індійський варіант коронавірусу заразніший, ніж інші штами. Станом на 19 травня у Великобританії зафіксували понад 3400 випадків цього варіанту.

Водночас у RKI визнали, що їм бракує даних про індійський варіант. Керівник інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler) підозрює, що нинішні вакцини від коронавірусу забезпечують трохи менший захист від індійського варіанту.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина виключила Великобританію з переліку зон ризику на тлі швидкої кампанії вакцинації та жорстких обмежень, які значно зменшили кількість заражень коронавірусом у країні. Однак минулого тижня ФРН додала Великобританію до списку в категорії найнижчого ризику через наявність індійського варіанту.

При цьому, згідно з даними уряду Великобританії, у країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше 37,5 мільйона людей, а обидві - понад 21,6 мільйона жителів (31,9 відсотка від усього населення). Всього в країні проживає 66,65 мільйона людей.

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