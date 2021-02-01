 Індійський варіант коронавірусу вже розповсюдився на 17 країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Індійський варіант коронавірусу вже розповсюдився на 17 країн

Найбільше інфікувань цим варіантом коронавірусу виявили в з Індії, Великобританії, США та Сінгапурі. В Індії цей варіант коронавірусу поширюється найшвидше у порівнянні з іншими.

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Лікарі у Нью-Делі відвідують пацієнтів з коронавірусом, яких розмістили у банкетному залі через нестачу місць у лікарнях

Варіант коронавірусу B.1.617, який вперше виявили в Індії, вже зафіксували у щонайменше 17 країнах. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), це випливає з проведення більш ніж 1200 секвенувань, які ввели в базу даних Gisaid до вівторка, 27 квітня. Найбільше заражень цим варіантом зафіксували в Індії, Великобританії, США та Сінгапурі.

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За даними агенції AFP, спостерігачі пояснюють різке зростання кількості інфікувань коронавірусом в Індії саме поширенням  варіанту B.1.617. Лише за 27 квітня органи охорони здоров'я Індії повідомили про 350 тисяч нових заражень коронавірусом.

Попередні результати дослідження показали, що В.1.617 поширюється швидше, ніж інші варіанти коронавірусу, що циркулюють в Індії, заявили у ВООЗ. Організація також підкреслила, що можуть бути "подальші фактори" збільшення кількості інфекцій в Індії, зокрема, через проведення масових заходів та недотримання жителями Індії протиепідемічних приписів влади.

Всього в Індії підтвердили більше 17,6 мільйона заражень коронавірусом та понад 200 тисяч людей померли від наслідків, які він спричинив.

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