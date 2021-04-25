Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл

В Індії стрімко зростає кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією. У країні з населенням понад 1,38 мільярда осіб в останні дні щодоби реєструють понад 300 тисяч нових інфікувань. Поки що ніхто не може однозначно сказати, чи є причиною такого стрімкого поширення хвороби саме новий варіант коронавірусу B.1.617. Але логічно припустити, що мутація має певне відношення до вибухоподібного зростання кількості інфікованих в Індії.

Індійський варіант шириться планетою

Є чимало прикладів, коли нові варіанти коронавірусу сприяли зростанню кількості випадків зараження у тій чи іншій країні. Що стосується індійського варіанту, то деякі експерти вже попереджали, що людство тут має справу з чимось на кшталт супермутації, яка може швидко поширитися не лише в Індії, але й на всій планеті.

Тестування на коронавірус в Індії

Уже зараз індійський варіант B.1.617 виявлено в низці країн, зокрема, в Німеччині, Бельгії, Великобританії, США, Австралії та Сингапурі. У Великобританії, наприклад, за офіційними даними, зафіксовано понад 80 випадків зараження індійським варіантом.

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У чому головна небезпека B.1.617?

У новому варіанті В.1.617 виявлені відразу дві мутації спайкового протеїну - тієї частини вірусу, за допомогою якої він проникає у клітини організму людини. Як зауважують науковці, ці мутації, які допомагають ухилитися від антитіл, утворених завдяки перенесеній хворобі чи щепленню, полегшують проникнення в організм вірусу SARS-CoV-2 і таким чином сприяють зараженню.

В.1.617 потенційно може і швидше поширюватися. Існує ризик зараження індійським варіантом як людей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію, так і тих, кого було вакциновано.

Упродовж останніх тижнів кількість інфікованих коронавірусом в Індії стрімко зросла

Особливості індійського варіанту

Мутації індійського варіанту отримали назву E484Q / E484K. Подібні зміни вже були відомі. Вони з'явились у південноафриканському варіанті B.1.353 і в бразильському P1. У деяких випадках мутацію також виявили у британському варіанті B.1.1.7.

Крім того, мутація L452R, також виявлена в Індії, раніше була помічена у каліфорнійському варіанті B.1.429. Її можна було знайти і в мутованому вірусі, який поширювався в Німеччині.

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ВООЗ поки що бачить приводу для занепокоєння

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки що класифікує індійський варіант як такий, що "викликає інтерес". Тобто його відстежують, але на даний момент не розглядають як привід для занепокоєння. Доктор Джеффі Барретт, директор Ініціативі з геноміки COVID-19 в інституті Wellcome Sanger, зауважує, що індійський варіант за останні кілька місяців не отримав широкого поширення, що, на його думку, дозволяє припускати, що B.1.617 не є таким заразним, як британський варіант, відомий під назвою В.1.1.7.

Але деякі науковці оцінюють ситуацію інакше. І, схоже, останні події доводять, що вони мають рацію. В індійському штаті Махараштра понад 60 відсотків усіх виявлених випадків заражень коронавірусом викликані вже варіантом B.1.617. Це продемонструвало секвенування геному вірусу.

Водночас індійські медичні чиновники висловлюють занепокоєння, що обсяги секвенування все ще є недостатніми для однозначних висновків щодо того, чи справді збільшення нових випадків інфікування викликав саме варіант B.1.617.