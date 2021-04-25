Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл

В Індії стрімко зростає кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією. У країні з населенням понад 1,38 мільярда осіб в останні дні щодоби реєструють понад 300 тисяч нових інфікувань. Поки що ніхто не може однозначно сказати, чи є причиною такого стрімкого поширення хвороби саме новий варіант коронавірусу B.1.617. Але логічно припустити, що мутація має певне відношення до вибухоподібного зростання кількості інфікованих в Індії.
Індійський варіант шириться планетою
Є чимало прикладів, коли нові варіанти коронавірусу сприяли зростанню кількості випадків зараження у тій чи іншій країні. Що стосується індійського варіанту, то деякі експерти вже попереджали, що людство тут має справу з чимось на кшталт супермутації, яка може швидко поширитися не лише в Індії, але й на всій планеті.
Тестування на коронавірус в Індії
Уже зараз індійський варіант B.1.617 виявлено в низці країн, зокрема, в Німеччині, Бельгії, Великобританії, США, Австралії та Сингапурі. У Великобританії, наприклад, за офіційними даними, зафіксовано понад 80 випадків зараження індійським варіантом.
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У чому головна небезпека B.1.617?
У новому варіанті В.1.617 виявлені відразу дві мутації спайкового протеїну - тієї частини вірусу, за допомогою якої він проникає у клітини організму людини. Як зауважують науковці, ці мутації, які допомагають ухилитися від антитіл, утворених завдяки перенесеній хворобі чи щепленню, полегшують проникнення в організм вірусу SARS-CoV-2 і таким чином сприяють зараженню.
В.1.617 потенційно може і швидше поширюватися. Існує ризик зараження індійським варіантом як людей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію, так і тих, кого було вакциновано.
Упродовж останніх тижнів кількість інфікованих коронавірусом в Індії стрімко зросла
Особливості індійського варіанту
Мутації індійського варіанту отримали назву E484Q / E484K. Подібні зміни вже були відомі. Вони з'явились у південноафриканському варіанті B.1.353 і в бразильському P1. У деяких випадках мутацію також виявили у британському варіанті B.1.1.7.
Крім того, мутація L452R, також виявлена в Індії, раніше була помічена у каліфорнійському варіанті B.1.429. Її можна було знайти і в мутованому вірусі, який поширювався в Німеччині.
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ВООЗ поки що бачить приводу для занепокоєння
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки що класифікує індійський варіант як такий, що "викликає інтерес". Тобто його відстежують, але на даний момент не розглядають як привід для занепокоєння. Доктор Джеффі Барретт, директор Ініціативі з геноміки COVID-19 в інституті Wellcome Sanger, зауважує, що індійський варіант за останні кілька місяців не отримав широкого поширення, що, на його думку, дозволяє припускати, що B.1.617 не є таким заразним, як британський варіант, відомий під назвою В.1.1.7.
Але деякі науковці оцінюють ситуацію інакше. І, схоже, останні події доводять, що вони мають рацію. В індійському штаті Махараштра понад 60 відсотків усіх виявлених випадків заражень коронавірусом викликані вже варіантом B.1.617. Це продемонструвало секвенування геному вірусу.
Водночас індійські медичні чиновники висловлюють занепокоєння, що обсяги секвенування все ще є недостатніми для однозначних висновків щодо того, чи справді збільшення нових випадків інфікування викликав саме варіант B.1.617.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Глибока жалоба по всій країні
Пандемія COVID-19 стрімко поширюється в Індії. 25 квітня кількість нових випадків заражень за добу сягнула рекордних 352 тисяч - поки що таких показників не було в жодній іншій країні світу. Лише за останні три доби в Індії інфікувався понад один мільйон осіб. На фото: вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Переповнені лікарні
Пацієнти з COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі. Чимало медичних закладів у країні переповнені. "Нам бракує ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі клінік Шухін Баяй. - Ми вимушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні, - це просто апокаліпсис".
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Рикша замість кімнати очікування
Чимало хворих все ж таки вирушають до лікарні - але багатьом доводиться годинами чекати прийому перед будівлями клінік, як, наприклад, цьому чоловікові на фото в моторикші в Ахмадабаді. Але цьому хворому ще пощастило: йому дістався дефіцитний кисневий балон. Лише в Делі, за офіційними даними, бракує близько 5000 ліжок у відділах інтенсивної терапії.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Боротьба за кисень
Подібну картину, як в Праяграджі (на фото), можна побачити по всій країні: родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядних станціях. На чорному ринку кисень уже продається за завищеними цінами. Уряд не виключає можливості зупинки нафтопереробних та інших заводів, які використовують кисень для свого виробництва. Замість цього його постачатимуть до лікарень.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Пожежа в реанімації
В одній із лікарень у передмісті Мумбая 23 квітня спалахнула пожежа. Її причини досі не відомі. Повністю згоріло відділення інтенсивної терапії, 13 хворих на COVID-19 загинули. Пожежі - не рідкість у Індії, у тому числі й у лікарнях. Серед причин найчастіше - погане або застаріле обладнання. Заходи пожежної безпеки у цих закладах недостатні, наприклад, майже ніде нема аварійних виходів.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Перевантажені крематорії
Від початку пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померли вже понад 197 тисяч жителів Індії. Щодня кількість жертв зростає на понад 2500. Єдиним видом поховання, яке дозволяє індуїзм, є кремація. Але в багатьох регіонах країни, як на цьому фото, зробленому в Делі, крематорії насилу справляються зі спалюванням тіл.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
"Подвійний мутант": індійський варіант коронавірусу
Ситуацію у країні ускладнює стрімке поширення особливо заразної подвійної мутації коронавірусу - варіанту B.1.617. З огляду на це чимало держав закрили свої кордони для тих, хто прибуває з Індії, і застерігають від подорожей до цієї країни. У США це стосується навіть щеплених від коронавірусу.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
В очікуванні щеплення
В Індії проживає понад 1,3 мільярда осіб, але лише незначна частина - менше двох відсотків дорослого населення - вже були щеплені. При цьому країна є одним із найбільших виробників вакцин у світі. Але далеко не відразу індійські фармацевтичні фірми отримали розпорядження уряду забезпечити передусім внутрішній попит. З 1 травня вакцини повинні бути доступні всім жителям країни старше 18 років.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Прочани під час пандемії
Експерти вбачають причину стрімкого поширення в Індії коронавірусу не тільки у низьких темпах вакцинації: збільшенню кількості інфікованих сприяють також масові релігійні, політичні та спортивні заходи у країні. У Кумбха Меле, обряді масового паломництва, взяли участь кілька мільйонів індусів. Під час ритуалу купання в Гангу ніхто не носив масок і не дотримувався дистанції.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Виборча кампанія замість антивірусних заходів
Політики теж подавали радше поганий приклад. У штаті Західна Бенгалія на початку квітня відбулися місцеві вибори. Під час передвиборчої кампанії в мегаполісі Колката провели масові заходи за участі провідних політиків. Серед них був і прем'єр-міністр країни Нарендра Моді - його вітав щільний багатотисячний натовп прихильників.
Автор: Томас Лачан