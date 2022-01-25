Мутація коронавірусу - зміни в генетичному матеріалі вірусу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мутація коронавірусу".

Мутація вірусів вважається абсолютно нормальним явищем, яке супроводжує процес розмноження вірусів. Віруси можуть розмножуватися дуже швидко. Для реплікації вони вводять свій генетичний матеріал у клітину господаря, де він копіюється. Помилки в процесі копіювання можуть спричиняти зміни в генетичному матеріалі, що й призводить до мутації вірусу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.