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Мутація коронавірусу

Мутація коронавірусу - зміни в генетичному матеріалі вірусу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мутація коронавірусу".

Мутація вірусів вважається абсолютно нормальним явищем, яке супроводжує процес розмноження вірусів. Віруси можуть розмножуватися дуже швидко. Для реплікації вони вводять свій генетичний матеріал у клітину господаря, де він копіюється. Помилки в процесі копіювання можуть спричиняти зміни в генетичному матеріалі, що й призводить до мутації вірусу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона

BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона 25.01.2022

BioNTech працює над створенням вакцини, яка захищає від варіантів коронавірусу та зберігає ефективність на тривалий час, розповів співзасновник підприємства Угур Шахін.
Омікрон: чи рятує вакцина від цього варіанта коронавірусу?

Омікрон: чи рятує вакцина від цього варіанта коронавірусу? 13.12.2021

Новий варіант коронавірусу, який обходить імунний захист вакцинованих, змушує експертів ламати голову. Чи допоможе третя доза вакцини і як швидко її варто робити? Перші відповіді від фахівців.
Омікрон-варіант: ВООЗ поки не зафіксувала летальних випадків

Омікрон-варіант: ВООЗ поки не зафіксувала летальних випадків 03.12.2021

ВООЗ збирає дані про новий варіант коронавірусу, щоб оцінити ефективність існуючих вакцин, тестів та методів лікування.
Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе?

Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе? 03.12.2021

Мутації в білку, який відповідає за виправлення мутацій у дельта-варіанті коронавірусу, призвели до його самознищення в Японії, вважають учені. Тому п'ята хвиля COVID-19 у цій країні швидко зійшла нанівець
Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (відео)

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (відео) 01.12.2021

Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?
Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021)

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021) 30.11.2021

Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?
Омікрон: Україна відправлятиме прибулих з Південної Африки на ізоляцію

Омікрон: Україна відправлятиме прибулих з Південної Африки на ізоляцію 29.11.2021

МЗС радить українцям не їздити до Південної Африки через поширення нового варіанту коронавірусу. Тим часом уряд збирається зобов'язати тих, хто приїздить звідти в Україну, проходити двотижневу самоізоляцію.

Омікрон-варіант коронавірусу дістався Північної Америки

Омікрон-варіант коронавірусу дістався Північної Америки 29.11.2021

Новий варіант коронавірусу, який вперше виявили в Африці, тепер зафіксували й у Північній Америці. Його підтвердили у двох мешканців канадської столиці Оттава, які прибули з Нігерії.
Новий варіант коронавірусу виявили на ще одному континенті

Новий варіант коронавірусу виявили на ще одному континенті 28.11.2021

Новий варіант коронавірусу, який виявили в Африці, та почали дедалі більше фіксувати в Євразії, тепер знайшли і в Австралії. Вчені попереджують, що він заразніший, ніж дельта-варіант.
Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта

Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта 27.11.2021

Новий варіант коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "омікрон", може бути в шість разів заразнішим за дельта-варіант, вважає біолог Ульріх Елінг.

Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація

Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація 27.11.2021

У світі зростає занепокоєння через новий варіант коронавірусу з Південної Африки. Низка країн уже призупинили авіасполучення з цим регіоном. Що відомо про нову мутацію і чим вона небезпечна?
Нові варіанти коронавірусу: кому потрібне третє щеплення

Нові варіанти коронавірусу: кому потрібне третє щеплення 09.09.2021

Через появу нових варіантів коронавірусу і зниження ефективності вакцин у багатьох країнах хочуть робити ревакцинацію. Однак ВООЗ закликає відмовитися від неї - хоча б на час.
У США рекомендували вакцинацію від коронавірусу для вагітних

У США рекомендували вакцинацію від коронавірусу для вагітних 12.08.2021

У Центрах з контролю та профілактики захворювань США зазначають - щеплення вагітних від COVID-19 є "безпечними і ефективними".
Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу 15.07.2021

У Великобританії деякі пацієнти попри щеплення померли з дельта-варіантом коронавірусу. Вакцини від COVID-19 безсилі проти мутацій? Факти, проте, свідчать про ефективність вакцинації.
Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі

Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі 28.06.2021

У Москві в червні вже вшосте зафіксовали максимум смертей пацієнтів з коронавірусом від початку пандемії. За останню добу в столиці РФ померли 124 особи з коронавірусом, у Санкт-Петербурзі - 110.
Коронавірус не відпускає Москву, мер каже про нові варіанти

Коронавірус не відпускає Москву, мер каже про нові варіанти 17.06.2021

Мер Москви Сергій Собянін заявив про погіршення ситуації із зараженнями на коронавірус в столиці Росії. Він стверджує, що жителі Москви інфікуються новою мутацією коронавірусу.
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