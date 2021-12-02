Наскільки небезпечний варіант коронавірусу омікрон BA.5?

Почастішали випадки зараження новим варіантом коронавірусу: омікрон, підтип BA.5. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає цей підтип щонайменше приводом для занепокоєння. Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) очікує, що BA.5 та інші підтипи омікрону продовжуватимуть швидко поширюватися, оскільки вони легше передаються, ніж дельта-варіанти. Інститут попереджає про зростання кількості інфекцій вже цього літа.

"Підтипи BA.4 і BA.5 нині демонструють найсильніше зростання", - оголосив RKI 9 червня. Інститут робить висновок, що ці два нові підтипи омікрону можуть стати причиною більшості випадків захворювання. На частку варіанта BA.5 вже припадає десять відсотків нових випадків інфікування. Це - вдвічі більше, ніж тижнем раніше, на початку червня.

BA.5 вперше з'явився у Південній Африці

Підтип BA.5 викликав побоювання у Південній Африці на початку травня. Але хвиля була меншою за попередню і йде на спад. Однак у Португалії BA.5 вже відповідальний за 80 відсотків усіх нових випадків інфікування коронавірусом. Невідомий досі підтип є заразнішим, ніж його попередники. Він не розпізнається антитілами і поширюється швидше. Проте перебіг хвороби легший, ніж, наприклад, у дельти.

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Чи захищають бустерні щеплення від зараження різновидами омікрону?

Захист вакцинами від коронавірусу з часом слабшає, оскільки рівень антитіл в організмі знижується. Те ж стосується і людей, які перенесли коронавірусну інфекцію. Навіть ті, хто пройшов вакцинацію та одужав, не мають оптимального захисту від нових підтипів омікрону і можуть заразитися знову. BA.5 вже закріпився у кількох країнах - наприклад, у Португалії, де за дуже короткий час різко зросла кількість нових випадків інфікування.

Але госпіталізацій та летальних випадків поменшало. На думку експертів, це пов'язано з тим, що мільйони людей вже вакциновано і вони мають антитіла, навіть якщо їхній рівень не є стабільно високим. Загальний імунітет вищий, ніж на початку пандемії. Тим не менш, RKI рекомендує групам ризику і, зокрема, людям похилого віку пройти ще одну бустерну вакцинацію, щоб знову підвищити кількість антитіл.

Розроблені вакцини націлено на той варіант шип-білка, який був активним на початку пандемії. Проте з того часу вірус змінився: після щеплення виробляється менше антитіл, і вірусу легше їх уникнути.

Але нові варіанти, включаючи BA.5, є менш небезпечними. Одна з теорій полягає в тому, що хоча цей підтип може дуже швидко і масово вражати верхні дихальні шляхи, клітини легенів страждають рідше. Менше людей помирає. При початкових варіантах легені уражалися набагато сильніше, що призводило до більшої кількості смертей.

Довгострокові наслідки зараження омікроном невідомі

Час між інфікуванням та появою перших симптомів при зараженні омікроном (близько трьох днів) коротший, ніж у дельти. Захист, що забезпечується нинішніми вакцинами проти омікрону, не є оптимальним, але вони все ж таки оберігають від важкого перебігу захворювання. Для цього, мабуть, достатньо базової імунізації. Бустерна вакцинація забезпечує повторне вироблення більшої кількості антитіл, що покращує захист.

Хоча у разі зараження різними підтипами омікрону хвороба зазвичай протікає набагато м'якіше, ніж при дельта-варіанті, в поодиноких випадках все ж таки можуть виникати важкі симптоми. І головне: поки не зрозуміло, до яких довгострокових наслідків може призвести зараження.