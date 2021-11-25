Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація

Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 B.1.1.529, що нині стрімко розповсюджується у Південно-Африканській Республіці (ПАР), викликає велике занепокоєння в світі, в тому числі в Європейському Союзі. Через поширення нового варіанта всі 27 держав-членів ЄС вирішили тимчасово обмежити в'їзд з семи країн південної Африки: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та ПАР. Також з країнами Південної Африки призупинили транспортне сполучення Великобританія, США, Канада та Ізраїль.

26 листопада в Бельгії повідомили про перший підтверджений випадок зараження "південноафриканським" варіантом коронавірусу в Європі. Інфекцію виявили в мешканця країни, який повернувся 11 листопада до Бельгії з Єгипту. Перші симптоми зараження у нього проявились 22 листопада.

Чи дійсно нова мутація коронавірусу небезпечніша за інші відомі досі варіанти?

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Чому росте кількість заражень коронавірусом у ПАР?

Влітку 2021 року найбільше занепокоєння в європейських експертів викликав особливо заразний варіант коронавірусу під назвою "дельта", а також його різновид AY.4.2 (так звана мутація "дельта плюс").

Нині у північній півкулі планети настає зима, а у південній починається літо. На тлі потепління кількість заражень мала би знижуватись, однак у Південній Африці спостерігається протилежна картина: кількість пацієнтів із коронавірусом там стрімко зростає. Особливо це помітно в провінції Гаутенг, яка є важливим економічним центром ПАР. За останній тиждень захворюваність там становить понад 1200 випадків на сто тисяч мешканців.

У яких країнах виявлений новий варіант вірусу?

Така кількість заражень може бути пов'язана з новим варіантом коронавірусу, вперше виявленим 11 листопада в Ботсвані, яка розташована на північ від ПАР, проте напевно цього затверджувати не можна. Наразі найбільша кількість пацієнтів, інфікованих новим варіантом коронавірусу, перебуває в ПАР - 77 осіб. Ще чотири випадки захворювання виявлено в Ботсвані та один - у Гонконгу (в мандрівника, який повернувся з Південної Африки).

Крім того, зараження варіантом B.1.1.529 підтвердили в Ізраїлі у громадянина країни, який повернувся з Малаві. Ще двоє ізраїльтян чекають на результати тестів. Усі троє були вакциновані.

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Незвично багато мутацій

Вірусологи стурбовані, насамперед, великою кількістю мутацій у нового варіанта коронавірусу: в його спайковому білку їх 32. Для порівняння: у варіанта дельта їх 8.

Саме тому імунній системі так складно боротися з цим варіантом коронавірусу: він буквально вислизає від імунних клітин, відбувається так звана "імунна втеча" (Immune Escape). Це може означати, що щеплення від коронавірусу перестануть ефективно захищати від заражень. Втім висока заразність вірусу не говорить про те, що інфіковані ним стикаються з більш важким перебігом хвороби.

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"Виявлені мутації викликають велике занепокоєння", - зазначає Раві Гапта - професор клінічної мікробіології в Університеті Кембріджа. Ще в лютому шляхом перших лабораторних аналізів Гапта зміг встановити, що дві з наявних мутацій варіанта B.1.1.529 підвищують заразність вірусу та негативно позначаються на здатності імунних клітин розпізнавати його.

Наскільки швидко передається новий варіант?

Аналогічні побоювання висловлює професор Франсуа Баллу, голова дослідницького центру UCL Genetics Institute. "Я очікую в будь-якому випадку, що в порівнянні з варіантами альфа і дельта цей варіант коронавірусу буде гірше розпізнаватись антитілами, що нейтралізують його", - каже експерт.

Тим часом ґрунтовних епідеміологічних даних про те, наскільки заразний новий варіант коронавірусу сьогодні немає. За словами професора Баллу, за цією мутацією слід уважно спостерігати, проте "немає жодних причин надмірно хвилюватися, хіба що частота заражень у найближчому майбутньому зросте".

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Можливе джерело: пацієнт із ВІЛ

Баллу вважає, що велика кількість мутацій в "південноафриканському" варіанті, швидше за все, сформувалася в організмі пацієнта, який страждає на хронічну інфекційну хворобу і має ослаблену імунну систему, - наприклад, у людини з занедбаною формою ВІЛ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) почала обговорювати ситуацію з новим варіантом коронавірусу з Південної Африки. Насамперед експертів хвилює питання про те, наскільки небезпечний цей варіант інфекції. Йому присвоїли статус такого, "що викликає занепокоєння" та назву, що відповідає 15-й літері грецького алфавіту - "Омікрон".