Новий варіант коронавірусу: ЄС заборонив в'їзд з країн південної Африки

Усі 27 держав-членів ЄС погодилися тимчасово обмежити в'їзд людей з семи країн південної Африки через поширення в регіоні нового варіанта коронавірусу. Про це в п'ятницю, 26 листопада, повідомляє представництво Словенії, яка головує в Раді ЄС.

Комітет експертів з охорони здоров'я "погодився з необхідністю активувати "стоп-кран" та запровадити тимчасове обмеження на всі в'їзди до ЄС з південної Африки", - ідеться у повідомленні на Twitter.

За інформацією з дипломатичних джерел, обмеження на в'їзд до ЄС стосуватиметься жителів Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Зімбабве.

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Кордони закрив не лише ЄС

Поява нового варіанта коронавірусу B.1.1.529 у ПАР викликала міжнародне занепокоєння. З огляду на це перелік країн, які запровадили обмеження на поїздки з країн південної Африки, зростає.

До того, як ЄС ухвалив колективне рішення припинити авіасполучення з південноафриканськими країнами, Німеччина дозволила авіакомпаніям перевозити з цих країн лише своїх громадян та резидентів країни. При цьому всі вони мають відбути 14-денний карантин попри наявність вакцинації чи перенесений раніше COVID-19.

Рішення призупинити транспортне сполучення з країнами південної Африки також ухвалили, зокрема, Великобританія, США та Канада.

Ізраїль заборонив в'їзд людям з більшої частини африканського континенту. У країні вже зафіксували один випадок нового варіанта вірусу у вакцинованого мандрівника, який прибув з Малаві, у випадку ще двох людей є підозра на зараження цим варіантом.

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Обмеження на в'їзд нерезидентів з південноафриканського регіону також запровадили Сінгапур, Малайзія, Гонконг та Філіппіни.

Японія вимагатиме від мандрівників з ПАР та сусідніх країн проходження 10-денного карантину. Індія поки оголосила попередження про небезпеку нового варіанта вірусу. В міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що уважно тестуватимуть та перевірятимуть всіх, хто прибув з цього регіону.

Водночас у міністерстві охорони здоров'я України повідомили "РБК-Україна", що поки не обмежуватимуть в'їзд людей з південноафриканського регіону.

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Чим небезпечний новий варіант коронавірусу

За словами вчених, новий варіант COVID-19 має щонайменше десять мутацій. Для порівняння: у дельта-варіанта їх лише дві, у бета-варіанта - три.

Черговий варіант збудника коронавірусної інфекції попередньо назвали B.1.1.529 або "омікрон". Вчені зафіксували ознаки того, що він поширюється швидше, ніж дельта-варіант. Крім того, він може спричиняти велике навантаження на імунну систему людини.

Поки що експерти констатують, що цей варіант поширюється передусім серед молодих людей.