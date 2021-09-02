Нові варіанти коронавірусу: кому потрібне третє щеплення

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у багатьох країнах знову стрімко зростає. Крім широко розповсюдженого зараз дельта-варіанта, швидко поширюються й інші варіанти, що викликають побоювання, - на кшталт лямбди або зовсім нещодавно виявлених C.1.2 та мю-варіант. У зв'язку з цим виникає питання - може, прийшов час підсилити імунний захист третьою дозою вакцини?

Зараження коронавірусом після повної вакцинації трапляються не так вже й часто, але, тим не менше, їх число збільшується. Лише у Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, до середини серпня на 48 мільйонів осіб, які отримали два щеплення, припадало 13360 випадків інфікування з явними симптомами.

Уряди Ізраїлю і США вже ухвалили рішення про те, що всі жителі країни повинні здійснити ревакцинацію і вакцинуватися так званим "бустером". Лише в цьому випадку людина вважатиметься повністю щепленою.

В Ізраїлі третє щеплення від коронавірусу роблять усім жителям країни

В інших економічно розвинених країнах, навпаки, вважають, що третє щеплення потрібне тільки тим, хто перебуває у групах ризику: літнім людям або пацієнтам з хронічними захворюваннями і ослабленим імунітетом, наприклад, тим, хто вживає супресивні препарати.

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У Німеччині будуть ревакцинувати - але не всіх

У Німеччині мають намір втретє щепити тільки тих, хто схильний до підвищеного ризику зараження коронавірусом. Німецька Постійна комісія з вакцинації (STIKO) поки ще не оприлюднила загальних рекомендацій щодо ревакцинації. Але в багатьох федеральних землях уже зараз пропонують зробити третє щеплення тим мешканцям будинків для людей похилого віку, які пройшли повну вакцинацію з двох щеплень не менше пів року тому. Крім того, зробити щеплення втретє можуть також люди зі зниженим імунітетом і люди похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Отримати третє щеплення мРНК-вакцинами BioNTech/Pfizer або Moderna з початку вересня можуть і ті, хто був вакцинований векторними препаратами - AstraZeneca або Johnson & Johnson. Дослідження показали, що після так званої "перехресної вакцинації" виробляється набагато сильніша імунна відповідь, ніж після двох щеплень AstraZeneca.

У чому сенс третього щеплення?

Зазвичай так званий "бустерний" ефект виникає вже після другого щеплення. При повторному контакті з тим самим збудником - чи то через повторну вакцинацію, чи через інфікування - відбувається посилена і прискорена відповідь імунної системи.

Люди зі слабкою імунною системою - у групі ризику

Запускають цю реакцію так звані клітини пам'яті, які з'являються в організмі після першої вакцинації. Вони розпізнають антиген і швидко реагують, аби нейтралізувати і знищити патоген. Саме тому таким важливим є друге щеплення. Однак у людей з ослабленим імунітетом відповідь імунної системи іноді буває не такою сильною. Посилити його допомагає ревакцинація.

Виробники вакцини: захисний ефект знижується

В середині липня виробники мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer дійшли висновку, що захисний ефект створених ними препаратів через шість місяців після другого щеплення починає знижуватися. І тоді знадобиться третя доза - особливо для людей з ослабленою імунною системою.

Бустерна вакцинація забезпечує "найвищий рівень захисту від усіх варіантів коронавірусу, протестованих на сьогоднішній день, зокрема й від дельта-варіанта", йдеться в заяві виробників препарату.

ВООЗ закликає багаті країни відмовитися від третього щеплення

Але якщо в індустріально розвинених країнах рівень вакцинації досить високий, то в багатьох бідніших країнах Азії, Африки і Латинської Америки через брак препаратів вдається вакцинувати лише незначну частину населення.

Тому ВООЗ закликає відмовитися від ревакцинації проти коронавірусу до того часу, поки від нього не будуть щеплені щонайменше десять відсотків населення в кожній країні світу. Багатим країнам слід як мінімум до кінця вересня утриматися від третього щеплення, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Мовляв, з їхнього боку це було б актом солідарності з біднішими країнами.

З початку пандемії ця заява глави ВООЗ стала найбільш рішучим закликом з боку організації. Однак він має не більше ніж рекомендаційний характер, і країни, що входять до складу ВООЗ, не зобов'язані його дотримуватися.

Втім рівномірна вакцинація - це не тільки питання справедливості. Через відсутність вакцин в бідніших країнах можуть виникати все нові варіанти вірусу, і тоді вже в середньостроковій перспективі це стане проблемою для багатих країн.

За даними ВООЗ, чим довше коронавірус циркулює серед невакцинованого населення, тим вищою є ймовірність появи нових мутацій: таких, як варіант лямбда C.37, що зараз поширений в Латинській Америці, мю-варіант, виявлений в Колумбії (B1.621), або варіант C.1.2, вперше виявлений в травні на півдні Африки.

Дельта, мю, С.1.2 - що наступне?

Зафіксований в січні черговий варіант коронавірусу, названий грецькою буквою μ - мю, ВООЗ нещодавно класифікувала як "варіант, що знаходиться під наглядом", оскільки в ньому виявлені мутації з потенційною резистентністю до вакцин проти коронавірусу.

А варіант С.1.2, що поширюється в Південній Африці, Демократичній Республіці Конго, Маврикії, Великобританії, Китаї, Новій Зеландії, Португалії та Швейцарії, генетично максимально віддалений від первинного варіанту SARS-CoV-2. У порівнянні з іншими варіантами він володіє надзвичайно високою кількістю мутацій - до 41,8 в рік, що дозволяє йому видозмінюватися з максимальною швидкістю, написав в Twitter американський епідеміолог Ерік Фейгл-Дінг.

Така стрімка еволюція посилює можливість виникнення так званих "мутацій, що вислизають", які можуть обійти наявні нині вакцини, розроблені на основі вихідного варіанту коронавируса.

Саме з цієї причини вкрай важливо, аби рівень вакцинації значно виріс не тільки в багатих країнах, але й в усьому світі, пояснює професор Пенні Мур з Національного інституту інфекційних захворювань в Південній Африці в інтерв'ю радіопрограмі DW Africalink: "Справжньою проблемою і причиною появи такої кількості нових варіантів зараз є низький рівень вакцинації. Вони з'являються лише тоді, коли людина інфікована. Збільшення охоплення вакцинацією в усьому світі призведе до зменшення числа інфекцій. А це, своєю чергою, - єдиний спосіб зменшити кількість нових варіантів".