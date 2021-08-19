В Ізраїлі третю дозу COVID-вакцини пропонують усім людям від 12 років

Ізраїль розширив свою програму вакцинації від коронавірусу третьою дозою на всіх людей старше 12 років. Відповідне рішення уряд країни ухвалив у неділю, 29 серпня. Минулого місяця програма ревакцинації почала діяти для осіб старше 60 років та поступово була розширена на молодші категорії населення. У країні вже близько двох мільйонів людей - понад 20 відсотків населення - отримали третю дозу.

Програма ревакцинації була схвалена у країні після того, як експерти дійшли висновку, що з часом ефективність щеплення проти коронавірусу падає. Зараз третя доза пропонується усім, хто був щеплений понад п'ять місяців тому. За попередніми даними, вона уповільнює поширення дельта-варіанта коронавірусу та запобігає важкому перебігу хвороби.

"Третя вакцина працює. Уже є результати: зростання кількості важких перебігів хвороби почало сповільнюватися. Однак пік кампанії ще попереду'', - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

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В Ізраїлі двома дозами вакцини від коронавірусу, переважно Biontech/Pfizer, щепилися близько 59 відсотків населення.