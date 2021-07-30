Франція та ФРН попри заклик ВООЗ планують третє щеплення від коронавірусу

Німеччина та Франція планують з вересня почати кампанію вакцинації третіми дозами вакцини від коронавірусу попри заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відкласти третє щеплення, поки в усьому світі не щеплять ще більше людей.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в його країні з вересня хочуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу людей похилого віку та вразливі групи. "Третя доза, ймовірно, буде потрібна не всім одразу, але в будь-якому випадку для найбільш вразливих і найстаріших", - сказав Макрон у відео, опублікованому в четвер, 5 серпня, в соцмережі Instagram.

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Німеччина також має намір з вересня вакцинувати третьою дозою пацієнтів з низьким імунітетом, людей похилого віку та мешканців будинків престарілих, повідомило міністерство охорони здоров'я ФРН.

При цому в німецькому МОЗ відкинули заяви ВООЗ, вказавши, що збираються передати 30 мільйонів доз вакцин біднішим країнам. "Ми хочемо надати вразливим групам Німеччини попереджувальну третю дозу і одночасно підтримати вакцинацію якомога більшої кількості людей у ​​світі", - запевнили в міністерстві.

Заклик ВООЗ

У Німеччині та Франції щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 62 відсотки та 64,5 відсотка населення відповідно. При цьому 53 відсотків жителів ФРН і 49 відсотків населення Франції повністю вакциновані.

Напередодні генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав багатші країни відтермінувати треті щеплення щонайменше до кінця вересня, поки принаймні 10 відсотків населення кожної країни світу не будуть вакциновані від коронавірусу. За весь період пандемії це є найсуворішим закликом ВООЗ. Утім, звернення організації не є обов'язковими до виконання країнами-членами ВООЗ.

Раніше Ізраїль став першою країною у світі, де вже почалися щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer. В першу чергу там вакцинують людей, яким понад 60 років. Першим третьою дозою щепили 60-річного президента Ізраїлю Іцхака Герцога.