Через пів року після щеплень BioNTech/Pfizer імунний захист знижується

Через пів року після щеплень двома дозами вакцини від BioNTech/Pfizer імунний захист від коронавірусу знижується. Про це йдеться у повідомленні німецької біотехнологічної фірми BioNTech та американського фармацевтичного гіганта Pfizer, оприлюдненому ввечері у четвер, 8 липня. Компанії посилаються на дані ізраїльського міністерства охорони здоров'я.

Виробники вакцини кажуть, що для відновлення захисту, ймовірно, знадобиться щеплення третьою дозою препарату, яке доведеться робити протягом 6-12 місяців після щеплень двома дозами.

Читайте також: Як довго захищають вакцини Moderna і BioNTech/Pfizer?

У BioNTech і Pfizer проводять дослідження щодо третьої дози вакцини і запевняють, що отримали "обнадійливі дані". Науковці сподіваються, що третя доза вакцини забезпечить найвищий захист від усіх відомих варіантів коронавірусу, у тому числі й дельта-варіанту, який стрімко поширюється у світі.

Результати дослідження планують невдовзі опублікувати в фаховому виданні, а також надати їх американському Управлінню продовольства й медикаментів (FDA) та Європейському агентству лікарських засобів (EMA).

Тим часом у FDA та в Центрах з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) після оприлюднення повідомлення BioNTech і Pfizer зазначили, що повністю вакциновані американці на даний час не потребують оновлення щеплення. Утім, у разі наукового підтвердження необхідності третьої дози готові до проведення додаткових щеплень, повідомляє інформагенція dpa

Читайте також: Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу