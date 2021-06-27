 Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу

Вакцини, схвалені для використання в ЄС, захищають від дельта-варіанту коронавірусу. Про це заявили в Європейському агентстві з лікарських засобів.

Для використання в ЄС схвалено чотири вакцини

Для використання в ЄС схвалено чотири вакцини: Comirnaty (препарат компаній BioNTech/Pfizer), Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson

Дві дози вакцини від COVID-19 забезпечують захист від дельта-варіанту коронавірусу, який стрімко поширюється у світі. Про це заявили в четвер, 1 липня, в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).

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У ЕМА знають про побоювання, спричинені швидким поширенням дельта-варіанту вірусу, заявив керівник відділу стратегії вакцинації агентства Марко Кавальєрі. "Нині схоже на те, що чотири вакцини, схвалені для використання в Євросоюзі, захищають від усіх штамів (вірусу - Ред.), які циркулюють у Європі, включно з дельта-варіантом", - цитує Кавальєрі інформагенція AFP.

Для використання в ЄС схвалено чотири вакцини: Comirnaty (препарат компаній BioNTech/Pfizer), Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

EMA відповідає за оцінку ліків, що використовуються в країнах ЄС, відстежує ситуацію на ринку медикаментів, видає дозволи на використання в ЄС нових медичних препаратів.

Відповідальний за щеплення в Німеччині Постійний комітет із вакцинації (STIKO) теж заявив у четвер, що дві дози вакцини від коронавірусу забезпечують такий самий захист від дельта-варіанту, як і від інших варіантів вірусу. У STIKO при цьому послалися на результати актуальних досліджень із Великобританії, повідомляє агентство Reuters.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше застерегли від нової хвилі захворювань у Європі через поширення дельта-варіанту коронавірусу.

  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


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