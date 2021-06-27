Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу

Дві дози вакцини від COVID-19 забезпечують захист від дельта-варіанту коронавірусу, який стрімко поширюється у світі. Про це заявили в четвер, 1 липня, в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).

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У ЕМА знають про побоювання, спричинені швидким поширенням дельта-варіанту вірусу, заявив керівник відділу стратегії вакцинації агентства Марко Кавальєрі. "Нині схоже на те, що чотири вакцини, схвалені для використання в Євросоюзі, захищають від усіх штамів (вірусу - Ред.), які циркулюють у Європі, включно з дельта-варіантом", - цитує Кавальєрі інформагенція AFP.

Для використання в ЄС схвалено чотири вакцини: Comirnaty (препарат компаній BioNTech/Pfizer), Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

EMA відповідає за оцінку ліків, що використовуються в країнах ЄС, відстежує ситуацію на ринку медикаментів, видає дозволи на використання в ЄС нових медичних препаратів.

Відповідальний за щеплення в Німеччині Постійний комітет із вакцинації (STIKO) теж заявив у четвер, що дві дози вакцини від коронавірусу забезпечують такий самий захист від дельта-варіанту, як і від інших варіантів вірусу. У STIKO при цьому послалися на результати актуальних досліджень із Великобританії, повідомляє агентство Reuters.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше застерегли від нової хвилі захворювань у Європі через поширення дельта-варіанту коронавірусу.