ЄАЛЗ - Європейське агентство з лікарських засобів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЄАЛЗ".

Європейське агентство з лікарських засобів є спеціалізованою структурою в ЄС, завдання якої полягає в контролі за ринком лікарських засобів на території Європейського Союзу. ЄАЛЗ відіграє центральну роль у наданні дозволів на використання в ЄС нових медичних препаратів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.