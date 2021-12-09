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Європейське агентство з лікарських засобів

ЄАЛЗ - Європейське агентство з лікарських засобів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЄАЛЗ".

Європейське агентство з лікарських засобів є спеціалізованою структурою в ЄС, завдання якої полягає в контролі за ринком лікарських засобів на території Європейського Союзу. ЄАЛЗ відіграє центральну роль у наданні дозволів на використання в ЄС нових медичних препаратів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перехресне вакцинування від коронавірусу: потужніша імунна відповідь

Перехресне вакцинування від коронавірусу: потужніша імунна відповідь 09.12.2021

Наукові дослідження одне за одним підтверджують, що ті, хто отримав перехресне щеплення від COVID-19, мають сильнішу імунну відповідь, ніж ті, хто двічі щепився однією вакциною.
Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу

Регулятор ЄС: Дві дози вакцини захищають від дельта-варіанту коронавірусу 01.07.2021

Вакцини, схвалені для використання в ЄС, захищають від дельта-варіанту коронавірусу. Про це заявили в Європейському агентстві з лікарських засобів.
Регулятор ЄС схвалив вакцину BioNTech/Pfizer для щеплення підлітків

Регулятор ЄС схвалив вакцину BioNTech/Pfizer для щеплення підлітків 28.05.2021

Експерти європейського регулятора рекомендували застосування препарату BioNTech/Pfizer для щеплення від коронавірусу підлітків від 12 років. До цього даною вакциною щеплювали осіб віком від 16 років.
У Німеччині з 7 червня хочуть вакцинувати від коронавірусу і підлітків

У Німеччині з 7 червня хочуть вакцинувати від коронавірусу і підлітків 27.05.2021

В уряді Німеччини планують, що до кінця літа всі жителі країни віком від 12 років за бажання матимуть можливість вакцинуватися від коронавірусу.
У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson

У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson 10.04.2021

Європейське агентство з лікарських засобів розгляне нові дані про можливу появу тромбозів після щеплення препаратом Johnson & Johnson.
У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca 18.03.2021

Після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу AstraZeneca одразу кілька країн Євросоюзу оголосили про поновлення призупиненої раніше вакцинації із застосуванням цього препарату.
Регулятор ЄС вважає вакцину компанії AstraZeneca безпечною

Регулятор ЄС вважає вакцину компанії AstraZeneca безпечною 18.03.2021

Експерти ЄАЛЗ оцінюють препарат від коронавірусу компанії AstraZeneca як безпечний. Утім, у регуляторі визнали, що розширять список можливих побічних ефектів ризиком виникнення тромбозу.
ЄАЛЗ не бачить зв'язку між вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу

ЄАЛЗ не бачить зв'язку між вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу 16.03.2021

Експерти ЄАЛЗ не мають доказів того, що препарат AstraZeneca спричинив випадки тромбозу серед щеплених цією вакциною. Переваги препарату AstraZeneca переважують ризики, кажуть у ЄАЛЗ.
В ЄС розпочали перевірку російської вакцини Спутник V

В ЄС розпочали перевірку російської вакцини "Спутник V" 04.03.2021

Європейське агентство з лікарських засобів розпочало процес експертизи російської вакцини "Спутник V". В разі успішної перевірки, цю вакцину можуть рекомендувати до затвердження в ЄС.
Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС 16.02.2021

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.
У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca

У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca 29.01.2021

Єврокомісія дозволила застосування вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською фармкомпанією AstraZeneca.
Угорщина першою в ЄС дозволила китайську вакцину від коронавірусу

Угорщина першою в ЄС дозволила китайську вакцину від коронавірусу 29.01.2021

Угорщина стала першою країною ЄС, що дозволила використання препарату китайського виробника Sinopharm. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що сам буде вакцинований китайською вакциною.
Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти 07.01.2021

Чи розроблені у короткі строки вакцини справді є безпечними? Якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Яка різниця між вакцинами від різних виробників? Відповіді на ці запитання - в огляді DW.
У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna 06.01.2021

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу. Використання схваленої вакцини ще має дозволити Єврокомісія.
Вакцинна кібератака: хакери вкрали частину документів EMA

"Вакцинна" кібератака: хакери вкрали частину документів EMA 11.12.2020

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що хакери отримали доступ до частини документів.

Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини

Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини 09.12.2020

Європейське агентство лікарських засобів підтвердило хакерську атаку. Проводиться розслідування.