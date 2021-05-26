 Перехресне вакцинування від коронавірусу: потужніша імунна відповідь? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2021

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Європа

Перехресне вакцинування від коронавірусу: потужніша імунна відповідь?

Перші результати нещодавнього дослідження, проведеного в ФРН виявили, що ті, хто отримав одну вакцину AstraZeneca й одну BioNTech/Pfizer, мають сильнішу імунну відповідь, ніж ті, хто двічі щепився однією вакциною.

Комбінація вакцин AstraZeneca з BioNTech/Pfizer

Комбінація вакцин AstraZeneca з BioNTech/Pfizer може надати значно вищий імунний захист

Після того як в січні 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) рекомендувало для застосування в Євросоюзі розроблену компанією AstraZeneca вакцину від коронавірусу, деякий час вакцинація цим препаратом проводилася без жодних обмежень і застережень. Однак згодом виявилося, що в дуже рідкісних випадках після щеплення вакциною AstraZeneca підвищується ризик появи небезпечного венозного тромбозу. Особливо це стосується молодих жінок.

Тромбоз унаслідок дії вакцини AstraZeneca

Виявилося, що препарат AstraZeneca в поодиноких випадках призводив до тромбозу з фатальними наслідками

Тож 1 квітня відповідальний за щеплення в Німеччині Постійний комітет з вакцинації (STIKO) рекомендував робити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca тільки особам старше 60 років. Це означало, що чимало вакцинованих осіб, які перший раз отримали саме препарат AstraZeneca, мали зробити друге щеплення іншим препаратом, перейшовши на вакцини BioNTech/Pfizer або Moderna. Нині всі дорослі в Німеччині знову можуть щеплюватися вакциною AstraZeneca за умови, якщо вони попередньо обговорили всі ризики зі своїм лікарем.

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Однак нове дослідження свідчить, що поєднання двох різних типів вакцин може виявитися не просто тимчасовим заходом. Дослідники з Саарландского університету виявили, що люди, які отримали спочатку вакцину AstraZeneca, а згодом BioNTech/Pfizer, розвинули сильнішу імунну відповідь, ніж ті, хто отримав дві дози тієї самої вакцини.

Попередні результати

Результати дослідження Саарландского університету є попередніми, оскільки вивчено й оброблено далеко не весь комплекс даних. На цьому наголосив сам університет у своєму пресрелізі про результати спостережень. Перш ніж дослідники опублікують свою роботу в фаховому науковому виданні, вони ще вивчать низку інших аспектів, приміром, яку роль відіграють стать і вік пацієнтів, а також якими можуть бути побічні ефекти внаслідок застосування різних варіантів вакцин.

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Хоча зібрані дані ще не повні, дослідники були здивовані тим, наскільки однозначними виявилися їх висновки. Тож вони й вирішили вже зараз поділитися результатами своїх спостережень із громадськістю.

Удесятеро більше антитіл

У дослідженні, проведеному в університетській клініці Саарланда в місті Гомбург, взяли участь 250 осіб. Дехто з них отримав дві дози AstraZeneca, а дехто - дві дози BioNTech/Pfizer. У третій групі учасники спочатку отримали одну дозу вакциною AstraZeneca, а другою дозою став препарат BioNTech/Pfizer.

Дослідники порівняли імунні реакції учасників експерименту через два тижні після другої вакцинації. Як кажуть самі вчені, вони не тільки поглянули, скільки антитіл проти коронавірусу виробили вакциновані люди, а й визначили силу так званих нейтралізувальних антитіл. Такий підхід дозволив побачити, наскільки добре антитіла утримують вірус від проникнення в клітини.

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Аналіз антитіл показав, що як подвійна вакцинація BioNTech/Pfizer, так і комбінація з AstraZeneca виявилися набагато ефективнішими, ніж подвійна вакцинація препаратом AstraZeneca. Учасники, які отримали один з перших двох видів вакцини, виробили приблизно вдесятеро більше антитіл, ніж ті, хто отримав дві дози вакцини AstraZeneca. А у випадку нейтралізувальних антитіл стратегія комбінованої вакцинації показала навіть трохи кращі результати, ніж вакцинація двома дозами вакцини BioNTech/Pfizer, запевняють дослідники.

Досі зазвичай вважалося, що перше і друге щеплення потрібно робити однією вакциною. Оскільки в рекомендаціях та дозвільних документах щодо вакцини BioNTech/Pfizer для різних вікових груп не було жодних різночитань, випадки, коли першою дозою вакцини виявлялася BioNTech/Pfizer, а другою - AstraZeneca, є практично винятковими.

"Суттєве" збільшення кількості антитіл

Аналогічного висновку щодо ефективності перехресної вакцинації доходить іспанське дослідження CombivacS, проведене за участю 663 осіб в Інституті охорони здоров'я в Мадриді. Про попередні результати цього дослідження писав журнал Nature. Тут, як і у випадку з дослідженням в Саарланді, остаточних результатів ще немає - звіт в Nature є свого роду проміжним звітом про стан справ, а не повноцінною науковою публікацією, розглянутою й схваленою іншими експертами.

Кампанія з вакцинації в Іспанії

В Іспанії вже майже чверть населення повністю вакцинована від коронавірусу

Дві третини учасників дослідження в Іспанії теж отримали друге щеплення вакциною BioNTech/Pfizer після того, як уже були вакциновані один раз препаратом AstraZeneca. На момент виходу публікації в журналі Nature ще одна третина учасників дослідження не отримала другої дози вакцини.

За даними іспанських медиків, учасники, які отримали перехресну вакцинацію, виробили значно більше антитіл після другого щеплення, і ці антитіла змогли розпізнати та знешкодити вірус SARS-CoV-2 під час лабораторних тестів.

Щоправда, результати, отримані в Мадриді, ще не остаточні та не були оцінені іншими вченими. Крім того, воно проводилося без контрольної групи, в якій учасники отримали б дві дози однієї й тієї ж вакцини. Тому пряме порівняння провести неможливо.

Чи дозволять в глобальному масштабі перехресну вакцинацію?

Попри багатонадійні результати досліджень, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки що не рекомендує проводити таку перехресну вакцинацію. У ВООЗ вказують на те, що ще немає вдосталь даних для належної оцінки й прогнозів наслідків.

Водночас у Німеччині, приміром, перехресна вакцинація дозволяється, так само як і вакцинація тільки однією вакциною. 

Потрібні додаткові дослідження

Якщо попередні результати цих досліджень підтвердяться, то поєднання вакцин AstraZeneca і BioNTech/Pfizer може стати перспективним способом захисту людей від COVID-19. А проте, ці два препарати принципово різні та належать до двох різних різновидів COVID-вакцин.

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Вакцина компанії AstraZeneca є традиційною векторною вакциною. Тут застосовується нешкідлива версія іншого вірусу, тобто не коронавірусу, щоб навчити наші клітини виробляти антитіла проти SARS-CoV-2.

Вакцина BioNTech/Pfizer - це нова мРНК-вакцина. мРНК-вакцини вчать наші клітини самостійно виробляти білок, який стимулює імунну відповідь і продукування антитіл.

А втім, дослідники поки що не мають достатньо інформації, щоб визначити, чому поєднання цих двох типів вакцин може призвести до зміцнення імунітету. Тож потрібні додаткові дослідження.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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