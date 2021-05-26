Перехресне вакцинування від коронавірусу: потужніша імунна відповідь?

Після того як в січні 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) рекомендувало для застосування в Євросоюзі розроблену компанією AstraZeneca вакцину від коронавірусу, деякий час вакцинація цим препаратом проводилася без жодних обмежень і застережень. Однак згодом виявилося, що в дуже рідкісних випадках після щеплення вакциною AstraZeneca підвищується ризик появи небезпечного венозного тромбозу. Особливо це стосується молодих жінок.

Виявилося, що препарат AstraZeneca в поодиноких випадках призводив до тромбозу з фатальними наслідками

Тож 1 квітня відповідальний за щеплення в Німеччині Постійний комітет з вакцинації (STIKO) рекомендував робити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca тільки особам старше 60 років. Це означало, що чимало вакцинованих осіб, які перший раз отримали саме препарат AstraZeneca, мали зробити друге щеплення іншим препаратом, перейшовши на вакцини BioNTech/Pfizer або Moderna. Нині всі дорослі в Німеччині знову можуть щеплюватися вакциною AstraZeneca за умови, якщо вони попередньо обговорили всі ризики зі своїм лікарем.

Читайте також: Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки

Однак нове дослідження свідчить, що поєднання двох різних типів вакцин може виявитися не просто тимчасовим заходом. Дослідники з Саарландского університету виявили, що люди, які отримали спочатку вакцину AstraZeneca, а згодом BioNTech/Pfizer, розвинули сильнішу імунну відповідь, ніж ті, хто отримав дві дози тієї самої вакцини.

Попередні результати

Результати дослідження Саарландского університету є попередніми, оскільки вивчено й оброблено далеко не весь комплекс даних. На цьому наголосив сам університет у своєму пресрелізі про результати спостережень. Перш ніж дослідники опублікують свою роботу в фаховому науковому виданні, вони ще вивчать низку інших аспектів, приміром, яку роль відіграють стать і вік пацієнтів, а також якими можуть бути побічні ефекти внаслідок застосування різних варіантів вакцин.

Читайте також: Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом?

Хоча зібрані дані ще не повні, дослідники були здивовані тим, наскільки однозначними виявилися їх висновки. Тож вони й вирішили вже зараз поділитися результатами своїх спостережень із громадськістю.

Удесятеро більше антитіл

У дослідженні, проведеному в університетській клініці Саарланда в місті Гомбург, взяли участь 250 осіб. Дехто з них отримав дві дози AstraZeneca, а дехто - дві дози BioNTech/Pfizer. У третій групі учасники спочатку отримали одну дозу вакциною AstraZeneca, а другою дозою став препарат BioNTech/Pfizer.

Дослідники порівняли імунні реакції учасників експерименту через два тижні після другої вакцинації. Як кажуть самі вчені, вони не тільки поглянули, скільки антитіл проти коронавірусу виробили вакциновані люди, а й визначили силу так званих нейтралізувальних антитіл. Такий підхід дозволив побачити, наскільки добре антитіла утримують вірус від проникнення в клітини.

Читайте також: У Німеччині перше щеплення від коронавірусу отримала майже половина населення

Аналіз антитіл показав, що як подвійна вакцинація BioNTech/Pfizer, так і комбінація з AstraZeneca виявилися набагато ефективнішими, ніж подвійна вакцинація препаратом AstraZeneca. Учасники, які отримали один з перших двох видів вакцини, виробили приблизно вдесятеро більше антитіл, ніж ті, хто отримав дві дози вакцини AstraZeneca. А у випадку нейтралізувальних антитіл стратегія комбінованої вакцинації показала навіть трохи кращі результати, ніж вакцинація двома дозами вакцини BioNTech/Pfizer, запевняють дослідники.

Досі зазвичай вважалося, що перше і друге щеплення потрібно робити однією вакциною. Оскільки в рекомендаціях та дозвільних документах щодо вакцини BioNTech/Pfizer для різних вікових груп не було жодних різночитань, випадки, коли першою дозою вакцини виявлялася BioNTech/Pfizer, а другою - AstraZeneca, є практично винятковими.

"Суттєве" збільшення кількості антитіл

Аналогічного висновку щодо ефективності перехресної вакцинації доходить іспанське дослідження CombivacS, проведене за участю 663 осіб в Інституті охорони здоров'я в Мадриді. Про попередні результати цього дослідження писав журнал Nature. Тут, як і у випадку з дослідженням в Саарланді, остаточних результатів ще немає - звіт в Nature є свого роду проміжним звітом про стан справ, а не повноцінною науковою публікацією, розглянутою й схваленою іншими експертами.

В Іспанії вже майже чверть населення повністю вакцинована від коронавірусу

Дві третини учасників дослідження в Іспанії теж отримали друге щеплення вакциною BioNTech/Pfizer після того, як уже були вакциновані один раз препаратом AstraZeneca. На момент виходу публікації в журналі Nature ще одна третина учасників дослідження не отримала другої дози вакцини.

За даними іспанських медиків, учасники, які отримали перехресну вакцинацію, виробили значно більше антитіл після другого щеплення, і ці антитіла змогли розпізнати та знешкодити вірус SARS-CoV-2 під час лабораторних тестів.

Щоправда, результати, отримані в Мадриді, ще не остаточні та не були оцінені іншими вченими. Крім того, воно проводилося без контрольної групи, в якій учасники отримали б дві дози однієї й тієї ж вакцини. Тому пряме порівняння провести неможливо.

Чи дозволять в глобальному масштабі перехресну вакцинацію?

Попри багатонадійні результати досліджень, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки що не рекомендує проводити таку перехресну вакцинацію. У ВООЗ вказують на те, що ще немає вдосталь даних для належної оцінки й прогнозів наслідків.

Водночас у Німеччині, приміром, перехресна вакцинація дозволяється, так само як і вакцинація тільки однією вакциною.

Потрібні додаткові дослідження

Якщо попередні результати цих досліджень підтвердяться, то поєднання вакцин AstraZeneca і BioNTech/Pfizer може стати перспективним способом захисту людей від COVID-19. А проте, ці два препарати принципово різні та належать до двох різних різновидів COVID-вакцин.

Читайте також: Що ми знаємо про джерело походження пандемії COVID-19?

Вакцина компанії AstraZeneca є традиційною векторною вакциною. Тут застосовується нешкідлива версія іншого вірусу, тобто не коронавірусу, щоб навчити наші клітини виробляти антитіла проти SARS-CoV-2.

Вакцина BioNTech/Pfizer - це нова мРНК-вакцина. мРНК-вакцини вчать наші клітини самостійно виробляти білок, який стимулює імунну відповідь і продукування антитіл.

А втім, дослідники поки що не мають достатньо інформації, щоб визначити, чому поєднання цих двох типів вакцин може призвести до зміцнення імунітету. Тож потрібні додаткові дослідження.