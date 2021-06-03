У Німеччині перше щеплення від коронавірусу отримала майже половина населення

У Німеччині перше щеплення від коронавірусу отримали вже 38 мільйонів людей - 46 відсотків населення країни. Про це у вівторок, 8 червня, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). За його словами, якщо врахувати, що готовність зробити щеплення виявили 75 відсотків жителів країни, то на вакцинацію чекають ще близько 15 мільйонів людей.

З 7 червня у Німеччині скасували пріоритетність вакцинації - до цього щеплювали в основному людей похилого віку, тих, хто має хронічні захворювання, осіб, які працюють з великою кількістю людей, медичних працівників. Тепер на вакцинацію можуть записатися всі охочі, однак через брак вакцин поки не всі можуть отримати щеплення.

За останню добу коронавірус у Німеччини виявили у 1204 людей, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Це на 581 менше, ніж тиждень тому. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 22,9 випадку зараження (днем раніше - 24,3). Найвищого значення показник захворюваності сягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадку.

За останні 24 години від чи з COVID-19 померли 140 пацієнтів, тож загальне число летальних випадків зросло до 89 384. Всього з початку епідемії в ФРН виявлено понад 3,7 мільйона ​​випадків зараження.