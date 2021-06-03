У Німеччині перше щеплення від коронавірусу отримала майже половина населення
У ФРН першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили 38 мільйонів людей. Вакцинації чекає ще 15 мільйонів з тих, хто висловив відповідне бажання.
Центр вакцинації в одній з церков Дюссельдорфа
У Німеччині перше щеплення від коронавірусу отримали вже 38 мільйонів людей - 46 відсотків населення країни. Про це у вівторок, 8 червня, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). За його словами, якщо врахувати, що готовність зробити щеплення виявили 75 відсотків жителів країни, то на вакцинацію чекають ще близько 15 мільйонів людей.
За останню добу коронавірус у Німеччини виявили у 1204 людей, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Це на 581 менше, ніж тиждень тому. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 22,9 випадку зараження (днем раніше - 24,3). Найвищого значення показник захворюваності сягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадку.
За останні 24 години від чи з COVID-19 померли 140 пацієнтів, тож загальне число летальних випадків зросло до 89 384. Всього з початку епідемії в ФРН виявлено понад 3,7 мільйона випадків зараження.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.