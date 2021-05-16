Вакцинація від коронавірусу: У Німеччині з 7 червня скасовують пріоритетність

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) оголосив у понеділок, 17 травня, про скасування в країні з 7 червня принципу пріоритетності при вакцинації від коронавірусу. Відповідне рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель на конференції. Поки у Німеччині діють списки пріоритетності за такими критеріями як вік, професія та наявні хвороби, що зумовлюють додаткові ризики при зараженні коронавірусом.

При цьому Шпан попросив жителів ФРН й надалі мати терпіння, оскільки скасування списків пріоритетності не означає, що кожен охочий зможе за кілька днів записатися на щеплення від коронавірусу до свого сімейного лікаря. Кампанія з вакцинації триватиме упродовж літніх місяців як і планувалося, зазначив Шпан.

При цьому у рішенні міністрів зазначається, що землі у центрах вакцинації можуть зберігати пріоритетність у рамках виділених їм доз вакцин, повідомляє інформагенція dpa.

До 7 червня у Німеччині заплановано зробити ще 15 мільйонів щеплень від коронавірусу - як першою, так і другою дозами. При цьому багато з них зроблять саме в рамках пріоритетності. Планується, що з 7 червня до вакцинації регулярно залучатимуть лікарів з приватних практик та на підприємствах, які зможуть робити щеплення поза списками пріоритетності.

Тим часом деякі німецькі федеральні землі вже зараз поступово відходять від принципу пріоритетності. Наприклад, жителі Баден-Вюртембергу з 17 травня можуть щеплюватися від коронавірусу у своїх лікарів поза списками пріоритетності. Однак ці списки й надалі діють у центрах вакцинації.

Всього першою дозою у Німеччині щеплено вже 37 відсотків жителів країни (30,8 мільйона), а двома - 11,2 відсотка (9,3 мільйона). Загалом було використано понад 40 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Скасування пріоритетності розкритикували

Німецький фонд захисту пацієнтів розкритикував рішення уряду скасувати пріоритетність при вакцинації від коронавірусу. Голова правління фонду Ойген Бриш (Eugen Brysch) закинув Єнсу Шпану капітуляцію перед діями прем'єр-міністрів федеральних земель і наголосив, що "тільки прогрес вакцинації у трьох пріоритетних групах повинен бути мірилом для закінчення дії принципу пріоритетності", цитує інформагенція KNA.

Член Ради з питань етики Андреас Лоб-Гюдеполь (Andreas Lob-Hüdepohl) заявив в інтерв’ю виданню Die Welt, що таке рішення порушує принцип справедливості. Також він закликав надати більше свобод невакцинованим особам.

За його словами, невакциновані люди двічі у програші. "Вони повинні прийняти обмеження щодо захисту свого здоров'я, а також довше чекати, поки знову зможуть користуватися своїми основними правами", - сказав Лоб-Гюдеполь. Він зауважив, що виникають сумніви стосовно відповідності такого стану речей Конституції Німеччини.

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