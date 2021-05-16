Вакцинація від коронавірусу: У Німеччині з 7 червня скасовують пріоритетність
У Німеччині з 7 червня при вакцинації від коронавірусу скасують списки пріоритетності за віком, професією чи наявними хворобами. Таке рішення вже піддали критиці.
У центрах вакцинації федеральні землі можуть залишити дію списків пріоритетності і після 7 червня
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) оголосив у понеділок, 17 травня, про скасування в країні з 7 червня принципу пріоритетності при вакцинації від коронавірусу. Відповідне рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель на конференції. Поки у Німеччині діють списки пріоритетності за такими критеріями як вік, професія та наявні хвороби, що зумовлюють додаткові ризики при зараженні коронавірусом.
При цьому Шпан попросив жителів ФРН й надалі мати терпіння, оскільки скасування списків пріоритетності не означає, що кожен охочий зможе за кілька днів записатися на щеплення від коронавірусу до свого сімейного лікаря. Кампанія з вакцинації триватиме упродовж літніх місяців як і планувалося, зазначив Шпан.
При цьому у рішенні міністрів зазначається, що землі у центрах вакцинації можуть зберігати пріоритетність у рамках виділених їм доз вакцин, повідомляє інформагенція dpa.
До 7 червня у Німеччині заплановано зробити ще 15 мільйонів щеплень від коронавірусу - як першою, так і другою дозами. При цьому багато з них зроблять саме в рамках пріоритетності. Планується, що з 7 червня до вакцинації регулярно залучатимуть лікарів з приватних практик та на підприємствах, які зможуть робити щеплення поза списками пріоритетності.
Тим часом деякі німецькі федеральні землі вже зараз поступово відходять від принципу пріоритетності. Наприклад, жителі Баден-Вюртембергу з 17 травня можуть щеплюватися від коронавірусу у своїх лікарів поза списками пріоритетності. Однак ці списки й надалі діють у центрах вакцинації.
Всього першою дозою у Німеччині щеплено вже 37 відсотків жителів країни (30,8 мільйона), а двома - 11,2 відсотка (9,3 мільйона). Загалом було використано понад 40 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.
Скасування пріоритетності розкритикували
Німецький фонд захисту пацієнтів розкритикував рішення уряду скасувати пріоритетність при вакцинації від коронавірусу. Голова правління фонду Ойген Бриш (Eugen Brysch) закинув Єнсу Шпану капітуляцію перед діями прем'єр-міністрів федеральних земель і наголосив, що "тільки прогрес вакцинації у трьох пріоритетних групах повинен бути мірилом для закінчення дії принципу пріоритетності", цитує інформагенція KNA.
Член Ради з питань етики Андреас Лоб-Гюдеполь (Andreas Lob-Hüdepohl) заявив в інтерв’ю виданню Die Welt, що таке рішення порушує принцип справедливості. Також він закликав надати більше свобод невакцинованим особам.
За його словами, невакциновані люди двічі у програші. "Вони повинні прийняти обмеження щодо захисту свого здоров'я, а також довше чекати, поки знову зможуть користуватися своїми основними правами", - сказав Лоб-Гюдеполь. Він зауважив, що виникають сумніви стосовно відповідності такого стану речей Конституції Німеччини.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.
Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль
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