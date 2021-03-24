COVID-19: понад 30 мільйонів людей у ФРН отримали перше щеплення

Станом на ранок суботи, 15 травня, понад 30 мільйонів жителів Німеччині отримали одну дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

За його словами, таким чином одне щеплення від COVID-19 отримали 36,5 відсотка населення країни. При цьому понад дев'ять мільйонів людей уже повністю вакциновані від коронавірусу. Це - близько 10,9 відсотка населення ФРН.

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Більшість німців проти послаблень для вакцинованих

При цьому соціологічне опитування інституту YouGov, проведене на замовлення інформаційного агентства dpa, свідчить, що більшість німців виступають проти пом'якшень для осіб, які повністю вакциновані від коронавірусу чи одужали від COVID-19.

Згідно з результатами дослідження, 32 відсотки опитаних виступають проти послаблень для цих категорій осіб, допоки вакцинація не стане доступною для усіх охочих. Ще 21 відсоток вважає, що для цих осіб взагалі не має бути жодних преференцій. Лише 39 відсотків опитаних підтримують рішення послабити протиепідемічні обмеження для тих, хто має імунітет від коронавірусу.

Скасування обмежень для вакцинованих від COVID-19

У Німеччині з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, скасована низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією.

Так, ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.

Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.