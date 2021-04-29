Німеччина послабила правила в'їзду до країни

Особи, які були повністю вакциновані від коронавірусу визнаними в ЄС вакцинами або перехворіли на COVID-19, при в'їзді до Німеччини більше не повинні йти на карантин та здавати тест.
У Німеччині послабили правила в'їзду для вакцинованих і тих, хто перехворів на COVID-19
У Німеччині із четверга, 13 травня, послабили правила в'їзду до країни. Відтепер особи, які отримали повне щеплення визнаними в ЄС вакцинами(BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson) або перехворіли на COVID-19, більше не повинні при в'їзді до країни йти на карантин та здавати тест на коронавірус. Утім, виняток зроблено для подорожніх, які прибувають до Німеччини із країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів вірусу.
Від обов'язкового карантину звільнюються також ті, хто прибуває із регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Вони, однак, зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус. Ті ж, хто прибуває з регіонів високого ризику, повинні, як і раніше, піти на карантин та через п'ять днів зробити тест.
Виняток із карантинних правил зроблено також для тих, хто щодня перетинає кордон, щоб приїхати на роботу, для родинних, а також коротких візитів тривалістю до 24 годин. Між Баварією та Австрією з 13 травня також можливий "малий прикордонний рух", у рамках якого жителі німецької землі без карантину можуть відвідати Австрію, наприклад, щоб скупитися чи відвідати родичів.
Згідно з останніми даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині 28,5 мільйона осіб уже отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу, що складає 34 відсотки населення. Водночас 8,3 мільйона жителів країни вже повністю вакциновані.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.