 Німеччина послабила правила в′їзду до країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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Новини

Німеччина послабила правила в'їзду до країни

Особи, які були повністю вакциновані від коронавірусу визнаними в ЄС вакцинами або перехворіли на COVID-19, при в'їзді до Німеччини більше не повинні йти на карантин та здавати тест.

Пункт прикордонного контролю на летовищі Мюнстера у Німеччині

У Німеччині послабили правила в'їзду для вакцинованих і тих, хто перехворів на COVID-19

У Німеччині із четверга, 13 травня, послабили правила в'їзду до країни. Відтепер особи, які отримали повне щеплення визнаними в ЄС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson) або перехворіли на COVID-19, більше не повинні при в'їзді до країни йти на карантин та здавати тест на коронавірус. Утім, виняток зроблено для подорожніх, які прибувають до Німеччини із країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів вірусу.

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Від обов'язкового карантину звільнюються також ті, хто прибуває із регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Вони, однак, зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус. Ті ж, хто прибуває з регіонів високого ризику, повинні, як і раніше, піти на карантин та через п'ять днів зробити тест.

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Виняток із карантинних правил зроблено також для тих, хто щодня перетинає кордон, щоб приїхати на роботу, для родинних, а також коротких візитів тривалістю до 24 годин. Між Баварією та Австрією з 13 травня також можливий "малий прикордонний рух", у рамках якого жителі німецької землі без карантину можуть відвідати Австрію, наприклад, щоб скупитися чи відвідати родичів.

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Згідно з останніми даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині 28,5 мільйона осіб уже отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу, що складає 34 відсотки населення. Водночас 8,3 мільйона жителів країни вже повністю вакциновані.

  • Мюнхен

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Очікування в Мюнхені

    З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

  • Ватикан

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Культура з маскою в Римі

    Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Кінофестивалі в Кракові

    У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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