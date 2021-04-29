Німеччина послабила правила в'їзду до країни

У Німеччині із четверга, 13 травня, послабили правила в'їзду до країни. Відтепер особи, які отримали повне щеплення визнаними в ЄС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson) або перехворіли на COVID-19, більше не повинні при в'їзді до країни йти на карантин та здавати тест на коронавірус. Утім, виняток зроблено для подорожніх, які прибувають до Німеччини із країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів вірусу.

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Від обов'язкового карантину звільнюються також ті, хто прибуває із регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Вони, однак, зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус. Ті ж, хто прибуває з регіонів високого ризику, повинні, як і раніше, піти на карантин та через п'ять днів зробити тест.

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Виняток із карантинних правил зроблено також для тих, хто щодня перетинає кордон, щоб приїхати на роботу, для родинних, а також коротких візитів тривалістю до 24 годин. Між Баварією та Австрією з 13 травня також можливий "малий прикордонний рух", у рамках якого жителі німецької землі без карантину можуть відвідати Австрію, наприклад, щоб скупитися чи відвідати родичів.

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Згідно з останніми даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині 28,5 мільйона осіб уже отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу, що складає 34 відсотки населення. Водночас 8,3 мільйона жителів країни вже повністю вакциновані.