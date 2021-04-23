 В Угорщині для вакцинованих від коронавірусу послабили карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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Новини

В Угорщині для вакцинованих від коронавірусу послабили карантинні обмеження

Для власників "карток імунітету" в Угорщині відкрилися ресторани, готелі та заклади дозвілля. На отримання карток мають право як вакциновані, так і ті, хто одужав від COVID-19.

Угорська картка імунітету

Угорська "картка імунітету"

В Угорщині з суботи, 1 травня, діють послаблення карантинних обмежень для власників "карток імунітету" - людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу або ж одужали від COVID-19.

Власників таких пластикових карток з цього дня можуть обслуговувати всередині закладів харчування, приймати в готелях, вони мають право відвідувати театри, кінотеатри, салони краси, фітнес-зали, музеї, бібліотеки та інші заклади дозвілля, повідомляє інформагенція AP. Час роботи різних закладів подовжили до 23-ї години, а нічна комендантська година відтепер починатиметься пізніше - з опівночі.

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Право на угорську "картку імунітету" мають ті, хто вже отримав щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, а також особи, які одужали від COVID-19. Картку необхідно показати при вході у заклад. Контролюючі органи можуть накладати чималі штрафи на підприємства, якщо виявлять, що ті впускають клієнтів без "карток імунітету".

Відомі далеко за межами Угорщини термальні лазні 1 травня відкрилися після майже піврічного простою. У Будапешті з 12-ти таких закладів відкрилися поки шість.

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Запровадження "карток імунітету", утім, проходить не бездоганно: чимало людей, які мають право на них, досі не отримали документ. Угорський уряд пропонує їм звернутися на спеціальну електронну пошту. Поки не вдалося запустити і мобільний застосунок, за допомогою якого можна було б підтвердити вакцинацію.

Швидкі темпи вакцинації в Угорщині

В Угорщині щонайменше одну дозу вакцини отримали вже близько чотирьох мільйонів людей, або приблизно 40 відсотків населення. Щеплення двома дозами зробили вже майже двом мільйонам людей. Країна - друга за темпами вакцинації в ЄС і використовує, окрім препаратів західного виробництва, також російську та китайську вакцини.

У Будапешті відкрили шість з 12 термальних лазень

У Будапешті відкрили шість з 12 термальних лазень

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Утім, нова хвиля коронавірусної інфекції весною цього року вивела Угорщині у світові лідери за кількістю смертей, пов'язаних з коронавірусом, у розрахунку на мільйон населення. У країні, в якій проживають близько 9,7 мільйона людей, померли понад 27500 осіб, в яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорські "картки імунітету", за двосторонніми домовленостями, визнаватимуть Сербія, Чорногорія, Словенія та Бахрейн. Відповідні переговори тривають з Грецією та Ізраїлем.

Ідея надання привілеїв вакцинованим часто наражається на критику через певну дискримінацію людей, які ще не зробили щеплення або ж взагалі не мають наміру вакцинуватися.

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