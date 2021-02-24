Віктор Орбан вакцинувався китайською вакциною Sinopharm

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що вакцинувався від коронавірусу вакциною від китайського виробника Sinopharm. "Я щеплений", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook у неділю, 28 лютого.

Ні вакцина китайського виробника Sinopharm, ні російська вакцина "Спутник V", яка також застосовується в Угорщині, на сьогодні офіційно не мають дозволу на рівні ЄС від європейського відомства EMA, однак кожна країна спільноти може самостійно визначатися. Орбан критикує Брюссель за проблеми з закупівлею вакцин і закликає угорців ігнорувати упередження щодо китайської вакцини. На його думку, застосування вакцин китайського та російського виробництва допоможе ефективніше боротися з COVID-19. Президент Угорщини Янош Адер також був вакцинований цього тижня вакциною Sinopharm. Окремі експерти критикують, що угорська процедура екстреного дозволу вакцин не передбачає їхньої достатньо ретельної перевірки.

Згідно з останнім опитуванням, вакцина Sinopharm посідає останнє місце за популярністю серед угорців після вакцин Moderna, Biontech/Pfizer та Astrazeneca, а також російської вакцини Sputnik V. Раніше цього місяця Угорщина отримала 550 тисяч доз вакцини Sinopharm та очікує ще мільйон доз у березні та квітні та 3,5 мільйона у травні.

Наразі в Угорщині щеплення від коронавірусу отримали 680 тисяч громадян, більшість з яких - вакцинами західних виробників. Втім, за останню добу у країні було зроблено 114 тисяч щеплень - переважна більшість із яких вакциною Sinopharm.