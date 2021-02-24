 Віктор Орбан вакцинувався китайською вакциною Sinopharm | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

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Новини

Віктор Орбан вакцинувався китайською вакциною Sinopharm

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критикує Євросоюз через проблеми із закупівлею вакцин та закликає угорців не боятися робити щеплення китайською вакциною.

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що вакцинувався від коронавірусу вакциною від китайського виробника Sinopharm. "Я щеплений", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook у неділю, 28 лютого.

Ні вакцина китайського виробника Sinopharm, ні російська вакцина "Спутник V", яка також застосовується в Угорщині, на сьогодні офіційно не мають дозволу на рівні ЄС від європейського відомства EMA, однак кожна країна спільноти може самостійно визначатися. Орбан критикує Брюссель за проблеми з закупівлею вакцин і закликає угорців ігнорувати упередження щодо китайської вакцини. На його думку, застосування вакцин китайського та російського виробництва допоможе ефективніше боротися з COVID-19. Президент Угорщини Янош Адер також був вакцинований цього тижня вакциною Sinopharm. Окремі експерти критикують, що угорська процедура екстреного дозволу вакцин не передбачає їхньої достатньо ретельної перевірки. 

Згідно з останнім опитуванням, вакцина Sinopharm посідає останнє місце за популярністю серед угорців після вакцин Moderna, Biontech/Pfizer та Astrazeneca, а також російської вакцини Sputnik V. Раніше цього місяця Угорщина отримала 550 тисяч доз вакцини Sinopharm та очікує ще мільйон доз у березні та квітні та 3,5 мільйона у травні.

Наразі в Угорщині щеплення від коронавірусу отримали 680 тисяч громадян, більшість з яких - вакцинами західних виробників. Втім, за останню добу у країні було зроблено 114 тисяч щеплень - переважна більшість із яких вакциною Sinopharm.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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