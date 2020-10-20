 Коронавірус: фармакомпанія КНР заявила, що її вакцину випробували на 60 тисячах людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: фармакомпанія КНР заявила, що її вакцину випробували на 60 тисячах людей

Китайська фармакологічна група Sinopharm повідомила, що 60 тисяч людей взяли участь у випробуванні вакцини від коронавірусу. За її даними, серйозних побічних ефектів не виявлено.

У КНР заявили, що їхню вакцину тестували на 60 тисячах людей

У КНР заявили, що їхню вакцину тестували на 60 тисячах людей

Китайська національна фармацевтична група (Sinopharm) у вівторок, 20 жовтня, заявила, що у випробуваннях її вакцини від коронавірусу взяли участь 60 тисяч людей. Під час третьої фази клінічних досліджень не виявлено будь-яких серйозних побічних дій. Наступного року фармакологічний концерн готовий випустити мільярд доз вакцини.

Інша китайська біотехнологічна компанія Sinovac також тестує свою вакцину-кандидата. Її випробовують на тисячах добровольців в Китаї, Індонезії, Туреччині та Бразилії. 

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу: на що ми усі чекаємо?

Розробки вакцини у світі

У світі існує понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), наразі тестують 42 вакцини-кандидата на людях. Деякі з них тестують на тисячах людей.

Читайте також: У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та її партнерка американська фармацевтична компанія Pfizer висловили надію на швидке первісне схвалення їхньої вакцини у західних країнах. Якщо результати їхніх досліджень будуть успішними, вони зможуть подати заявку на отримання екстреного дозволу в США вже наприкінці листопада. У їхніх дослідженнях взяли участь понад 37 тисяч людей різного віку. У Німеччині над вакциною ще працює біотехнологічна компанія CureVac з Тюбінгена.

Дослідження вакцин-кандидатів інших розробників також перебувають на останніх стадіях випробувань. Зокрема, ідеться про  вакцину-кандидата британської фармацевтичної компанії AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Читайте також: AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу

Також вакцину від коронавірусу розробляють декілька американських компаній - біотехнологічна група Moderna (у третій фазі дослідження взяли участь щонайменше 30 тисяч осіб) і фармакомпанія Johnson & Johnson (яка наразі призупинила свої дослідження через хворобу одного з учасників).

Читайте також: Єврокомісія радить спільну стратегію вакцинації для країн-членів ЄС

Нагадаємо, першою у світі про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" повідомила Росія. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні і липні. В оприлюдненій 4 серпня статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджували, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів". Утім, на Заході лунала критика цього повідомлення, адже допуск вакцини відбувся без масштабних даних третьої фази випробувань, в яких би брали участь кілька тисяч піддослідних.

Читайте також: У Росії зареєстрували другу вакцину від коронавірусу - Путін

Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)

Також за темою

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році 20.10.2020

У ВООЗ розраховують, що вакцинація почнеться у середині 2021 року. Тим часом у ЮНІСЕФ хочуть запастися 520 мільйонами шприців вже цього року.

Symbolbild Facebook

Коронавірус: Facebook і YouTube видалятимуть контент з критикою вакцинації 15.10.2020

YouTube і Facebook оголосили про жорсткі дії щодо неправдивої інформації про щеплення. YouTube видалятиме відео з фейками про вакцинацію, а компанія Facebook блокуватиме рекламу, що радить людям не робити щеплення.

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент? 06.10.2020

Оксфордську вакцину ChAdOx1 вважають одним із фаворитів у боротьбі з пандемією COVID-19. Низка урядів уже попередньо замовила її. Утім, є у вакцини і критики.

Реклама

Докладно

Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах, аби голос зарахували (picture-alliance/Zuma/S. Kharchenko)

Як правильно проголосувати на місцевих виборах (відео)

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Як правильно заповнити бюлетень?  

На Володимира Зеленського витрачатимуть більше з бюджету

Бюджет-2021: Зеленський стає "дорожчим"? (відео)

У проєкті держбюджету на 2021 рік планується витрати на діяльність Володимира Зеленського майже на 40% більше. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  