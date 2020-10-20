Коронавірус: фармакомпанія КНР заявила, що її вакцину випробували на 60 тисячах людей

Китайська національна фармацевтична група (Sinopharm) у вівторок, 20 жовтня, заявила, що у випробуваннях її вакцини від коронавірусу взяли участь 60 тисяч людей. Під час третьої фази клінічних досліджень не виявлено будь-яких серйозних побічних дій. Наступного року фармакологічний концерн готовий випустити мільярд доз вакцини.

Інша китайська біотехнологічна компанія Sinovac також тестує свою вакцину-кандидата. Її випробовують на тисячах добровольців в Китаї, Індонезії, Туреччині та Бразилії.

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу: на що ми усі чекаємо?

Розробки вакцини у світі

У світі існує понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), наразі тестують 42 вакцини-кандидата на людях. Деякі з них тестують на тисячах людей.

Читайте також: У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та її партнерка американська фармацевтична компанія Pfizer висловили надію на швидке первісне схвалення їхньої вакцини у західних країнах. Якщо результати їхніх досліджень будуть успішними, вони зможуть подати заявку на отримання екстреного дозволу в США вже наприкінці листопада. У їхніх дослідженнях взяли участь понад 37 тисяч людей різного віку. У Німеччині над вакциною ще працює біотехнологічна компанія CureVac з Тюбінгена.

Дослідження вакцин-кандидатів інших розробників також перебувають на останніх стадіях випробувань. Зокрема, ідеться про вакцину-кандидата британської фармацевтичної компанії AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Читайте також: AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу

Також вакцину від коронавірусу розробляють декілька американських компаній - біотехнологічна група Moderna (у третій фазі дослідження взяли участь щонайменше 30 тисяч осіб) і фармакомпанія Johnson & Johnson (яка наразі призупинила свої дослідження через хворобу одного з учасників).

Читайте також: Єврокомісія радить спільну стратегію вакцинації для країн-членів ЄС

Нагадаємо, першою у світі про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" повідомила Росія. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні і липні. В оприлюдненій 4 серпня статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджували, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів". Утім, на Заході лунала критика цього повідомлення, адже допуск вакцини відбувся без масштабних даних третьої фази випробувань, в яких би брали участь кілька тисяч піддослідних.

Читайте також: У Росії зареєстрували другу вакцину від коронавірусу - Путін