У Росії зареєстрували другу вакцину від коронавірусу - Путін

Президент Росії Володимир Путін повідомив про реєстрацію в РФ другої вакцини від коронавірусу. За його словами, в середу, 14 жовтня, новосибірський центр "Вектор" зареєстрував розроблений ним препарат.

"Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавируса "ЕпіВакКорона", - повідомив цього ж дня Путін під час урядового засідання, цитує інформагенція "ТАСС".

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За даними "ТАСС", ще 24 липня центр "Вектор" отримав дозвіл МОЗ РФ на проведення клінічних випробувань вакцини на добровольцях, а 30 вересня вакцина офіційно отримала патенти. Вакцина "Вектора" відрізняється тим, що містить фрагменти вірусу - синтетичні пептидні антигени. Вакцина на їхній основі викликає імунну реакцію проти коронавірусу і надалі сприяє розвитку імунітету, запевняє "ТАСС".

Третя російська вакцина з'явиться вже незабаром

Водночас Путін повідомив, що вже невдовзі в Росії зареєструють і третю вакцину від коронавірусу. "Наскільки мені відомо, у нас на підході ще третя вакцина Центру імені Чумакова Російської академії наук", - уточнив Путін.

19 жовтня Центр імені Чумакова Російської академії наук розпочне в Кірові і в Санкт-Петербурзі клінічні дослідження своєї вакцини.

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Як повідомлялося, Росія першою у світі повідомила про реєстрацію вакцини проти коронавірусу, що отримала назву "Супутник V". Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні і липні.

Нагадаємо, в оприлюдненій 4 серпня статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджували, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів".

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Утім, низка західних вчених вкрай обережно відреагувала на результати цього дослідження, заявивши, що воно було занадто нетривалим для того, аби робити однозначні висновки щодо безпечності та ефективності російської вакцини. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у серпні цього року заявив, що вакцина "Супутник V" може бути небезпечною.