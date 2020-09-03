 В РФ заявили про випуск першої партії вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Новини

В РФ заявили про випуск першої партії вакцини від COVID-19

Російські чиновники зазначають, що поставки в регіони перших партій вакцини відбудуться найближчим часом. Ця вакцина не пройшла фазу клінічних досліджень.

Sputnik V Coronavirus Impfstoff Russland (picture-alliance/dpa/Yonhap)

Міністерство охорони здоров'я Росії заявляє про випуск в цивільний обіг першої партії вакцини від коронавірусу "Sputnik V". "Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Гам-Ковід-ВАК" (Sputnik V), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії МОЗ Росії, пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена в цивільний обіг", - повідомили журналістам у пресслужбі відомства у ніч на вівторок, 8 вересня, передає агенція "Інтерфакс".

Також у МОЗ РФ додали, що найближчим часом очікуються поставки перших партій вакцини в регіони.

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4 вересня повідомлялося, що розробник першої російської вакцини від COVID-19 "Sputnik V" інститут ім. Гамалії сподівається отримати дозвіл на випуск в цивільний обіг першої партії препарату з 10 по 13 вересня, і після цього може початися масова вакцинація населення з груп ризику.

"Відповідно ось з цього часу, коли партія вийде в цивільний обіг, і почнеться вакцинація населення", - зазначав заступник директора Інституту Гамалії з наукової роботи Денис Логунов.

Крім того, найближчим часом очікується старт третьої фази клінічних досліджень вакцини "Sputnik V" в московських поліклініках - в ній візьмуть участь 40 тисяч добровольців. Частина з них отримають справжню вакцину, інша частина - плацебо. Як підтвердив "Інтерфаксу" в понеділок директор Інституту Гамалії Олександр Гінцбург, вакцина уже надійшла в клініки.

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Нагадаємо, Росія заявила про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" ще в середині серпня. В оприлюдненій 4 серпня статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджують, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів".

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Утім, низка західних вчених вкрай обережно відреагувала на результати цього дослідження, заявивши, що воно було занадто малим для того, аби робити однозначні висновки щодо безпечності та ефективності російської вакцини. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у серпні цього року заявив, що"Sputnik V" може бути небезпечною.

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