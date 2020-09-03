 COVID-19: ВООЗ не очікує масової вакцинації до середини 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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COVID-19: ВООЗ не очікує масової вакцинації до середини 2021 року

Масова вакцинація від коронавірусу у світовому масштабі, за оцінками ВООЗ, може розпочатися лише в середині 2021 року.

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2 не раніше середини 2021 року. Про це у п'ятницю, 4 вересня, заявила речниця ВООЗ Маргарет Харріс.

"Насправді ми не очікуємо, що побачимо масову вакцинацію до середини наступного року", - зазначила вона, цитує агентство новин Reuters. За словами Харріс, зараз на просунутій стадії випробувань перебувають близько дев'яти потенційних  вакцин від коронавірусу.

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Поки ефективної вакцини від COVID-19 немає

Речниця ВООЗ нагосила на важливості ретельних перевірок ефективності та безпечності вакцини. "Третя фаза випробувань має зайняти більше часу, тому що ми повинні побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", - сказала Харріс.

Вона додала, що досі жодна з потенційних вакцин поки не продемонструвала чітко доведеної ефективності на рівні хоча б 50 відсотків. Це, за словами Харріс, є показником, до якого прагне ВООЗ.

США та РФ поспішають із вакциною

Напередодні ЗМІ оприлюднили поширений наприкінці серпня лист голови американського Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) Роберта Редфілда, в якому той звертається до губернаторів американських штатів із закликом підготувати інфраструктуру для розподілу вакцини від коронавірусу ще до початку виборів президента США, запланованих на 3 листопада цього року. А у фармацевтичному концерні Pfizer заявили, що вакцина може бути готова для розповсюдження вже наприкінці жовтня цього року.

Росія своєю чергою заявила про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу Sputnik V ще в середині серпня. А у оприлюдненій у п'ятницю, 4 серпня, статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджують, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів".

Утім, низка західних вчених вкрай обережно відреагувала на результати цього дослідження, заявивши, що воно було занадто малим для того, аби робити однозначні висновки щодо безпечності та ефективності російської вакцини. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у серпні цього року заявив, що Sputnik V може бути небезпечною.

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