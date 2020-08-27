Вакцина проти коронавірусу: на що ми усі чекаємо?

Нині на стадії розробки перебувають понад 170 вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2, з них сім вакцин вже проходять третю і останню фазу клінічних випробувань. Ці процеси, які зазвичай тривають роками, відбуваються з рекордною швидкістю. Ідеться про життя і смерть, але також про гроші і владу - тому процес створення вакцини проти коронавірусу став частково й політичним.

Про створення вакцини та про те, чи стане вона справді панацеєю від коронавірусу, DW поговорила з німецьким імунологом, директором Інституту імунології Університетської клініки у Єні, президентом Німецького товариства імунології Томасом Камрадтом (Thomas Kamradt).

DW: Коли буде винайдена вакцина, усе буде добре - здається, що багато хто сподівається саме на це. Чи є виправданими ці очікування?

Томас Камрадт: Особисто я був би задоволений, якби була безпечна вакцина, яку нехай необхідно було б робити кожні два роки, але яка б мала значний вплив на перебіг хвороби. Ймовірно, вакцина не зможе запобігти тому, що у людини буде нежить чи інші легкі симптоми. Її завданням мінімум мало б бути запобігання виникненню дихальної недостатності або важких пошкоджень органів. Тому, якщо Ви мене питаєте, на що ми чекаємо, то саме на це. Якщо така вакцина не зробить нічого, окрім як змінить загрозливий для життя перебіг хвороби на легкий перебіг, я би це розцінював як успіх. Усе, що виходитиме за ці межі, було б дуже великим успіхом.

"Колективний імунітет - це кам'яний вік"

Не так давно були повідомлення, що у молодого чоловіка у Гонконгу вірус був виявлений вдруге. До цього існувала надія, що у того, хто одного разу перехворів, утвориться імунітет до хвороби. Чи померла тепер ідея "колективного імунітету"?

Незалежно від цього повідомлення: колективний імунітет - це кам'яний вік! Якщо врахувати, яка частка людей має заразитися для цього і яким високим був би рівень летальності, то ця методика є дуже застарілою. Й до того ж, це б тривало цілу вічність. Ми повинні виходити з того, що імунітет не триває усе життя. Я тому сподіваюся, що більше ніхто не розраховуватиме на природній колективний імунітет. Він досягається за допомогою вакцинації.

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Незалежно від окремих випадків і суто гіпотетично: існує кілька штамів нового коронавірусу, якими можна знову й знову заражатися. Що це означає для розроблення ефективної вакцини?

Мутації вірусу становлять насамперед епідеміологічний інтерес, оскільки так можна відстежувати кластери інфекції. До цього часу немає підстав вважати, що різниця між різними штамами SARS-CoV-2 матиме велике відношення до ефективності вакцини. Інакше, ніж у ситуації з грипом.

"Не можна, щоб тестування на безпечність проводилися недбало"

Давайте поговоримо про створення вакцин, яке відбувається з нечуваною швидкістю. Деякі науковці застерігають від того, щоб у цьому поспіху не випустити на ринок неефективну вакцину, яка б не була безпечною. Чи Ви, як і науковці, занепокоєні темпами розробки вакцин?

Поки що ні, поки що я дуже цим захоплений! Зазвичай минає понад десять років, допоки вакцина стає доступною для широких мас, коли кожен має змогу зробити щеплення. Дотепер рекорд належить вакцині від Еболи, яка була допущена на ринок упродовж приблизно п'яти років. А зараз все відбувається ще набагато швидше.

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Це пояснюється різними причинами: по-перше, з досвіду з SARS і MERS було відомо, що спайк-протеїни, ймовірно, є гарною цільовою структурою для імунної відповіді (спайкові (S) протеїни відіграють вирішальну роль під час зчеплення вірусу із клітиною тіла людини. - Ред.). Це означає, що з цим абсолютно новим вірусом не потрібно було розпочинати з самого нуля.

Крім того, існують цілком нові техніки. Ще не так давно при розробці вакцин віруси доводилося пересилати по всьому світу, де їх потім вирощували у клітинних культурах тощо. Зараз же китайські вчені ще у січні оприлюднили в мережі послідовність вірусу. Її можна було порівняти з SARS і MERS, і це відбулося надзвичайно швидко. Тому вже у березні була змога розпочати першу стадію клінічних досліджень - це була вакцина mRNA компанії Moderna.

Прискорило весь процес й те, що кроки, які зазвичай слідують один за одним, здійснювалися паралельно. Наприклад, вже зараз були створені потужності для виробництва вакцини, чого, мабуть, раніше ніколи не відбувалося. Чого за будь-яких умов не можна допустити, так це того, щоб тестування на безпечність робилося більш недбало, ніж зазвичай! Як би це погано не було, зрештою у 80 відсотків людей, у яких узагалі проявляються симптоми, ці симптоми є лише легкими. Це означає, що якщо я роблю щеплення проти чогось, я повинен бути дуже впевненим у тому, що я не завдам жодної шкоди! Адже я вводжу щеплення здоровим людям.

Але Ви не бачите серйозних загроз, які були б пов'язані з тестуванням на безпеку?

Ні, я не бачу для цього підстав.

Відсутність ризиків попри швидкість

Коли вакцина стане доступною, постане питання, хто буде нею щеплюватися. Насамперед йдеться про те, хто взагалі хоче вакцинуватися. Адже, згідно з дослідженням Гамбургського центру економіки охорони здоров'я, готовність населення ЄС вакцинуватися проти коронавірусу знижується. Одне з питань, що викликає найбільше занепокоєння людей, є можливі побічні реакції. Чи поділяєте Ви ці занепокоєння?

У цьому питанні дуже важливою є комунікація. Навіть фахівці вражені тим, наскільки все відбувається паралельно й завдяки цьому швидко. Це коштує грошей, але не становить ризику. Але що має бути очевидним, так це те, що тестування на безпечність не повинно здійснюватися швидше і менш ретельно, ніж зазвичай.

У нас попереду ще одна хвиля захворювання, це хвиля грипу. Чи є, на Вашу думку, особливо важливим зробити щеплення від грипу? І якщо так, то чому?

З одного боку, для власного захисту, бо ми ще не знаємо, чи послаблює грип імунну систему настільки, що робить її більш вразливою для COVID-хвороби. А з іншого боку, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я. Грип також пов'язаний з певною летальністю. Симптоми можуть бути схожими, тому під час надходження людини до лікарні одразу неможливо встановити, йдеться про COVID-19 чи грип. Якщо до закладів охорони здоров'я надходитиме менше пацієнтів з грипом, тому що більше людей буде вакциновано, тоді можна буде отримати більше можливостей для лікування справді хворих людей.

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Уявімо, що з'явилася вакцина від SARS-CoV-2: для кого мають призначатися перші її дози?

В ідеальному випадку вакцина має бути дієвою для людей похилого віку. Адже вони мають важкий перебіг хвороби. Для прикладу, вакцина проти грипу для людей похилого віку є менш дієвою, ніж для молодих людей, що, утім, можна виправити за допомогою дозування. Це мають показати клінічні випробування. І тоді вакцина насамперед має спрямовуватися для літніх людей і для тих осіб, які раніше перенесли інші захворювання. Крім того, для тих людей, які є особливо незахищеними і які мають найбільші ризики розповсюдження вірусу. Молоді, здорові люди, які живуть у хатинці у лісі, є, мабуть, останніми, кого потрібно вакцинувати.