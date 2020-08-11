Лукашенко домовився: на білорусах випробовуватимуть російську вакцину проти коронавірусу

Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін у понеділок, 24 серпня, під час телефонної розмови серед іншого обговорили питання боротьби з коронавірусом.

Президенти домовилися, що "громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в РФ", повідомляється на офіційному сайті білоруського президента. Також Білорусь стане першою країною, куди здійснять поставки цієї вакцини.

Російська вакцина викликала критику у світі

11 серпня РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. За його словами, ця вакцина формує стійкий імунітет. Випробування вакцини в Росії проводили на військовослужбовцях, а також на співробітниках Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалії МОЗ РФ. Водночас повідомлялося, що з часу реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань

Іноземні експерти висловили стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях. Допуск вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці. На цьому наполягала і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан зазначив, що, за наявною інформацією, російська вакцина ще не була достатньо випробувана. Сумнів у тому, що російська вакцина готова до широкого застосування, висловив і радник Дональда Трампа, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі.