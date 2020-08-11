Огляд європейської преси: Пошук вакцини перетворився на збочене змагання потентатів

Повідомлення президента Росії Володимира Путіна про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу, яка дає стійкий імунітет, та про початок третьої фази її випрбувань знайшло критичний відгук не тільки у світовихфахівців, а й у преси.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung коментує: "Ідучи власним шляхом, путінська медична еліта саме себе дискредитує. Адже правила стосуються і її: лише після збору інформації місяцями, незважаючи на політичні розрахунки та ринкові критерії, може виникнути довіра до вакцини. Логічно, що це процес має бути організований по-іншому, ніж підкорення космосу, - і зважаючи на це, по-іншому оцінюватися з точки зору етики. Непрозорі дії без огляду на інших дають підстави очікувати жахливого: чи буде світ повною мірою поінформований про безпечність та дієвість російської вакцини? Глобальна гонка за вакциною, здатною спинити пандемію, уже зараз дегенерувала до збоченого змагання потентатів".

Badische Zeitung з південнонімецького Фрайбурга пише щодо цього: "Ошуканство? Чи сенсаційний прорив? Цього не знає ніхто. Є лише інформація про те, що Росія, за даними президента Володимира Путіна, дала дозвіл на застосування першої у світі вакцини проти коронавірусу. Чи має вона побічну дію, наскільки ефективна, скільки, коли і за якої ціною випускатиметься - усі ці важливі питання відкриті. Тож до неї треба поставитись дуже скептично".

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Паризька Le Figaro пише: "Володимир Путін сколихнув громадськість, оголосивши про "першу" допущену до використання вакцину проти COVID-19. Удар у литаври - медикамент охрестили "Спутник V" - що нагадує про найкращі часи радянської науки у часи "холодної війни". (…) Дозволивши випуск вакцини на ринок у своїй країні перед тим, як були завершені обов'язкові фази тестування, Путін наражає своє населення на те, що вакцина, зрештою, може виявитися неефективною чи навіть небезпечною. (…) Путін мав би про всяк випадок згадати про те, що "Спутник" хоч і забезпечив Москві першу перемогу в підкоренні космосу, але, зрештою, СРСР програв гонку та ніколи так і не зміг висадити людину на Місяці".

Амстердамська De Telegraaf дивиться на ситуацію так: "Західні науковці - неабияк скептичні. Дані досліджень - таємні, вакцина не пройшла усіх тестувань. Так звану третю фазу досліджень, під час якої вакцину випробовують на тисячах людей, Росія перестрибнула, аби спростити собі шлях. Очевидно, за важливіше вважали мати можливість заявити про розроблену вакцину першими. (…) На зовсім інший ризик вказує колишній топфункціонер служби контролю за якістю продовольства та медикаментів США (FDA) Скотт Готтліб. Він побоюється, що заява Москви - частина дезінформаційної кампанії, мета якої - підштовхнути США до виведення на ринок власної вакцини - швидше, ніж допустимо і з усіма пов'язаними з цим ризиками. Тож поки що причин для радощів мало".

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Швейцарська Tages-Anzeiger з Цюріха коментує: "Під час коронавірусної кризи немає нічого більшого за надію на дієву вакцину. Жахливо, коли цю надію використовують у політичних цілях. Утім, іще жахливіше - коли це відбувається, незважаючи на безпеку та здоров'я власного населення. (…) У ЄС та у Швейцарії, на щастя, уявити собі такий крок неможливо - допуску на ринок без необхідних випробувань та доказів тут не буде. Та європейські уряди повинні продемонструвати свою позицію. Адже інші країни за межами Європи можуть зі схожих причин наслідувати приклад Росії, можливо, навіть закупити російську вакцину та наразити ще більше людей на небезпеку".

Австрійська Der Standard з Відня так коментує заяву про російську вакцину: "Варто наперед сказати, що у коронавірусному році 2020 мало що, з точки зору нагальності, може переплюнути допуск вакцини проти вірусу. Але поспішна реєстрація такої вакцини російською владою повинна стати гучним тривожним сигналом. Якщо вакцина виявиться без побічних дій та працюватиме, це створить тиск з боку політиків на дослідників у всьому світі, аби ті миттєво давали результати і скоротили марудні випробування. Якщо ж вакцина не діятиме та/або матиме побічні ефекти, це буде лише додатковим козирем у руках противників вакцинації. Їм і без того буде не просто усвідомити, що попри їхні позбавлені здорового глузду теми про спонсора досліджень Білла Гейтса, саме Росія рветься уперед із вакциною проти коронавірусу".