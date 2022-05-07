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Всесвітня організація охорони здоров’я - спеціалізована установа ООН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВООЗ".
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) була створена 1948 року як спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй (ООН). Мета ВООЗ полягає в міжнародній координації питань, пов’язаних із охороною здоров’я. Штаб-квартира ВООЗ розташована в Женеві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.