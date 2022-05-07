Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

У Німеччині зафіксували новий пік заражень коронавірусом

У Німеччині вперше виявили понад 80 тисяч випадків COVID-19 за добу. У Франції кількість хворих за добу збільшилася на 368 тисяч, в Італії - на 220 тисяч, в Іспанії - на 134 тисячі, у Великобританії - на 120 тисяч.