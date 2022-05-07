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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Всесвітня організація охорони здоров’я - спеціалізована установа ООН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВООЗ".

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) була створена 1948 року як спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй (ООН). Мета ВООЗ полягає в міжнародній координації питань, пов’язаних із охороною здоров’я. Штаб-квартира ВООЗ розташована в Женеві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано 07.05.2022

Атаки на медичні заклади порушують міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Рівніші за інших: Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні

"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні 14.04.2022

Ситуація в Україні - глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Причина в тому, що світ не ставиться до різних рас однаково, вважає він.

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії 30.03.2022

У найоптимістичнішому сценарії від ВООЗ коронавірусна хвороба стане схожою на грип, у найгіршому випадку - стане ще більш небезпечною.

Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів

Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів 01.02.2022

Десятки тисяч тонн додаткових медичних відходів у результаті боротьби з пандемією загрожують здоров'ю людей та навколишньому середовищу, заявляють у ВООЗ.
ВООЗ: Понад половина людей у світі повністю щеплені проти COVID-19

ВООЗ: Понад половина людей у світі повністю щеплені проти COVID-19 18.01.2022

Більше половини людей у світі отримали два щеплення проти коронавірусу. В майбутньому курс вакцинації буде складатися з трьох або чотирьох доз, кажуть у ВООЗ.
У Німеччині зафіксували новий пік заражень коронавірусом

У Німеччині зафіксували новий пік заражень коронавірусом 12.01.2022

У Німеччині вперше виявили понад 80 тисяч випадків COVID-19 за добу. У Франції кількість хворих за добу збільшилася на 368 тисяч, в Італії - на 220 тисяч, в Іспанії - на 134 тисячі, у Великобританії - на 120 тисяч.
Понад половина європейців може заразитися омікроном до весни - ВООЗ

Понад половина європейців може заразитися "омікроном" до весни - ВООЗ 11.01.2022

Як зазначили у європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, за нинішніх темпів поширення понад 50 відсотків європейців заразяться омікрон-варіантом коронавірусу в найближчі тижні.

ВООЗ дає відбій: новий варіант коронавірусу не викликає занепокоєння

ВООЗ дає відбій: новий варіант коронавірусу не викликає занепокоєння 07.01.2022

Попри численні мутації виявлений у Франції варіант коронавірусу B.1.640.2 не викликає занепокоєння в експертів. Як виявилося, на сполох першим забив французький медик із сумнівною репутацією.
ВООЗ попередила про ризик цунамі заражень омікрон-варіантом коронавірусу

ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень омікрон-варіантом коронавірусу 30.12.2021

Глава ВООЗ переконаний, що одночасне циклювання варіантів коронавірусу омікрон та дельта може призвести до стрімкого зростання кількості заражень у світі.
Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця? 29.12.2021

Багато хто сподівається, що коронавірус зникне так само швидко, як і прийшов. Але зараз представники ВООЗ уже називають цей вірус ендемічним. А це означає, що ми муситимемо з ним жити.
Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування 18.12.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії.

Експертка ВООЗ: Думаю, омікрон уже є в Україні

Експертка ВООЗ: "Думаю, омікрон уже є в Україні" 16.12.2021

Про те, яку небезпеку становить омікрон-варіант коронавірусу та коли він може потрапити на територію України, читайте в інтерв'ю DW з експерткою ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталією Виноград.
Омікрон-варіант коронавірусу зафіксували в 77 країнах світу - ВООЗ

Омікрон-варіант коронавірусу зафіксували в 77 країнах світу - ВООЗ 15.12.2021

Інфікування новим варіантом коронавірусу зафіксували вже в 77 країнах, але ця кількість імовірно більша, зазначають у ВООЗ.

В Україні 40 відсотків дорослих повністю вакциновані від коронавірусу - Ляшко

В Україні 40 відсотків дорослих повністю вакциновані від коронавірусу - Ляшко 13.12.2021

В Україні 40 відсотків дорослого населення пройшли повний курс імунізації від коронавірусу. Країна виконала цільовий орієнтир Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2021 рік, заявив очільник МОЗ.
Обов'язкова вакцинація від COVID-19 має бути крайнім заходом - ВООЗ в Європі

Обов'язкова вакцинація від COVID-19 має бути "крайнім заходом" - ВООЗ в Європі 07.12.2021

Глава відділу ВООЗ у Європі вважає, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусу може бути запроваджена лише у разі, якщо вичерпані інші можливості для збільшення кількості щеплених.
У Росії зафіксували перші випадки зараження омікроном

У Росії зафіксували перші випадки зараження омікроном 06.12.2021

Омікрон-варіант COVID-19 виявили у двох з десяти росіян, які нещодавно повернулися з ПАР з позитивним тестом на коронавірус.
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