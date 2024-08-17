Спалах віспи мавп: як поширюється і як запобігти хворобі

Новий штам вірусу mpox з'явився в Центральній Африці і поширюється серед дітей та дорослих у Демократичній Республіці Конго та сусідніх країнах. 15 серпня перший випадок mpox за межами Африки зафіксували у Швеції.

На які симптоми варто звернути увагу і що можна зробити, щоб зменшити ризик зараження?

Що таке mpox?

Mpox - це інфекційне захворювання, більш відоме як "віспа мавп" . У 2022 році у ВООЗ вирішили поступово відмовитися від цієї назви після отримання скарг про те, що назва хвороби є "стигматизуючою".

Вперше вірус був виявлений у 1958 році в Данії, коли в колоніях мавп, яких утримували для досліджень, був описаний спалах, що нагадував віспу.

Але хоча його і прозвали "віспою мавп", першоджерело вірусу досі невідоме. Дослідники припускають, що переносниками можуть бути гризуни або дрібні ссавці, такі як білки та примати.

Випадки захворювання на віспу за межами таких регіонів, як Центральна та Західна Африка, де вірус є ендемічним, історично були рідкісними і зазвичай були пов'язані з подорожами або завезенням тварин. Проте упродовж двох останніх років ВООЗ двічі оголошувала надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я через спалах хвороби.

Вірус mpox до 2022 року у ВООЗ називали "мавпячою віспою" Фото: Dado Ruvic/REUTERS

У 2022 році вірус поширився на понад 70 країн, які раніше не повідомляли про випадки захворювання. Зараження mpox викликає гнійні висипання на шкірі, які тривають до чотирьох тижнів і можуть бути дуже болючими.

Цього року новий різновид вірусу спричинив сплеск захворюваності та смертей у Конго та сусідніх країнах, що змусило ВООЗ знову оголосити поширення вірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

Як поширюється вірус?

Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, слизові оболонки (наприклад, очей, рота і носа) та через дихальну систему.

Ви можете заразитися, перебуваючи в тісному контакті з хворими, наприклад, при поцілунках, обіймах, сексі (оральному, анальному або вагінальному) та під час масажу.

Тривале безпосереднє спілкування з хворим на mpox (наприклад, розмова або дихання) може спричинити інфікування через краплі повітря, що переносять вірус. Вірус може передатися від біологічних рідин інфікованої людини через спільні секс-іграшки, постільну білизну або рушники. Вагітні можуть передати вірус своїй дитині.

Заразитися також можна при контакті з інфікованими тваринами - це включає зняття шкури, приготування їжі, полювання на інфікованих тварин, а також укуси чи подряпини.

Інфікована людина може передавати вірус ще до появи симптомів, і передача може тривати доти, доки всі пошкодження шкіри не загояться і не утвориться новий шар шкіри. Це може зайняти кілька тижнів.

Які симптоми?

Вірусна інфекція зазвичай починається з висипу, який може з'явитися біля ануса або геніталій, а також на грудях, обличчі або в роті. Потім висип може поширитися на долоні, підошви ніг та інші частини тіла.

Висип може бути болючим, свербіти і спочатку нагадувати прищі або пухирі, які проходять кілька стадій, перш ніж відпадають струпи (кірочки).

До або після висипань можуть з'явитися симптоми, характерні для грипу. До них відносяться лихоманка, головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, м'язові болі або озноб. Деякі люди повідомляють про утруднене сечовипускання та болісний набряк ануса.

Симптоми зазвичай починаються протягом 21 дня після контакту з вірусом.

Зараження вірусом mpox викликає гнійні висипання на шкірі Фото: Arlette Bashizi/REUTERS

При ускладненнях в уражених осередках можуть виникати абсцеси. Інші ускладнення можуть включати сильне зневоднення, викликане діареєю або блювотою, пневмонію, запалення мозку (енцефаліт) або серця (міокардит) та інші.

Хто у групі ризику?

Люди з ослабленим імунітетом через стан здоров'я або прийом ліків мають вищий ризик ускладнень від mpox. Секс-працівники, медичні працівники та люди, які мають багато статевих партнерів, мають вищий ризик заразитися.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) , до групи ризику також належать вагітні, діти віком до одного року та люди, які страждають на екзему в анамнезі.

Під час спалаху 2022 року багато людей, у яких з'явилися перші симптоми, були переважно, але не виключно, чоловіками, які мають секс із чоловіками. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що кожен, хто контактує з людиною, інфікованою mpox, може заразитися, незалежно від сексуальної орієнтації.

Як можна запобігти зараженню?

Більшість людей одужують від віспи за два-чотири тижні. Якщо ви або ваш партнер хворі на mpox, уникайте сексуальних контактів, дотиків і поцілунків, щоб зменшити ризик поширення інфекції.

Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують уникати тісного контакту з людьми, які мають видимий висип, на вечірках, у клубах і на фестивалях, де мало одягу і часто трапляються контакти "шкіра до шкіри".

Зменшення кількості статевих партнерів і використання презервативів також знижує ризик інфікування. Однак презервативи не захищають від інфікування, якщо ви контактуєте з ураженими ділянками або біологічними рідинами з інших частин тіла.

CDC також застерігає від дотику до предметів, якими користувалася хвора людина, включаючи посуд, рушники та постільну білизну, і закликає часто мити руки.

Проти цього захворювання також є вакцина , яку рекомендують робити залежно від ризику ускладнень і контакту з вірусом. Наприклад, у США люди з високим ризиком інфікування або ускладнень можуть отримати вакцину від Jynneos. В Україну у 2023 році було завезено десять тисяч доз цієї вакцини.

Оскільки віруси mpox та натуральної віспи генетично подібні, вакцини проти останньої можуть бути застосовані для захисту від інфекційного захворювання, спричиненого mpox.

Станом на 16 серпня в Україні не було зафіксовано випадків захворювання на mpox. У 2022 році в Україні фіксувалося до десяти випадків мавпячої віспи.