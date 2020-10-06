Щеплення від коронавірусу: вакцинація затягнеться на рік, попереджають у ФРН

Не чекайте на диво, поява навіть кількох різних вакцин від коронавірусу не призведе до швидкої вакцинації населення, наполегливо попереджають останніми днями німецькі експерти та налаштовують жителів Німеччини на те, що їм іще досить довго доведеться застосовувати щоденні протиепідемічні заходи - носити маски, обмежувати контакти, дотримуватися дистанції, уникати людних місць.

Постійна комісія з вакцинації: рекомендації експертів

"Я вважаю, що боротися з пандемією нам доведеться ще й наступного року", - заявив у популярній ранковій телепередачі ZDF Morgenmagazin відомий у Німеччині політик Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), у минулому - епідеміолог, а нині - депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії. Його прогноз: у Північній Америці та Євросоюзі вакцинацію групам ризику почнуть робити навесні - у березні-квітні, а широким верствам населення - наступної осені.

Політик Карл Лаутербах поперджає про довге життя німців із коронавірусом

Фахівець із дитячої та юнацької медицини Мартін Тергардт (Martin Terhardt) вважає, що процес добровільної масової вакцинації від коронавірусу населення ФРН, що налічує 83 мільйони людей, може зайняти близько восьми місяців. Тому до нормального життя, припустив він у бесіді з газетою Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Німеччина повернеться не раніше, ніж за півтора чи навіть два роки.

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент?

Мартін Тергардт разом із 17 іншими медиками входять до Постійної комісії з вакцинації (Stiko) при державному Інституті імені Роберта Коха, який координує в Німеччині боротьбу з інфекційними захворюваннями. Комісія була створена за рішенням уряду ФРН в 1972 році та працює на громадських засадах. Її завдання - давати незалежну експертну оцінку зареєстрованим вакцинам, які надходять на ринок, та висловлювати рекомендації щодо їхнього використання. На ці рекомендації страхові компанії спираються під час розрахунків із лікарями.

Кількох мільйонів доз вакцини не вистачить

На Stiko покладено і важливе етичне завдання - у разі тимчасового дефіциту вакцин ухвалювати рішення, кому робити щеплення передусім. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яка поговорила одразу з кількома членами комісії, свідчить: вони вже працюють над концепцією розподілу тієї обмеженої кількості доз, які потраплять до Німеччини найближчими місяцями, одразу після реєстрації однієї чи кількох вакцин. Адже їхні виробники будуть суто технічно не у змозі в стислі терміни задовольнити гігантський глобальний попит: їм просто забракне виробничих потужностей.

Читайте також: Без маски? Плати 150 євро! Як у Німеччині контролюють карантинні заходи

"Більшість вакцин, які розробляються на даний момент, передбачає два щеплення. Тому для того, аби зробити щепленням всім жителям Німеччини, знадобиться понад 160 мільйонів доз", - пояснив газеті член Stiko, професор медицини Майнцського університету Фред Цепп (Fred Zepp). Тож якщо взяти за орієнтир 5 мільйонів доз, на які, на думку експертів, Німеччина може одразу ж розраховувати, то на першому етапі захист від коронавірусу отримають лише 2,5 мільйона людей.

Виробництво вакцин буде обмежено виробничими потужностями компаній

Тоді припустімо, пише далі газета, що Німеччина отримає 18 мільйонів доз - саме стільки ФРН закупила цього року для звичайної осінньої вакцинації від грипу. Але і такої кількості навіть близько не вистачить для того, аби забезпечити хоча б три групи ризику: тих, кому за 60 (їх у країні 18 мільйонів), тих, хто має хронічні захворювання (майже 22 мільйони), та медичний персонал (лише штати лікарень налічують сотні тисяч людей).

Етичне питання: кому робити щеплення передусім?

Кому ж надати перевагу? Комісія Stiko, пише далі Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, може опинитися і перед такою дилемою: кому першим робити щеплення, якщо з'ясується, що дана вакцина викликає найсильнішу імунну відповідь у молодих людей? Віддати її все ж літнім, які мають зазвичай не таке широке коло спілкування? Чи зосередитися на молоді? Адже це може суттєво уповільнити поширення вірусу, але водночас залишить без захисту найбільш уразливе старше покоління.

На думку міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn), комісії Stiko варто ухвалювати подібні рішення разом із Німецькою радою з етики та Національною академією наук Leopoldina. Рада з етики існує в Німеччині з 2001 року, її завдання - консультувати вищі органи влади зі складних морально-етичних проблем. Вона складається з 26 членів, одну половину з яких на чотири роки номінує уряд, другу - парламент. До складу ради входять експерти різних фахів: юристи, філософи, медики, католицькі та протестантські теологи, діячі культури.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Однак масова добровільна вакцинація населення Німеччини розтягнеться на багато місяців не лише з технічних причин - через обмежені виробничі потужності фармацевтичних фірм, які виконують замовлення зі всього світу. Дуже серйозним викликом є організація настільки масштабної загальнонаціональної кампанії, її логістика.

Масова вакцинація: знадобляться не спортзали, а павільйони

Голова комісії з вакцинації, директор Інституту вірусології клініки Ульмського університету Томас Мертенс (Thomas Mertens) навів у розмові з Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung такий приклад: якщо 150 днів щоденно робити щеплення 100 тисячам людей (що, за словами професора, дуже амбітне завдання), то в країні з'явиться 15 мільйонів вакцинованих.

Читайте також: Захист від коронавірусу: чи безпечно дітям носити маски?

Але це означатиме, що майже за пів року захист від вірусу отримає лише п'ята частина населення країни. А для того, щоб у країні виник колективний імунітет, здатний дійсно зупинити поширення вірусу, зробити щеплення мають щонайменше 60 відсоткам населення, нагадав науковець.

Виставкові зали в Німеччині вже готували для лікування хворих на COVID-19. Вони підійдуть і для масової вакцинації

Охопити в стислі терміни таку кількість населення буде непросто навіть у Німеччини з її дуже високою густотою населення. Тому міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заговорив про великі центри вакцинації, уточнивши, що має на увазі "не стільки спортзали, скільки виставкові павільйони".

Ключове значення матиме, звісно, готовність населення зробити собі вакцину від SARS-CoV-2. Влітку про такий намір говорили 55 відсотків жителів Німеччини, тож вакцинація може розтягнутися ще й через необхідність переконувати тих, хто вагається. Щоправда, після зими з COVID-19, яка ще попереду, ця цифра може зрости. Але вона може і знизитися.

Завдання вийти на потрібні 60 відсотків ускладнить і те, що в Німеччині дітей та підлітків щеплювати поки що не будуть. Із цього виходять співрозмовники Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в комісії Stiko, вказуючи на те, що всі вакцини від коронавірусу, які зараз тестуються, випробовують лише на дорослих, тому застосовувати їх до неповнолітніх не дозволять уже під час реєстрації.