 Без маски? Плати 150 євро! Як у Німеччині контролюють карантинні заходи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.10.2020

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Європа

Без маски? Плати 150 євро! Як у Німеччині контролюють карантинні заходи

У боротьбі з коронавірусом влада Німеччини приділяє велику увагу захисним заходам та посилює контроль за їхнім дотриманням. Як штрафують порушників - у репортажі DW.

У Німеччині обов'язково носити маску на всіх платформах і вокзалах

У Німеччині обов'язково носити маску на всіх платформах і вокзалах

Я підходжу до Південного вокзалу Кельна та поспіхом одягаю захисну маску. На годиннику 22.30. Вокзал розташований неподалік від Кельнського університету, поруч багато барів та ресторанів. І вдень, і вночі тут досить людно. При вході на вокзал мене зустрічає близько десятка поліцейських, працівники охорони Deutsche Bahn та служби охорони правопорядку міста - у вихідний день близько 20 людей у рамках боротьби з коронавірусом контролюють дотримання захисних заходів на станції. Зокрема, носіння масок.

Поки епідеміологічна ситуація у Німеччині залишається відносно спокійною, але зростання кількості випадків зараження коронавірусом має місце і тут. Кількість інфікованих у країні перевищила 300 тисяч, а добовий приріст від середини вересня коливається навколо позначки дві тисячі. Лікарні по всій Німеччині готуються до зростання числа пацієнтів, а політики запроваджують нові обмеження на масові заходи.

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Але багато жителів Німеччини після відносно спокійних літніх місяців розслабилися та не дотримуються навіть давно запроваджених заходів, приміром, не завжди носять маски, які стали обов'язковими в супермаркетах та громадському транспорті у Німеччині ще наприкінці квітня. Аби дещо пристрашити порушників та запобігти зростанню рівня заражень, від середини серпня у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія за порушення цього правила запровадили штраф у 150 євро. В інших землях подібні штрафи коливаються від 50 до 500 євро.

Носити маску потрібно навіть на відкритій платформі

"У поїздах пасажири здебільшого дотримуються встановлених правил, але коли виходять на платформу, одразу ж знімають маски, - розповідає прессекретар регіонального транспортного об'єднання Rhein-Sieg Гольґер Кляйн (Holger Klein). - А прикривати рот і ніс потрібно на всій території станції".

Рейд на Південному вокзалі Кельна

Рейд на Південному вокзалі Кельна

Ми стоїмо на відкритій платформі, які продувають усі можливі вітри, але навіть тут, за правилами, потрібно носити маску. Нині порушники, яких схоплять без маски на відкритому повітрі, обмежаться попередженням, але порушникам, яких виявили в будівлі вокзалу, штрафу не уникнути. "У годину пік тут збираються натовпи, - веде далі Кляйн. - І ми хочемо, аби пасажири, які сумлінно носять маски, почувалися у безпеці". Поки Кляйн пояснює суть нинішнього контролю, платформою проносяться молодий хлопець і дівчина. Обоє без масок. Вони стрімко йдуть вниз сходами у будівлю станції. Тут їх і зупиняють співробітники правопорядку.

Незнання правил чи поспіх - не виправдання

"Ми щойно йшли вулицею в масках - так багато було народу, а тут нікого, ось ми їх і зняли", - засапана дівчина намагається пояснити ситуацію поліцейським, поки вони методично записують її паспортні дані.

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"Де потрібно надягати маску?" - запитує її супутник. "Жодних оголошень на платформі не було", - виправдовується дівчина. "З моменту входу в будівлю станції, і навіть на платформі, - пояснює співробітник охорони Deutsche Bahn. - Ознайомитися з правилами - це Ваш обов'язок, вони не повинні висіти на кожному кроці". Посперечавшись пару хвилин, хлопець і дівчина погоджуються, але це не звільняє їх від відповідальності, але видно, що платити по 150 євро їм не зовсім хочеться.

Штраф прийде їм поштою, пояснює мені один із учасників рейду. Замість звичайної медичної маски, від якої, за його словами, у нього сильно болять вуха, його обличчя ховає чорна еластична пов'язка, яку можна спустити на шию. Він вважає носіння масок дуже важливим, і як співробітник охорони Deutsche Bahn, не почувається у безпеці, коли люди навколо нехтують цим правилом.

Порушники отримають виписані штрафи поштою

Порушники отримають виписані штрафи поштою

"Вони й так часто надто близько до нас підходять, щось питають, дехто під час розмови плюється, а тут ще й без масок", - розповідає він. Нещодавно хлопець побував у Нідерландах та був шокований тим, як мало людей там носять маски. У Німеччині, за його словами, він почувається більш захищеним.

Мета - на виписати якомога більше штрафів, а навчити

"Дотримуйтеся дистанції в півтора метри та залишайтеся в масках на всій території станції", - лунає оголошення з гучномовця. У будівлю вокзалу заходить група молодих людей з пивом в руках та без масок. Порушників на Південному вокзалі Кельна зупиняють щокілька хвилин. За перші пів години перевірки співробітники правопорядку виписали близько 20 штрафів.

"Якщо вони так постійно контролюватимуть, я впевнена, це принесе свої плоди", - каже одна з порушниць. Маска у дівчини була на руці, одягнути вона її не встигла: "Я вже точно тепер буду обережнішою. 150 євро - це серйозний штраф. Двічі платити його вже точно не хочеться".

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"Наша мета - не виписати якомога більше штрафів, а навчити людей. Це не секретна акція, ми про неї всюди розповіли, ось і пресу запросили, аби якомога більше людей про це знали і все ж носили маски", - каже Кляйн.

Поки я спілкуюся з представниками охорони правопорядку, до платформи підходить черговий поїзд. З останнього вагону виходять троє хлопців без масок. Учасники групи перевірки прямують до них. Вони поспіхом натягають маски, але вже пізно: молодих хлопців одразу ж просять пред'явити документи та детально пояснюють, навіщо і як потрібно носити маски. "Вона у Вас і зараз неправильно одягнена, - зазначає співробітник міської служби охорони правопорядку. - Ось ніс стирчить". Хлопець неохоче натягає маску на носа. "Що думаєте з приводу контролю?" - запитую я, поки один із перевіряльників записує його дані. У відповідь хлопець виматюкався та після довгої паузи додав: "Я взагалі вважаю, що це все даремно. У ресторанах же можна сидіти без маски! А тут що? Маски ці нічого не дають".

Дві години контролю - понад 150 порушників

Хлопці йдуть, матюкаючись. Їхній вечір, схоже, зіпсований. Це ще не найрізкіша реакція, з якою стикаються контролери, запевняє мене співробітниця міської служби охорони правопорядку Катрін Гаймер (Kathrin Haimer). Їй доводилося мати і більш жваві суперечки: "Багато хто дуже бурхливо реагує. Я їх розумію. Штраф усе ж високий, і це дуже неприємно. Але так і має бути, для цього це і робиться. Ми намагаємося пояснити це людям".

"Влада навмисно встановила такий високий штраф, аби не кортіло. - додає прессекретар міської служби охорони правопорядку Тім Вальтер (Tim Walther). - Правила встановлює влада, а з реакцією стикаємося ми, і вона далеко не завжди найбільш позитивна".

За дві години контролю на станції оштрафували понад 150 порушників. Від часу запровадження штрафів такі рейди вже відбулися на деяких інших станціях у Кельні та регіоні. Таким чином місцева влада сподівається стримати другу хвилю пандемії. У Північному Рейні - Вестфалії, за даними Інституту Роберта Коха, досі найбільше число заражень від початку пандемії: понад 70 тисяч. Щоправда, і населення тут - найвище в Німеччині.

Я прощаюся із учасниками рейду з виявлення порушників "маскового режиму" та заходжу в поїзд, який під'їжджає до платформи. З нього якраз вивалюється натовп веселих молодих людей. Маски висять у них на підборідді. "Зараз їх зловлять", - думаю я.

  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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Докладно

У Німеччині обов'язково носити маску на всіх платформах і вокзалах

Як у Німеччині контролюють карантинні заходи

Як штрафують порушників заходів боротьби з пандемією COVID у Німеччині - у репортажі DW.  

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