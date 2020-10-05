Без маски? Плати 150 євро! Як у Німеччині контролюють карантинні заходи

Я підходжу до Південного вокзалу Кельна та поспіхом одягаю захисну маску. На годиннику 22.30. Вокзал розташований неподалік від Кельнського університету, поруч багато барів та ресторанів. І вдень, і вночі тут досить людно. При вході на вокзал мене зустрічає близько десятка поліцейських, працівники охорони Deutsche Bahn та служби охорони правопорядку міста - у вихідний день близько 20 людей у рамках боротьби з коронавірусом контролюють дотримання захисних заходів на станції. Зокрема, носіння масок.

Поки епідеміологічна ситуація у Німеччині залишається відносно спокійною, але зростання кількості випадків зараження коронавірусом має місце і тут. Кількість інфікованих у країні перевищила 300 тисяч, а добовий приріст від середини вересня коливається навколо позначки дві тисячі. Лікарні по всій Німеччині готуються до зростання числа пацієнтів, а політики запроваджують нові обмеження на масові заходи.

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Але багато жителів Німеччини після відносно спокійних літніх місяців розслабилися та не дотримуються навіть давно запроваджених заходів, приміром, не завжди носять маски, які стали обов'язковими в супермаркетах та громадському транспорті у Німеччині ще наприкінці квітня. Аби дещо пристрашити порушників та запобігти зростанню рівня заражень, від середини серпня у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія за порушення цього правила запровадили штраф у 150 євро. В інших землях подібні штрафи коливаються від 50 до 500 євро.

Носити маску потрібно навіть на відкритій платформі

"У поїздах пасажири здебільшого дотримуються встановлених правил, але коли виходять на платформу, одразу ж знімають маски, - розповідає прессекретар регіонального транспортного об'єднання Rhein-Sieg Гольґер Кляйн (Holger Klein). - А прикривати рот і ніс потрібно на всій території станції".

Рейд на Південному вокзалі Кельна

Ми стоїмо на відкритій платформі, які продувають усі можливі вітри, але навіть тут, за правилами, потрібно носити маску. Нині порушники, яких схоплять без маски на відкритому повітрі, обмежаться попередженням, але порушникам, яких виявили в будівлі вокзалу, штрафу не уникнути. "У годину пік тут збираються натовпи, - веде далі Кляйн. - І ми хочемо, аби пасажири, які сумлінно носять маски, почувалися у безпеці". Поки Кляйн пояснює суть нинішнього контролю, платформою проносяться молодий хлопець і дівчина. Обоє без масок. Вони стрімко йдуть вниз сходами у будівлю станції. Тут їх і зупиняють співробітники правопорядку.

Незнання правил чи поспіх - не виправдання

"Ми щойно йшли вулицею в масках - так багато було народу, а тут нікого, ось ми їх і зняли", - засапана дівчина намагається пояснити ситуацію поліцейським, поки вони методично записують її паспортні дані.

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"Де потрібно надягати маску?" - запитує її супутник. "Жодних оголошень на платформі не було", - виправдовується дівчина. "З моменту входу в будівлю станції, і навіть на платформі, - пояснює співробітник охорони Deutsche Bahn. - Ознайомитися з правилами - це Ваш обов'язок, вони не повинні висіти на кожному кроці". Посперечавшись пару хвилин, хлопець і дівчина погоджуються, але це не звільняє їх від відповідальності, але видно, що платити по 150 євро їм не зовсім хочеться.

Штраф прийде їм поштою, пояснює мені один із учасників рейду. Замість звичайної медичної маски, від якої, за його словами, у нього сильно болять вуха, його обличчя ховає чорна еластична пов'язка, яку можна спустити на шию. Він вважає носіння масок дуже важливим, і як співробітник охорони Deutsche Bahn, не почувається у безпеці, коли люди навколо нехтують цим правилом.

Порушники отримають виписані штрафи поштою

"Вони й так часто надто близько до нас підходять, щось питають, дехто під час розмови плюється, а тут ще й без масок", - розповідає він. Нещодавно хлопець побував у Нідерландах та був шокований тим, як мало людей там носять маски. У Німеччині, за його словами, він почувається більш захищеним.

Мета - на виписати якомога більше штрафів, а навчити

"Дотримуйтеся дистанції в півтора метри та залишайтеся в масках на всій території станції", - лунає оголошення з гучномовця. У будівлю вокзалу заходить група молодих людей з пивом в руках та без масок. Порушників на Південному вокзалі Кельна зупиняють щокілька хвилин. За перші пів години перевірки співробітники правопорядку виписали близько 20 штрафів.

"Якщо вони так постійно контролюватимуть, я впевнена, це принесе свої плоди", - каже одна з порушниць. Маска у дівчини була на руці, одягнути вона її не встигла: "Я вже точно тепер буду обережнішою. 150 євро - це серйозний штраф. Двічі платити його вже точно не хочеться".

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"Наша мета - не виписати якомога більше штрафів, а навчити людей. Це не секретна акція, ми про неї всюди розповіли, ось і пресу запросили, аби якомога більше людей про це знали і все ж носили маски", - каже Кляйн.

Поки я спілкуюся з представниками охорони правопорядку, до платформи підходить черговий поїзд. З останнього вагону виходять троє хлопців без масок. Учасники групи перевірки прямують до них. Вони поспіхом натягають маски, але вже пізно: молодих хлопців одразу ж просять пред'явити документи та детально пояснюють, навіщо і як потрібно носити маски. "Вона у Вас і зараз неправильно одягнена, - зазначає співробітник міської служби охорони правопорядку. - Ось ніс стирчить". Хлопець неохоче натягає маску на носа. "Що думаєте з приводу контролю?" - запитую я, поки один із перевіряльників записує його дані. У відповідь хлопець виматюкався та після довгої паузи додав: "Я взагалі вважаю, що це все даремно. У ресторанах же можна сидіти без маски! А тут що? Маски ці нічого не дають".

Дві години контролю - понад 150 порушників

Хлопці йдуть, матюкаючись. Їхній вечір, схоже, зіпсований. Це ще не найрізкіша реакція, з якою стикаються контролери, запевняє мене співробітниця міської служби охорони правопорядку Катрін Гаймер (Kathrin Haimer). Їй доводилося мати і більш жваві суперечки: "Багато хто дуже бурхливо реагує. Я їх розумію. Штраф усе ж високий, і це дуже неприємно. Але так і має бути, для цього це і робиться. Ми намагаємося пояснити це людям".

"Влада навмисно встановила такий високий штраф, аби не кортіло. - додає прессекретар міської служби охорони правопорядку Тім Вальтер (Tim Walther). - Правила встановлює влада, а з реакцією стикаємося ми, і вона далеко не завжди найбільш позитивна".

За дві години контролю на станції оштрафували понад 150 порушників. Від часу запровадження штрафів такі рейди вже відбулися на деяких інших станціях у Кельні та регіоні. Таким чином місцева влада сподівається стримати другу хвилю пандемії. У Північному Рейні - Вестфалії, за даними Інституту Роберта Коха, досі найбільше число заражень від початку пандемії: понад 70 тисяч. Щоправда, і населення тут - найвище в Німеччині.

Я прощаюся із учасниками рейду з виявлення порушників "маскового режиму" та заходжу в поїзд, який під'їжджає до платформи. З нього якраз вивалюється натовп веселих молодих людей. Маски висять у них на підборідді. "Зараз їх зловлять", - думаю я.