 У великих містах ФРН порушників протиепідемічних заходів оштрафували на три мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

У великих містах ФРН порушників протиепідемічних заходів оштрафували на три мільйони євро

У семи найбільших містах Німеччини відкрито загалом понад 35 тисяч проваджень за порушення протиепідемічних заходів, з'ясувало видання Welt am Sonntag.

Протиепідемічні заходи в Берліні

Влада німецьких міст жорстко карає порушників запроваджених у країні протиепідемічних заходів: обов'язкового носіння масок у транспорті й у закритих приміщеннях і дотримання мінімальної соціальної дистанції. Згідно з проведеним виданням Welt am Sonntag опитуванням, дотеперішні сукупні надходження від ухвалених судами рішень про притягнення до відповідальності за такі порушення становлять близько трьох мільйонів євро. Дані опитування опубліковані у неділю, 4 жовтня.

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Так, у Мюнхені за період з квітня по кінець вересня порушено трохи більше 9,1 тисячі справ. Як повідомили журналістам видання Welt am Sonntag представники місцевої влади, упродовж цього періоду в столиці Баварії накладено штрафів на загальну суму близько 1,2 мільйона євро.

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Дещо меншою є сума стягнених штрафів за порушення протиепідемічних правил у Гамбурзі - близько одного мільйона євро.  

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У Німеччині завдяки своєчасному запровадженню соціальних обмежень та злагодженій роботі лікарів спостерігається відносно низька смертність унаслідок COVID-19. За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 3 жовтня в країні підтверджено 9,5 тисячі смертей від або з COVID-19. Це значно менше у порівнянні з такими європейськими країнами, як Іспанія, Франція, Італія чи Великобританія.

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Загалом у ФРН зафіксовано понад 296 тисяч випадків зараження коронавірусом. Утім, останнім часом спостерігається істотне зростання числа виявлених нових випадків.

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