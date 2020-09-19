 Мюнхен запроваджує масковий режим у певних громадських місцях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Новини

Мюнхен запроваджує масковий режим у певних громадських місцях

Останнім часом у Мюнхені спостерігається стрімке зростання випадків зараження коронавірусом, тож з четверга в центрі міста та в певних громадських містах потрібно буде носити маску.

Мюнхен

Мюнхен, 19 вересня 2020 року

Місто Мюнхен вирішило запровадити обов'язкове носіння масок у певних громадських місцях і  на деяких вулицях у центрі міста. Про це повідомили в понеділок, 21 вересня, після зустрічі членів міського кризового штабу, де розглядалося питання протидії стрімкому зростанню числа нових випадків зараження коронавірусом, передає інформагенція dpa.

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Нововведення набуде чинності з 24 вересня, йдеться в повідомленні. Крім того, місто знову посилить обмеження в громадській та приватній сфері в зв'язку зі зростанням числа випадків зараження коронавірусом. Приміром, з четверга в столиці Баварії дозволятимуться зустрічі максимум п'яти осіб або щонайбільше членів двох домогосподарств, що стосується й родичів. Про це повідомив мюнхенський мер Дітер Райтер (Dieter Reiter). Це стосується як приватних, так і громадських місць і сфери громадського харчування, пояснив міський голова.

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Під час приватних вечірок, святкувань і траурних церемоній дозволятиметься збиратися не більше 25 осіб у закритих приміщенням та 50 осіб у відкритих місцях, пояснив мер. Утім, ці обмеження не поширюватимуться на театри та концерти. "Нам треба зробити все можливе, щоб уникати скупчення людей", - наголосив мюнхенський міський голова, цитує інформагенція Reuters.

Напередодні показники інфікування коронавірусом у Мюнхені досягли позначки 55,6 нових випадків на 100 тисяч жителів за один тиждень. Таким чином було перевищено важливе порогове значення для визначення масштабів пандемії, нагадує dpa.

Баварія, а також землі Баден-Вюртюмберг і Північний Рейн-Вестфалія найбільше постраждали від спалаху коронавірусу у Німеччині.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу в Мюнхені скасували цьогорічний Октоберфест.

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