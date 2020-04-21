На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї

"O'zapft is!" - такими словами щоосені зазвичай починається урочиста церемонія відкриття Октоберфесту в Мюнхені . "Відкупорено!" - каже бургомістр міста, відкорковуючи першу діжку пива. Втім, цього року традиційне свято не відбудеться - плани проведення 187-го пивного фестивалю в Мюнхені попсував коронавірус. Свято, до речі, з часу його заснування 1810 року скасовували вже 24 рази - зокрема, через війни та епідемії холери. Утім, останні 70 років святкування відбувалося за планом.
Мюнхенський Октоберфест з понад шістьма мільйонами відвідувачів щороку - суттєвий економічний фактор для міста та регіону. Цього року він мав би початись звично у другій половині вересня. Нині ж на офіційній інтернет-сторінці Октоберфесту вказано: "Октоберфест-2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу та скасовується без заміни".
Однак, чи справді без заміни?
Заміна не є заміною
У Мюнхені цього року вперше проводять захід "Літо в місті". Поруч із численними лавками з наїдками усім містом розпорошені пересувні атракціони. Серед них - два гігантські оглядові колеса та найбільший у світі пересувний водний атракціон. Утім, якщо з міськими чиновниками розпочати розмову словами "Замість Октоберфесту ви проводите "Літо в місті", вас одразу виправлять: "Літо в місті" не є заміною Октоберфесту, а лише експериментом.
Заміна Октоберфесту під пальмами: доволі порожнє "Літо в місті" на галявині Терези в Мюнхені
Під час "Літа в місті" особливо зважають на правила гігієни та дотримання безпечної відстані, зумовлених протидією поширенню коронавірусу. Атракціони та лавки розташовані у місті так, щоб уникнути типового для Октоберфесту натовпу. Подія, що стартувала 24 липня та триватиме до 6 вересня, має на меті підтримати розважальний бізнес, що зазнав чималих збитків через коронавірус. Те, що нині стало нормою, раніше було немислимим: за розташування лавок та атракціонів власникам не потрібно платити.
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Втім, через розкидання локацій свята містом, встановлені правила гігієни та дистанції у відвідувачів не виникне справжнього відчуття Октоберфесту. Та й не повинно. Це ж, зрештою, не Октоберфест.
Первинний Октоберфест в мініатюрі?
Октоберфест насправді відомий не стільки лавками з солодощами та каруселями, як гігантськими пивними наметами мюнхенських броварів. І вони знайшли Октоберфесту заміну, точніше альтернативу - вигадали такі собі мініоктоберфести. Заходи стартують 19 вересня, коли мав би розпочатися Октоберфест. Задумано, що ресторани у центрі міста проведуть мінігуляння з традиційними пивом, смаженою куркою, свинячими голінками, брецелями і, можливо, навіть з духовою музикою.
Одна з локацій "Літа в місті" в Мюнхені
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Мініоктоберфест, до слова, - подія, яка є ближчою до оригіналу, ніж звичний нам Октоберфест. Речник Спілки мюнхенських власників ресторанів Ґреґор Лемке (Gregor Lemke) пояснив у інтерв'ю мюнхенській газеті tz: "Коли у 1810 році відбулися перші гуляння, не було жодних наметів. Не було можливості розміщення на галявині Терези, як нині. Люди просто гуляли містом, ресторанами. Ми маємо аналогічне до тих ресторанних гулянь свято". То коронавірус повертає оригінальні гуляння? Насправді - ні, адже маски, дистанція, дезінфекція не викличуть навіть щось наближене до справжнього відчуття Октоберфесту.
Воно, утім, нині панує в іншому місці - за 8000 кілометрів від Мюнхена.
Найбільший Октоберфест світу у Ціндао
Хто б міг подумати, що найбільший Октоберфест цього року через пандемію COVID-19 відбудеться не в країні, з якої походить свято, а в країні, з якої походить коронавірус? Ось така іронія. Донині Пивний фестиваль у східнокитайському місті Ціндао вважався другим за розмахом пивним святом у світі. Оскільки через коронавірус не лише найбільше у світі гуляння в Мюнхені, але й багато інших "октоберфестів" скасували, цьогорічний Пивний фестиваль у Ціндао стане найбільшим Октоберфестом світу.
Взагалі-то, на "Китайському Октоберфесті" у Ціндао влітку 2020 року приписані маски і соціальна дистанція ...
Найбільше пивне свято Китаю, яке організатори залюбки називають "Китайським Октоберфестом", вже почалося й триватиме до 23 серпня. На ньому очікують декілька сотень тисяч осіб. Вони повинні реєструватися, вдягати маску при вході на територію святкування та проходити контроль вимірювання температури тіла. Схоже, на кількість відвідувачів це не впливає негативно - китайські державні ЗМІ повідомили, що на відкриття прийшли більше відвідувачів, ніж минулоріч.
Дві концепції - жодного рішення
Ані баварська, ані китайська альтернативи не можуть замінити для фанатів справжній Октоберфест. Надію їм вселяє офіційна сторінка мюнхенського свята. На запитання "Коли відбудеться Октоберфест у 2021 році?" там зазначається наступне: "Традиційний Октоберфест стартує 18 вересня 2021 року о 12 годині".
Сподіваємось, так і буде.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Свято стрільців у Ганновері
Щороку посеред літа в Ганновері проходить найбільше у світі свято стрільців. Десять днів поспіль у місті святкують завершення змагань зі стрільби. Фестиваль відвідують понад мільйон туристів. Кульмінацією святкування зазвичай стає парад стрільців у супроводі духового оркестру (на фото). Ті ж, хто не стріляє, осторонь не залишаються - тут святкують усі.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Мюнхенський Октоберфест
Абсолютним лідером за популярністю та кількістю відвідувачів є всесвітньовідомий Октоберфест у Мюнхені. "Візн" (Wiesn - назва свята на баварському діалекті) збирає понад шість мільйонів туристів. Тож величезні натовпи любителів пива та розваг тут збираються від самого ранку. Люди буквально "штурмують" пивні павільйони, щоб "захопити" бажані місця, як от у палатці броварні Augustiner (на фото).
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Ярмарки на Рейні
Розмахами святкування славиться не тільки Баварія. Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія також відома місцевими ярмарками, найбільшим з яких є "кірмес" на Рейні у Дюссельдорфі. Десятиденне свято, що традиційно починається у третій тиждень липня, зазвичай відвідують чотири мільйони туристів. Деякі розваги тут не для слабких нервів - екстремальні американські і водні гірки та чортове колесо.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Крангерський ярмарок
Пів сотні атракціонів та 5 кілометрів торговельних рядів - це другий за розміром народний фестиваль у місті Герне, що в землі Північний Рейн-Вестфалія. Він відкривається у першу п'ятницю серпня, триває десять днів і приймає близько чотирьох мільйонів туристів. За день до початку свята тут ще проводять ярмарок коней та лицарські турніри.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
"Вільний ринок" у Бремені
Цей ярмарок вважається одним з найстаріших в Німеччині - у 1035 році імператор Конрад II надав Бремену привілей, за яким селяни, ремісники та торговці отримали можливість торгувати тут без сплати будь-яких мит, тобто "вільно". І за майже тисячу років традиція не змінилась - 17 днів у жовтні в місті йде жвава торгівля, відбуваються святкові паради, люди розважаються як можуть.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
"Гамбурзький дом"
Традиція ярмарків у Гамбурзі також сягає 11 століття. Тоді, ховаючись від негоди, торговці, що прибували до порту, продавали свої товари у соборі Діви Марії. Сам храм до цього часу не зберігся, однак традиція тричі на рік влаштовувати великий ярмарок набула обертів. Сотні тисяч туристів також відвідують торгові заходи "Гамбурзький дом" (Dom німецькою означає "собор") навесні, влітку та взимку.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Народне свято у Штуттгарті
У 1818 році король Вюртембергу Вільґельм І та його дружина Катаріна заснували у районі Каннштатт у Штуттгарті народне свято, що поєднувало гуляння та сільськогосподарський ярмарок. З того часу щороку в останні дні вересня та перші дні жовтня на ділянці у 35 га буває до чотирьох мільйонів туристів. У федеральній землі Баден-Вюртемберг цей ярмарок вважається найбільшим.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Кільський тиждень
Наприкінці червня у місті Кіль, що розташоване на березі Кільської бухти у Балтійському морі, відбуваться міжнародний парусний фестиваль. Протягом тижня святкування тут збираються близько трьох мільйонів відвідувачів. Кульмінацією свята стає парад вітрильників, у якому зазвичай беруть участь близько ста суден. Для глядачів відкритий ярмарок, проводяться концертні заходи та різноманітні свята.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Народне свято у Нюрнберзі
Народному святу у баварському Нюрнберзі майже 200 років. Вперше його провели у 1826 році на честь дня народження та іменин баварського короля Людвіґа І. І вже тоді свято відзначилось вражаючим яскравим феєрверком, який влаштовують донині. Нюрнберзькі гуляння відбуваються двічі на рік - навесні та восени, на них приїздять до двох мільйонів туристів.
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Свято Св. Ліборія у Падерборні
Понад 1,6 мільйона католиків приїздять до Падерборна на релігійне свято Libori. Традиція святкування, що зазвичай припадає на кінець липня, пов'язана з перенесенням сюди мощей єпископа Ле Мана - святого Ліборія з Франції 836 року. Сучасне ж свято поєднує п'ять німецьких К - Kirchenfest (релігійне свято), Kirmes (ярмарок), Kultur (культура), Kleinkunst (дрібне мистецтво), Krammarkt (барахолка).
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Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
День народження Гамбурзького порту
Це свято є найбільшим портовим фестивалем у світі. Щороку в травні у порту Гамбурга збираються близько 1,5 мільйона місцевих та туристів, щоб побачити яскраву програму на воді, на суші та в повітрі. Особливості свята - феєрверки, спуски суден на воду та паради. Цьогоріч порту виповнюється 827 років.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Каріна Оганесян