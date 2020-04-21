На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї

"O'zapft is!" - такими словами щоосені зазвичай починається урочиста церемонія відкриття Октоберфесту в Мюнхені . "Відкупорено!" - каже бургомістр міста, відкорковуючи першу діжку пива. Втім, цього року традиційне свято не відбудеться - плани проведення 187-го пивного фестивалю в Мюнхені попсував коронавірус. Свято, до речі, з часу його заснування 1810 року скасовували вже 24 рази - зокрема, через війни та епідемії холери. Утім, останні 70 років святкування відбувалося за планом.

Мюнхенський Октоберфест з понад шістьма мільйонами відвідувачів щороку - суттєвий економічний фактор для міста та регіону. Цього року він мав би початись звично у другій половині вересня. Нині ж на офіційній інтернет-сторінці Октоберфесту вказано: "Октоберфест-2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу та скасовується без заміни".

Однак, чи справді без заміни?

Заміна не є заміною

У Мюнхені цього року вперше проводять захід "Літо в місті". Поруч із численними лавками з наїдками усім містом розпорошені пересувні атракціони. Серед них - два гігантські оглядові колеса та найбільший у світі пересувний водний атракціон. Утім, якщо з міськими чиновниками розпочати розмову словами "Замість Октоберфесту ви проводите "Літо в місті", вас одразу виправлять: "Літо в місті" не є заміною Октоберфесту, а лише експериментом.

Заміна Октоберфесту під пальмами: доволі порожнє "Літо в місті" на галявині Терези в Мюнхені

Під час "Літа в місті" особливо зважають на правила гігієни та дотримання безпечної відстані, зумовлених протидією поширенню коронавірусу. Атракціони та лавки розташовані у місті так, щоб уникнути типового для Октоберфесту натовпу. Подія, що стартувала 24 липня та триватиме до 6 вересня, має на меті підтримати розважальний бізнес, що зазнав чималих збитків через коронавірус. Те, що нині стало нормою, раніше було немислимим: за розташування лавок та атракціонів власникам не потрібно платити.

Читайте також: "Октоберфест" скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах

Втім, через розкидання локацій свята містом, встановлені правила гігієни та дистанції у відвідувачів не виникне справжнього відчуття Октоберфесту. Та й не повинно. Це ж, зрештою, не Октоберфест.

Первинний Октоберфест в мініатюрі?

Октоберфест насправді відомий не стільки лавками з солодощами та каруселями, як гігантськими пивними наметами мюнхенських броварів. І вони знайшли Октоберфесту заміну, точніше альтернативу - вигадали такі собі мініоктоберфести. Заходи стартують 19 вересня, коли мав би розпочатися Октоберфест. Задумано, що ресторани у центрі міста проведуть мінігуляння з традиційними пивом, смаженою куркою, свинячими голінками, брецелями і, можливо, навіть з духовою музикою.

Одна з локацій "Літа в місті" в Мюнхені

Читайте також: Октоберфест: правила поведінки для новачків

Мініоктоберфест, до слова, - подія, яка є ближчою до оригіналу, ніж звичний нам Октоберфест. Речник Спілки мюнхенських власників ресторанів Ґреґор Лемке (Gregor Lemke) пояснив у інтерв'ю мюнхенській газеті tz: "Коли у 1810 році відбулися перші гуляння, не було жодних наметів. Не було можливості розміщення на галявині Терези, як нині. Люди просто гуляли містом, ресторанами. Ми маємо аналогічне до тих ресторанних гулянь свято". То коронавірус повертає оригінальні гуляння? Насправді - ні, адже маски, дистанція, дезінфекція не викличуть навіть щось наближене до справжнього відчуття Октоберфесту.

Воно, утім, нині панує в іншому місці - за 8000 кілометрів від Мюнхена.

Найбільший Октоберфест світу у Ціндао

Хто б міг подумати, що найбільший Октоберфест цього року через пандемію COVID-19 відбудеться не в країні, з якої походить свято, а в країні, з якої походить коронавірус? Ось така іронія. Донині Пивний фестиваль у східнокитайському місті Ціндао вважався другим за розмахом пивним святом у світі. Оскільки через коронавірус не лише найбільше у світі гуляння в Мюнхені, але й багато інших "октоберфестів" скасували, цьогорічний Пивний фестиваль у Ціндао стане найбільшим Октоберфестом світу.

Взагалі-то, на "Китайському Октоберфесті" у Ціндао влітку 2020 року приписані маски і соціальна дистанція ...

Найбільше пивне свято Китаю, яке організатори залюбки називають "Китайським Октоберфестом", вже почалося й триватиме до 23 серпня. На ньому очікують декілька сотень тисяч осіб. Вони повинні реєструватися, вдягати маску при вході на територію святкування та проходити контроль вимірювання температури тіла. Схоже, на кількість відвідувачів це не впливає негативно - китайські державні ЗМІ повідомили, що на відкриття прийшли більше відвідувачів, ніж минулоріч.

Дві концепції - жодного рішення

Ані баварська, ані китайська альтернативи не можуть замінити для фанатів справжній Октоберфест. Надію їм вселяє офіційна сторінка мюнхенського свята. На запитання "Коли відбудеться Октоберфест у 2021 році?" там зазначається наступне: "Традиційний Октоберфест стартує 18 вересня 2021 року о 12 годині".

Сподіваємось, так і буде.