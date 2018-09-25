 У Мюнхені розпочалося пивне свято замість скасованого ″Октоберфесту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

У Мюнхені розпочалося пивне свято замість скасованого "Октоберфесту"

Замість традиційного фестивалю пива "Октоберфест", який скасували через поширення коронавірусної інфекції, святкування проведуть у понад 50-ти кнайпах Мюнхена.

Відчути атмосферу Октоберфесту цього року можна у понад 50-ти кнайпах міста

Відчути атмосферу "Октоберфесту" цього року можна у понад 50-ти кнайпах міста

Замість відомого на весь світ баварського фестивалю пива "Октоберфест", проведення якого цього року скасували через поширення коронавірусної інфекції та запроваджені протиепідемічні заходи, в Мюнені з 19 вересня по 4 жовтня вирішили провести WirtshausWiesn - святкування в окремих кнайпах. На це свято покладають свої надії як власники пивниць, так і місцеві пивовари, які потерпають через суттєве скорочення продажу хмільного напою.

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Святкування розпочалося як і традиційний "Октоберфест": о 12-ій годині в суботу, коли відкривають першу діжку пива. У 54-ьох закладах міста гості зможуть відчути справжню атмосферу "Октоберфесту", насолодитися спеціальним пивом, звареним до свята, та традиційними стравами фестивалю, запевнили організатори акції.

Натомість на галявині "Терезієнвізе", на якій кожного року проводилися гуляння та були встановлені великі намети броварень, діє заборона на розпиття алкогольних напоїв. Її влада запровадила, побоюючись масових гулянь без дотримання протиепідемічних норм.

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На Терезієнвізе цього року немає великих пивних наметів

На "Терезієнвізе" цього року немає великих пивних наметів

А тому на "Терезієнвізе" опівдні зібралися лише декілька невеличких груп людей, здебільшого у баварському національному вбранні. О 12-ій годині пролунали лише поодинокі вигуки "O'zapft is!", якими зустрічають відкриття першої діжки та початок фестивалю, повідомляє агентство dpa. 

Свято "Октоберфест" вперше провели у 1810 році. Відтоді його скасовували 24 рази, зокрема через війни та епідемію холери. Останні 70 років святкування відбувалися планово.

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Зворотний бік Октоберфесту (25.09.2018)

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