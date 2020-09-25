Коронавірус у Німеччині: найвищий показник інфікувань з квітня

За добу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це вранці суботи, 26 вересня, повідомили в німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Це найвищий показник нових заражень протягом доби з квітня цього року, коли епідемія COVID-19 досягла у ФРН свого піку. Для порівняння, напередодні RKI повідомляв про 2153 виявлених випадки інфікування коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус - як Європа прагне уникнути другого локдауну

Майже 9,5 тисячі жертв коронавірусу у ФРН

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 поставили 282 730 особам. З них близько 249 700 інфікованих успішно перенесли цю хворобу.

Натомість 9452 людини загинули внаслідок COVID-19. З них дев'ять - протягом минулої доби.

Читайте також: Мюнхен запроваджує масковий режим у певних громадських місцях

Кількість випадків COVID-19 знову зростає

На піку епідемії наприкінці березня та початку квітня у Німеччині фіксували понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже у липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати. Втім, у серпні вона лише одного разу перевищила позначку у 2000 випадків.

В середньому, за даними RKI, один інфікований коронавірусом заражає у Німеччині близько однієї людини.