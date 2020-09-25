 Коронавірус у Німеччині: найвищий показник інфікувань з квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Німеччині: найвищий показник інфікувань з квітня

Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу в Німеччині сягнула 2507. Це - найвищий показник з квітня цього року.

Захисна маска посеред центральної площі Мюнхена Марієнплатц

Захисна маска посеред центральної площі Мюнхена Марієнплатц

За добу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це вранці суботи, 26 вересня, повідомили в німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Це найвищий показник нових заражень протягом доби з квітня цього року, коли епідемія COVID-19 досягла у ФРН свого піку. Для порівняння, напередодні RKI повідомляв про 2153 виявлених випадки інфікування коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус - як Європа прагне уникнути другого локдауну

Майже 9,5 тисячі жертв коронавірусу у ФРН

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 поставили 282 730 особам. З них близько 249 700 інфікованих успішно перенесли цю хворобу.

Натомість 9452 людини загинули внаслідок COVID-19. З них дев'ять - протягом минулої доби.

Читайте також: Мюнхен запроваджує масковий режим у певних громадських місцях

Кількість випадків COVID-19 знову зростає

На піку епідемії наприкінці березня та початку квітня у Німеччині фіксували понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже у липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати. Втім, у серпні вона лише одного разу перевищила позначку у 2000 випадків.

В середньому, за даними RKI, один інфікований коронавірусом заражає у Німеччині близько однієї людини.

Дивитись відео 01:32

Друга хвиля COVID-19: чи готові лікарні у Німеччині (21.09.2020)

Також за темою

Ukraine Grenzübergang zu Ungarn

Коронавірус: Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон 25.09.2020

За даними МОЗ, країни-сусідки України, окрім Угорщини та Молдови, опинилися в "зеленій" зоні. Серед країн "червоної" зони, зокрема, США, Франція, Ізраїль та ОАЕ.

Symbolbild Grippewelle

Пандемія: якщо на коронавірус накладеться грип 24.09.2020

Так, наче коронавірусу замало, - вже незабаром слід чекати на чергову хвилю сезонного грипу. Що ж буде, якщо нас спіткають обидві хвороби?

Deutschland Symbolbild Grenzübergangsstelle

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді 08.09.2020

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн "червоної" зони? Якими є правила карантину в Німеччині? Як і де проходити тестування на коронавірус? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Ілюстрація до розслідування щодо файлів FinCEN на сайті групи журналістів-розслідувачів ICIJ

Файли FinCEN: чи мають санкції сенс?

Файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити міжнародні санкції.  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  